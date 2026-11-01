Superbet League 2: Καταιγιστικός ο Πανιώνιος, 5-0 τον Πανσερραϊκό στη Νέα Σμύρνη, δείτε τα γκολ
SPORTS
Super League 2 Πανιώνιος Πανσερραϊκός

Superbet League 2: Καταιγιστικός ο Πανιώνιος, 5-0 τον Πανσερραϊκό στη Νέα Σμύρνη, δείτε τα γκολ

Δύο γκολ ο Σομπρίνο και από ένα οι Βενάρδος, Χατζηστραβός και Ταβάρες

Superbet League 2: Καταιγιστικός ο Πανιώνιος, 5-0 τον Πανσερραϊκό στη Νέα Σμύρνη, δείτε τα γκολ
Επιστροφή στις νίκες για τον Πανιώνιο, ο οποίος άφησε πίσω του τη βαριά εντός έδρας ήττα με 4-0 από τη Μαρκό την προηγούμενη αγωνιστική, επικρατώντας άνετα με 5-0 του Πανσερραϊκού στο πλαίσιο της 9ης ημέρας της Supebet League 2.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 34ο λεπτό με τον Βενάρδο, ενώ ο Σομπρίνο βρήκε δίχτυα δύο φορές (41', 58') για το 3-0. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσαν ο Χατζηστραβός στο 71' και ο Μιγκέλ Ταβάρες στο 81'.



Με αυτό το «τρίποντο», ο Πανιώνιος έφτασε τους 17 βαθμούς και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, "πιάνοντας" την Athens Kallithea και παραμένοντας στο κυνήγι της πρωτοπόρου Μαρκό (22β.).

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής στη Super League 2 έχουν ως εξής:

Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας 2-1

Νέστος Χρυσούπολης - Πανθρακικός 1-3

ΑΕΛ - Ολυμπιακός Β΄ 2-1

Κλείσιμο
Ελλάς Σύρου - Καλλιθέα 1-0

Πανιώνιος - Πανσερραϊκός 5-0

ΠΑΟΚ Β΄ - Ζάκυνθος Έναρξη 15:00

Αστέρας Τρίπολης Β΄ - Πύργος Έναρξη 16:00

Μαρκό - Απόλλων Καλαμαριάς 2/11


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)

1. Μαρκό 22 -8αγ.

2. Πανιώνιος 17

3. Athens Kallithea 17

4. ΑΕΛ 16

5. Νίκη Βόλου 14

6. Ελλάς Σύρου 13

7. Πανθρακικός 13

8. Αναγέννηση Καρδίτσας 11

8. Πανσερραϊκός 10

10. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 9 -8αγ.

11. ΠΑΟΚ Β΄ 8 -8αγ.

12. Απόλλων Καλαμαριάς 8 -8αγ.

13. Νέστος Χρυσούπολης 8

14. Πύργος 8 -8αγ.

15. Ολυμπιακός Β΄ 6

16. Ζάκυνθος 3 -8αγ.

Thema Insights

Πληρωμές χωρίς άγχος: οι επιλογές που κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη

Οι αγορές μας έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και το Πλαίσιο ακολουθεί αυτή την εξέλιξη, προσφέροντας διαφορετικούς τρόπους πληρωμής που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε αγοράς.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης