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Superbet League 2: Καταιγιστικός ο Πανιώνιος, 5-0 τον Πανσερραϊκό στη Νέα Σμύρνη, δείτε τα γκολ
Superbet League 2: Καταιγιστικός ο Πανιώνιος, 5-0 τον Πανσερραϊκό στη Νέα Σμύρνη, δείτε τα γκολ
Δύο γκολ ο Σομπρίνο και από ένα οι Βενάρδος, Χατζηστραβός και Ταβάρες
Επιστροφή στις νίκες για τον Πανιώνιο, ο οποίος άφησε πίσω του τη βαριά εντός έδρας ήττα με 4-0 από τη Μαρκό την προηγούμενη αγωνιστική, επικρατώντας άνετα με 5-0 του Πανσερραϊκού στο πλαίσιο της 9ης ημέρας της Supebet League 2.
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 34ο λεπτό με τον Βενάρδο, ενώ ο Σομπρίνο βρήκε δίχτυα δύο φορές (41', 58') για το 3-0. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσαν ο Χατζηστραβός στο 71' και ο Μιγκέλ Ταβάρες στο 81'.
Με αυτό το «τρίποντο», ο Πανιώνιος έφτασε τους 17 βαθμούς και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, "πιάνοντας" την Athens Kallithea και παραμένοντας στο κυνήγι της πρωτοπόρου Μαρκό (22β.).
Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής στη Super League 2 έχουν ως εξής:
Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας 2-1
Νέστος Χρυσούπολης - Πανθρακικός 1-3
ΑΕΛ - Ολυμπιακός Β΄ 2-1
Ελλάς Σύρου - Καλλιθέα 1-0
Πανιώνιος - Πανσερραϊκός 5-0
ΠΑΟΚ Β΄ - Ζάκυνθος Έναρξη 15:00
Αστέρας Τρίπολης Β΄ - Πύργος Έναρξη 16:00
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 34ο λεπτό με τον Βενάρδο, ενώ ο Σομπρίνο βρήκε δίχτυα δύο φορές (41', 58') για το 3-0. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσαν ο Χατζηστραβός στο 71' και ο Μιγκέλ Ταβάρες στο 81'.
Με αυτό το «τρίποντο», ο Πανιώνιος έφτασε τους 17 βαθμούς και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, "πιάνοντας" την Athens Kallithea και παραμένοντας στο κυνήγι της πρωτοπόρου Μαρκό (22β.).
Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής στη Super League 2 έχουν ως εξής:
Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας 2-1
Νέστος Χρυσούπολης - Πανθρακικός 1-3
ΑΕΛ - Ολυμπιακός Β΄ 2-1
Ελλάς Σύρου - Καλλιθέα 1-0
Πανιώνιος - Πανσερραϊκός 5-0
ΠΑΟΚ Β΄ - Ζάκυνθος Έναρξη 15:00
Αστέρας Τρίπολης Β΄ - Πύργος Έναρξη 16:00
Μαρκό - Απόλλων Καλαμαριάς 2/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
1. Μαρκό 22 -8αγ.
2. Πανιώνιος 17
3. Athens Kallithea 17
4. ΑΕΛ 16
5. Νίκη Βόλου 14
6. Ελλάς Σύρου 13
7. Πανθρακικός 13
8. Αναγέννηση Καρδίτσας 11
8. Πανσερραϊκός 10
10. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 9 -8αγ.
11. ΠΑΟΚ Β΄ 8 -8αγ.
12. Απόλλων Καλαμαριάς 8 -8αγ.
13. Νέστος Χρυσούπολης 8
14. Πύργος 8 -8αγ.
15. Ολυμπιακός Β΄ 6
16. Ζάκυνθος 3 -8αγ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
1. Μαρκό 22 -8αγ.
2. Πανιώνιος 17
3. Athens Kallithea 17
4. ΑΕΛ 16
5. Νίκη Βόλου 14
6. Ελλάς Σύρου 13
7. Πανθρακικός 13
8. Αναγέννηση Καρδίτσας 11
8. Πανσερραϊκός 10
10. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 9 -8αγ.
11. ΠΑΟΚ Β΄ 8 -8αγ.
12. Απόλλων Καλαμαριάς 8 -8αγ.
13. Νέστος Χρυσούπολης 8
14. Πύργος 8 -8αγ.
15. Ολυμπιακός Β΄ 6
16. Ζάκυνθος 3 -8αγ.
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