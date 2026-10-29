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ΠΑΟΚ: Επίσημη η ανανέωση του Μιχαηλίδη έως το 2030 - «Ευχαριστώ την οικογένεια Σαββίδη, έχουμε πολλά ακόμα να πετύχουμε», βίντεο
ΠΑΟΚ: Επίσημη η ανανέωση του Μιχαηλίδη έως το 2030 - «Ευχαριστώ την οικογένεια Σαββίδη, έχουμε πολλά ακόμα να πετύχουμε», βίντεο
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Έλληνα αμυντικό έως το 2030
Επίσημη είναι πλέον η επέκταση της συνεργασίας του Γιάννη Μιχαηλίδη με τον ΠΑΟΚ.
Η ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι ο Έλληνας αμυντικός υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως το 2030 και είναι έτοιμος να κατακτήσει νέους τίτλους με τον ΠΑΟΚ.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
«Ο Γιάννης ήρθε στον ΠΑΟΚ το 2016 και εντάχθηκε στην Κ17. Αν και μέχρι τότε αμυντικό χαφ, έκανε άμεσα αισθητή την παρουσία του στην αμυντική γραμμή αρχικά της Κ19, με την οποία πανηγύρισε τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα. Προωθήθηκε στην Α’ ομάδα του ΠΑΟΚ τον Μάρτιο του 2019, δούλεψε πολύ για να εξελιχθεί και πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του στις 15 Ιανουαρίου 2020 με αντίπαλο τον ΟΦΗ στην Τούμπα.
Έκτοτε, έχει καταγράψει συνολικά 166 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ μετράει ένα Πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο Ελλάδας, έντεκα γκολ και επτά ασίστ. Ο Μιχαηλίδης θα μείνει εδώ! Θα συνεχίσει να είναι ένας από εμάς και να παλεύει με την ασπρόμαυρη φανέλα μέχρι το 2030!Mετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου, ο Γιάννης Μιχαηλίδης δήλωσε:
«Είμαι ενθουσιασμένος που θα βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ έως το 2030. Είναι μια στιγμή περηφάνιας για μένα. Είναι τεράστια χαρά να αγωνίζομαι για αυτόν τον σύλλογο, έχοντας περάσει από όλες σχεδόν τις ηλικιακές κατηγορίες του. Προφανώς, έχω οικογενειακούς δεσμούς με τον σύλλογο, κάτι που έχει τεράστια σημασία για όλους μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια Σαββίδη που μου έδειξε ότι με θέλει εδώ και φυσικά τον κόσμο της ομάδας για την στήριξη που έχει δείξει στο πρόσωπό μου όλα αυτά τα χρόνια. Πετύχαμε σημαντικά επιτεύγματα τα τελευταία χρόνια και πιστεύω ότι έχουμε ακόμη να καταφέρουμε πραγματικά σπουδαία πράγματα».
Η ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι ο Έλληνας αμυντικός υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως το 2030 και είναι έτοιμος να κατακτήσει νέους τίτλους με τον ΠΑΟΚ.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
«Ο Γιάννης ήρθε στον ΠΑΟΚ το 2016 και εντάχθηκε στην Κ17. Αν και μέχρι τότε αμυντικό χαφ, έκανε άμεσα αισθητή την παρουσία του στην αμυντική γραμμή αρχικά της Κ19, με την οποία πανηγύρισε τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα. Προωθήθηκε στην Α’ ομάδα του ΠΑΟΚ τον Μάρτιο του 2019, δούλεψε πολύ για να εξελιχθεί και πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του στις 15 Ιανουαρίου 2020 με αντίπαλο τον ΟΦΗ στην Τούμπα.
Έκτοτε, έχει καταγράψει συνολικά 166 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ μετράει ένα Πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο Ελλάδας, έντεκα γκολ και επτά ασίστ. Ο Μιχαηλίδης θα μείνει εδώ! Θα συνεχίσει να είναι ένας από εμάς και να παλεύει με την ασπρόμαυρη φανέλα μέχρι το 2030!Mετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου, ο Γιάννης Μιχαηλίδης δήλωσε:
«Είμαι ενθουσιασμένος που θα βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ έως το 2030. Είναι μια στιγμή περηφάνιας για μένα. Είναι τεράστια χαρά να αγωνίζομαι για αυτόν τον σύλλογο, έχοντας περάσει από όλες σχεδόν τις ηλικιακές κατηγορίες του. Προφανώς, έχω οικογενειακούς δεσμούς με τον σύλλογο, κάτι που έχει τεράστια σημασία για όλους μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια Σαββίδη που μου έδειξε ότι με θέλει εδώ και φυσικά τον κόσμο της ομάδας για την στήριξη που έχει δείξει στο πρόσωπό μου όλα αυτά τα χρόνια. Πετύχαμε σημαντικά επιτεύγματα τα τελευταία χρόνια και πιστεύω ότι έχουμε ακόμη να καταφέρουμε πραγματικά σπουδαία πράγματα».
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