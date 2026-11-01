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Πήρε το ντέρμπι της Αργεντινής η Μπόκα, 1-0 την Ρίβερ που τελείωσε με 9 παίκτες, δείτε το γκολ
Πήρε το ντέρμπι της Αργεντινής η Μπόκα, 1-0 την Ρίβερ που τελείωσε με 9 παίκτες, δείτε το γκολ
To μοναδικό γκολ πέτυχε ο Λόλο στο 27'
Η Μπόκα Τζούνιορς ήταν η μεγάλη νικήτρια (1-0) του ντέρμπι της Αργεντινής με την Ρίβερ Πλέιτ στο «Μπομπονέρα».
Το μοναδικό γκολ του αγώνα πέτυχε στο 27' ο Λαουτάρο Ντι Λόλο. Ο Βίγια έβγαλε σέντρα από τα δεξιά και ο Λόλο νίκησε στον αέρα τον Ριβέρο και με κεφαλιά σκόραρε.
Η Ρίβερ Πλέιτ είχε μείνει με 10 παίκτες από το 10' λόγω της αποβολής (μέσω VAR) του Κουάρτα ενώ έχασε και άλλον παίκτη στο 79' αφού είδε την κόκκινη κάρτα ο Μοντιέλ.
Το μοναδικό γκολ του αγώνα πέτυχε στο 27' ο Λαουτάρο Ντι Λόλο. Ο Βίγια έβγαλε σέντρα από τα δεξιά και ο Λόλο νίκησε στον αέρα τον Ριβέρο και με κεφαλιά σκόραρε.
Η Ρίβερ Πλέιτ είχε μείνει με 10 παίκτες από το 10' λόγω της αποβολής (μέσω VAR) του Κουάρτα ενώ έχασε και άλλον παίκτη στο 79' αφού είδε την κόκκινη κάρτα ο Μοντιέλ.
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