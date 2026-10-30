Το μήνυμα του Μιχαηλίδη μετά την ανανέωσή του με τον ΠΑΟΚ: «Προνόμιο να πρεσβεύω τις αρχές και τα ιδανικά αυτού του κλαμπ»
Το μήνυμα του Μιχαηλίδη μετά την ανανέωσή του με τον ΠΑΟΚ: «Προνόμιο να πρεσβεύω τις αρχές και τα ιδανικά αυτού του κλαμπ»
Ο Έλληνας αμυντικός έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έπειτα από το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε με τους «ασπρόμαυρους»
Μία ακόμη σημαντική κίνηση για το μέλλον του ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ, καθώς ο Γιάννης Μιχαηλίδης υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον «Δικέφαλο», το οποίο θα έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2030.
Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός συνεχίζει να αποτελεί κομμάτι της ομάδας στην οποία μεγάλωσε ποδοσφαιρικά και με την οποία έχει συνδέσει την καριέρα του, με την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών να αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη.
Ο ίδιος, μάλιστα, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την παραμονή του στην Τούμπα, επιλέγοντας να στείλει το δικό του μήνυμα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Έτσι έμαθα από παιδί…
Στα εύκολα, στα δύσκολα. Στις χαρές, στις λύπες. Στα άσχημα, στα όμορφα.
Ασπρόμαυρα
Μεγάλωσα εδώ και πλέον ως άντρας έχω το προνόμιο να πρεσβεύω τις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά αυτού του κλαμπ.
Σε κάθε γήπεδο, σ’ όλη τη Γη.
Είμαι ευτυχισμένος, που θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα της ομάδας και θα έχω την ευκαιρία να δώσω τα πάντα γι’ αυτή με όλες μου τις δυνάμεις, για να γίνουν όλα τα όνειρά μας πραγματικότητα.
Το ταξίδι συνεχίζεται…».
Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός συνεχίζει να αποτελεί κομμάτι της ομάδας στην οποία μεγάλωσε ποδοσφαιρικά και με την οποία έχει συνδέσει την καριέρα του, με την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών να αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη.
Ο ίδιος, μάλιστα, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την παραμονή του στην Τούμπα, επιλέγοντας να στείλει το δικό του μήνυμα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Έτσι έμαθα από παιδί…
Στα εύκολα, στα δύσκολα. Στις χαρές, στις λύπες. Στα άσχημα, στα όμορφα.
Ασπρόμαυρα
Μεγάλωσα εδώ και πλέον ως άντρας έχω το προνόμιο να πρεσβεύω τις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά αυτού του κλαμπ.
Σε κάθε γήπεδο, σ’ όλη τη Γη.
Είμαι ευτυχισμένος, που θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα της ομάδας και θα έχω την ευκαιρία να δώσω τα πάντα γι’ αυτή με όλες μου τις δυνάμεις, για να γίνουν όλα τα όνειρά μας πραγματικότητα.
Το ταξίδι συνεχίζεται…».
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