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Επιστρέφει στην αποστολή της Ντόρτμουντ ο Καρέτσας: Διαθέσιμος για το ντέρμπι με τη Μπάγερν
Επιστρέφει στην αποστολή της Ντόρτμουντ ο Καρέτσας: Διαθέσιμος για το ντέρμπι με τη Μπάγερν
Η Ντόρτμουντ φιλοξενείται από τη Μπάγερν στο μεγάλο ντέρμπι της Bundesliga αύριο στις 19:30
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας άφησε πίσω του τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός δράσης για σχεδόν δύο εβδομάδες κι επέστρεψε στην αποστολή της Ντόρτμουντ, ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης με την Μπάγερν στο Μόναχο, το Σάββατο (31/10, 19:30).
Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός είχε αποχωρήσει με πρόβλημα στον αστράγαλο απ’ το παιχνίδι με την Ουνιόν Βερολίνου, προκαλώντας αρχικά ανησυχία στις τάξεις των Βεστφαλών για τη σοβαρότητα της κατάστασής του.
Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν τελικά συνδεσμική κάκωση, με το ιατρικό επιτελείο να επιλέγει συντηρητική αντιμετώπιση, ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ρίσκο στην αποθεραπεία του.
Ο Καρέτσας συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης την Τετάρτη (29/10), ανεβάζοντας σταδιακά ρυθμούς, και ο Νίκο Κόβατς αποφάσισε να τον συμπεριλάβει στην αποστολή για το ντέρμπι και σε κάθε περίπτωση η παρουσία του αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την Ντόρτμουντ ενόψει της απαιτητικής «εξόδου» στο Μόναχο.
Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός είχε αποχωρήσει με πρόβλημα στον αστράγαλο απ’ το παιχνίδι με την Ουνιόν Βερολίνου, προκαλώντας αρχικά ανησυχία στις τάξεις των Βεστφαλών για τη σοβαρότητα της κατάστασής του.
Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν τελικά συνδεσμική κάκωση, με το ιατρικό επιτελείο να επιλέγει συντηρητική αντιμετώπιση, ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ρίσκο στην αποθεραπεία του.
Ο Καρέτσας συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης την Τετάρτη (29/10), ανεβάζοντας σταδιακά ρυθμούς, και ο Νίκο Κόβατς αποφάσισε να τον συμπεριλάβει στην αποστολή για το ντέρμπι και σε κάθε περίπτωση η παρουσία του αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την Ντόρτμουντ ενόψει της απαιτητικής «εξόδου» στο Μόναχο.
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