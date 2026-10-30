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Αλγουαθίλ: Πρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε παιχνίδι σαν να είναι το τελευταίο
Αλγουαθίλ: Πρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε παιχνίδι σαν να είναι το τελευταίο
Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μίλησε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Κηφισιά, αλλά και γι’ αυτό με τη Ρεν για το Europa League
Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κηφισιά και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μίλησε στη Magenta TV γι’ αυτή την αναμέτρηση χαρακτηρίζοντας την απαιτητική. Επιπλέον αναφέρθηκε και στον αγώνα με τη Ρεν επισημαίνοντας πως η ομάδα του πρέπει να τα δώσει όλα σαν να είναι το τελευταίο ματς.
Αναλυτικά ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μίλησε:
Για το αν περίμενε τόσο καλό ξεκίνημα στον πάγκο του Ολυμπιακού: Λοιπόν, δεν το είχα φανταστεί. Ή, τουλάχιστον, δεν το είχα υπολογίσει σε αριθμούς. Ήξερα όμως ότι ο Ολυμπιακός πρέπει πάντα να κερδίζει. Όταν μια ομάδα διεκδικεί τίτλους σε τρεις διοργανώσεις και μάλιστα ξεκινά ως φαβορί και στις τρεις, είναι προφανές ότι πρέπει να κερδίζει αγώνες. Το μυστικό είναι η εξαιρετική δουλειά όλων: των ποδοσφαιριστών, του τεχνικού επιτελείου και των ανθρώπων που εργάζονται στον Ρέντη. Γιατί ένας προπονητής, χωρίς όλους αυτούς τους ανθρώπους, δεν είναι τίποτα.
Για το ματς με την Κηφισιά: Θα είναι ένα δύσκολο, απαιτητικό παιχνίδι. Αντιμετωπίζουμε έναν σκληρό αντίπαλο, που πάντα δυσκολεύει τον Ολυμπιακό, ειδικά όταν αγωνιζόμαστε στην έδρα του. Ξέρουμε, λοιπόν, ότι πρέπει να παρουσιάσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Ευτυχώς, μπορούμε και κάνουμε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα, και αυτό μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε παιχνίδι, ακόμη κι αν παίζουμε ανά τρεις ημέρες, με ξεκούραστους ποδοσφαιριστές. Ο στόχος μας απέναντι στην Κηφισιά είναι να συνεχίσουμε τα καλά αποτελέσματα που έχουμε πετύχει τόσο στην Ευρώπη όσο και στο πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Γνωρίζουμε όμως ότι, για να τα καταφέρουμε, πρέπει να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό.
Για το αν έχει στο μυαλό του και το ματς με την Ρεν: Όχι, γιατί άλλες φορές παίζουμε με τρεις ημέρες ξεκούρασης και άλλες με δύο. Δεν μας επηρεάζει καθόλου. Ευτυχώς, ο συγκεκριμένος αγώνας, αν και εκτός έδρας, γίνεται πολύ κοντά μας. Και για το παιχνίδι με τη Ρεν μάς έχουν μεταφέρει νωρίτερα την ώρα έναρξης, οπότε θα επιστρέψουμε σε μια σχετικά καλή ώρα για να ξεκουραστούμε. Πάντα λέω ότι δεν πρέπει να ψάχνουμε δικαιολογίες. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε, και αυτό ακριβώς κάνουμε με όλες τις αλλαγές στο πρόγραμμα που μπορεί να προκύψουν. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να αντιμετωπίζουμε κάθε αγώνα σαν να είναι ο τελευταίος, και να τα δίνουμε όλα με τους ποδοσφαιριστές που έχουμε διαθέσιμους.
Για το αν έχει προβλήματα απουσιών: Ας χτυπήσουμε ξύλο. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές ανταποκρίνονται πολύ καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί αυτό δείχνει πόσο καλή δουλειά κάνει το ιατρικό επιτελείο, αλλά και οι ίδιοι οι παίκτες, που προσέχουν πολύ τον εαυτό τους και δουλεύουν συστηματικά για την πρόληψη τραυματισμών. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ τυχεροί που όλοι είναι διαθέσιμοι και αυτή είναι η καλύτερη είδηση για έναν προπονητή. Αναγκάστηκα να αφήσω εκτός αποστολής δύο ποδοσφαιριστές, τον Σιπιόνι και τον Κλέιτον, οι οποίοι δουλεύουν πολύ καλά. Όμως έπρεπε να τους αφήσω εκτός, ακριβώς επειδή όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι.
