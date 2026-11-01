Πήρε το ντέρμπι της Αργεντινής η Μπόκα, 1-0 την Ρίβερ που τελείωσε με 9 παίκτες, δείτε το γκολ
SPORTS
Μπόκα Τζούνιορς Ρίβερ Πλέιτ Αργεντινή

Πήρε το ντέρμπι της Αργεντινής η Μπόκα, 1-0 την Ρίβερ που τελείωσε με 9 παίκτες, δείτε το γκολ

To μοναδικό γκολ πέτυχε ο Λόλο στο 27'

Πήρε το ντέρμπι της Αργεντινής η Μπόκα, 1-0 την Ρίβερ που τελείωσε με 9 παίκτες, δείτε το γκολ
Η Μπόκα Τζούνιορς ήταν η μεγάλη νικήτρια (1-0) του ντέρμπι της Αργεντινής με την Ρίβερ Πλέιτ στο «Μπομπονέρα». 

Το μοναδικό γκολ του αγώνα πέτυχε στο 27' ο Λαουτάρο Ντι Λόλο. Ο Βίγια έβγαλε σέντρα από τα δεξιά και ο Λόλο νίκησε στον αέρα τον  Ριβέρο και με κεφαλιά σκόραρε. 

Η Ρίβερ Πλέιτ είχε μείνει με 10 παίκτες από το 10' λόγω της αποβολής (μέσω VAR) του Κουάρτα ενώ έχασε και άλλον παίκτη στο 79' αφού είδε την κόκκινη κάρτα ο Μοντιέλ. 

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