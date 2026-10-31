Το 98% όσων ψήφισαν για την Χρυσή Μπάλα είχαν στην δεκάδα τον Χάρι Κέιν
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Χάρι Κέιν Χρυσή Μπάλα Μπάγερν Μονάχου

Το 98% όσων ψήφισαν για την Χρυσή Μπάλα είχαν στην δεκάδα τον Χάρι Κέιν

Καθολική αποδοχή για τον Άγγλο στράικερ της Μπάγερν καθώς ήταν στο TOP10 σχεδόν όλων όσοι ψήφισαν

Το 98% όσων ψήφισαν για την Χρυσή Μπάλα είχαν στην δεκάδα τον Χάρι Κέιν
Ο Χάρι Κέιν κέρδισε την Χρυσή Μπάλα έχοντας την αποδοχή του μεγαλύτερου ποσοστού όσων κλήθηκαν να ψηφίσουν για το θεσμό φέτος. 

Στα αποτελέσματα που δημοσιεύονται σήμερα (31/10) στο France Football αλλά και στην L' Equipe υπάρχει κάτι το εντυπωσιακό. 

Το 98% όσων κλήθηκαν να ψηφίσουν για την ανάδειξη του κορυφαίου φέτος παίκτη στον κόσμο, είχαν στην 10άδα τον Χάρι Κέιν. Το όνομα του 33χρονου διεθνούς Άγγλου επιθετικού της Μπάγερν Μονάχου βρίσκεται κυρίως στην πρώτη τετράδα αν και υπάρχουν παρουσίες από την 5η έως και τη 10η θέση. 

Αν μη τι άλλο πάντως πρόκειται για κάτι που δείχνει πως ο Χάρι Κέιν ήταν στις πρώτες επιλογές σχεδόν όλων όσοι ψήφισαν για τον παίκτη που θα έπαιρνε το 2026 την Χρυσή Μπάλα. Και την πήρε ο Άγγλος επιθετικός. 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη L'Équipe (@lequipe)

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