Πόποβιτς: Το μυστικό μας είναι η ποιότητα των παικτών
Στη Magenta TV εκ μέρους των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού μίλησε ο Μπάλσα Πόποβιτς, ο οποίος αναφέρθηκε στο σερί που έχει κάνει η ομάδα του και στο γεγονός πως όλοι θα προσπαθήσουν να το σταματήσουν.
Αναλυτικά ο Μπάλσα Πόποβιτς μίλησε:
Για τα σερί που τρέχει ο Ολυμπιακός: Ναι, το πιο σημαντικό για τους τερματοφύλακες και την άμυνα είναι να τελειώνουμε τους αγώνες χωρίς να δεχόμαστε γκολ. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει πλέον τα επτά συνεχόμενα παιχνίδια και πιστεύω ότι κάθε επόμενος αντίπαλος θα προσπαθήσει να σταματήσει αυτό το σερί και να μας βάλει γκολ. Ίσως το μυστικό να είναι η ποιότητα των παικτών. Ο Στέφαν έχει πλέον έξι συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς να δεχτεί γκολ. Εγώ, η άμυνα, όλοι αποδίδουμε καλά. Και τα αποτελέσματα το αποδεικνύουν: οκτώ συνεχόμενες νίκες και επτά παιχνίδια χωρίς να δεχτούμε γκολ.
Για το ματς με την Κηφισιά: Όπως είπα, κάθε αντίπαλος θα έχει ισχυρό κίνητρο να σταματήσει το σερί των οκτώ συνεχόμενων νικών μας και των επτά αγώνων χωρίς να δεχτούμε γκολ. Πιστεύω, λοιπόν, ότι θα είναι πολύ δύσκολο. Είναι ήδη πολύ δύσκολο να κερδίσεις δύο ή τρία παιχνίδια στη σειρά. Εμείς έχουμε φτάσει τις οκτώ νίκες και θα προσπαθήσουμε να τις κάνουμε εννέα, μετά δέκα, έντεκα. Δεν έχουμε σκοπό να σταματήσουμε.
Αναλυτικά ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μίλησε:
Για το αν περίμενε τόσο καλό ξεκίνημα στον πάγκο του Ολυμπιακού: Λοιπόν, δεν το είχα φανταστεί. Ή, τουλάχιστον, δεν το είχα υπολογίσει σε αριθμούς. Ήξερα όμως ότι ο Ολυμπιακός πρέπει πάντα να κερδίζει. Όταν μια ομάδα διεκδικεί τίτλους σε τρεις διοργανώσεις και μάλιστα ξεκινά ως φαβορί και στις τρεις, είναι προφανές ότι πρέπει να κερδίζει αγώνες. Το μυστικό είναι η εξαιρετική δουλειά όλων: των ποδοσφαιριστών, του τεχνικού επιτελείου και των ανθρώπων που εργάζονται στον Ρέντη. Γιατί ένας προπονητής, χωρίς όλους αυτούς τους ανθρώπους, δεν είναι τίποτα.
Για το ματς με την Κηφισιά: Θα είναι ένα δύσκολο, απαιτητικό παιχνίδι. Αντιμετωπίζουμε έναν σκληρό αντίπαλο, που πάντα δυσκολεύει τον Ολυμπιακό, ειδικά όταν αγωνιζόμαστε στην έδρα του. Ξέρουμε, λοιπόν, ότι πρέπει να παρουσιάσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Ευτυχώς, μπορούμε και κάνουμε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα, και αυτό μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε παιχνίδι, ακόμη κι αν παίζουμε ανά τρεις ημέρες, με ξεκούραστους ποδοσφαιριστές. Ο στόχος μας απέναντι στην Κηφισιά είναι να συνεχίσουμε τα καλά αποτελέσματα που έχουμε πετύχει τόσο στην Ευρώπη όσο και στο πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Γνωρίζουμε όμως ότι, για να τα καταφέρουμε, πρέπει να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό.
Για το αν έχει στο μυαλό του και το ματς με την Ρεν: Όχι, γιατί άλλες φορές παίζουμε με τρεις ημέρες ξεκούρασης και άλλες με δύο. Δεν μας επηρεάζει καθόλου. Ευτυχώς, ο συγκεκριμένος αγώνας, αν και εκτός έδρας, γίνεται πολύ κοντά μας. Και για το παιχνίδι με τη Ρεν μάς έχουν μεταφέρει νωρίτερα την ώρα έναρξης, οπότε θα επιστρέψουμε σε μια σχετικά καλή ώρα για να ξεκουραστούμε. Πάντα λέω ότι δεν πρέπει να ψάχνουμε δικαιολογίες. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε, και αυτό ακριβώς κάνουμε με όλες τις αλλαγές στο πρόγραμμα που μπορεί να προκύψουν. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να αντιμετωπίζουμε κάθε αγώνα σαν να είναι ο τελευταίος, και να τα δίνουμε όλα με τους ποδοσφαιριστές που έχουμε διαθέσιμους.
Για το αν έχει προβλήματα απουσιών: Ας χτυπήσουμε ξύλο. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές ανταποκρίνονται πολύ καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί αυτό δείχνει πόσο καλή δουλειά κάνει το ιατρικό επιτελείο, αλλά και οι ίδιοι οι παίκτες, που προσέχουν πολύ τον εαυτό τους και δουλεύουν συστηματικά για την πρόληψη τραυματισμών. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ τυχεροί που όλοι είναι διαθέσιμοι και αυτή είναι η καλύτερη είδηση για έναν προπονητή. Αναγκάστηκα να αφήσω εκτός αποστολής δύο ποδοσφαιριστές, τον Σιπιόνι και τον Κλέιτον, οι οποίοι δουλεύουν πολύ καλά. Όμως έπρεπε να τους αφήσω εκτός, ακριβώς επειδή όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι.
Πόποβιτς: Το μυστικό μας είναι η ποιότητα των παικτών
Στη Magenta TV εκ μέρους των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού μίλησε ο Μπάλσα Πόποβιτς, ο οποίος αναφέρθηκε στο σερί που έχει κάνει η ομάδα του και στο γεγονός πως όλοι θα προσπαθήσουν να το σταματήσουν.
Αναλυτικά ο Μπάλσα Πόποβιτς μίλησε:
Για τα σερί που τρέχει ο Ολυμπιακός: Ναι, το πιο σημαντικό για τους τερματοφύλακες και την άμυνα είναι να τελειώνουμε τους αγώνες χωρίς να δεχόμαστε γκολ. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει πλέον τα επτά συνεχόμενα παιχνίδια και πιστεύω ότι κάθε επόμενος αντίπαλος θα προσπαθήσει να σταματήσει αυτό το σερί και να μας βάλει γκολ. Ίσως το μυστικό να είναι η ποιότητα των παικτών. Ο Στέφαν έχει πλέον έξι συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς να δεχτεί γκολ. Εγώ, η άμυνα, όλοι αποδίδουμε καλά. Και τα αποτελέσματα το αποδεικνύουν: οκτώ συνεχόμενες νίκες και επτά παιχνίδια χωρίς να δεχτούμε γκολ.
Για το ματς με την Κηφισιά: Όπως είπα, κάθε αντίπαλος θα έχει ισχυρό κίνητρο να σταματήσει το σερί των οκτώ συνεχόμενων νικών μας και των επτά αγώνων χωρίς να δεχτούμε γκολ. Πιστεύω, λοιπόν, ότι θα είναι πολύ δύσκολο. Είναι ήδη πολύ δύσκολο να κερδίσεις δύο ή τρία παιχνίδια στη σειρά. Εμείς έχουμε φτάσει τις οκτώ νίκες και θα προσπαθήσουμε να τις κάνουμε εννέα, μετά δέκα, έντεκα. Δεν έχουμε σκοπό να σταματήσουμε.
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