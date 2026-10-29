Το άθλημα της ιστιοπλοΐας για πρώτη φορά στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες

Με ενέργειες της ΕΙΟ και την βοήθεια του Σπύρου Καπράλου και του Αιμίλιου Παπαθανασίου το άθλημα της ιστιοπλοΐας εντάχθηκε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα των Ευρωπαϊκών Αγώνων που από πολλούς αναφέρονται ως Ευρωπαϊκοί Ολυμπιακοί Αγώνες.«Μεγάλη διεθνή επιτυχία για την ελληνική και κατ’ επέκταση για την ευρωπαϊκή ιστιοπλοΐα. Στους Ευρωπαϊκούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2027 (διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια σε 26 αθλήματα, ένα έτος πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες) θα συμπεριληφθεί για πρώτη φορά και η ιστιοπλοΐα!Γιατί είναι τεράστια επιτυχία. Διότι αυτοί οι αγώνες θα αποτελέσουν κριτήριο πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες το 2028 σε τρεις κατηγορίες και συγκεκριμένα στα ILCA 6 γυναικών, τα ILCA 7 ανδρών και τα Formula Kite.Άρα, οι Έλληνες αθλητές, όπως και ολόκληρης της Ευρώπης, θα έχουν μία ακόμη ευκαιρία για να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη!Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το πολύ σημαντικό αθλητικό γεγονός θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη που σημαίνει ελάχιστα έξοδα μετακίνησης για την ελληνική αποστολή, συν ότι οι ιστιοπλόοι μας γνωρίζουν πολύ καλά τον θαλάσσιο στίβο.Η διοίκηση της Ε.Ι.Ο. σε συνεργασία με την Ε.Ο.Ε. και τις Ευρωπαϊκές Ολυμπιακές Επιτροπές πρωτοστάτησε στις διεθνείς διαβουλεύσεις και κατάφερε να περάσει το άθλημα της ιστιοπλοΐας στους Ευρωπαϊκούς Ολυμπιακούς Αγώνες.Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν ο σύμβουλος της World Sailing Αιμίλιος Παπαθανασίου και ο πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών Σπύρος Καπράλος τους οποίους η διοίκηση της ΕΙΟ ευχαριστεί για την τεράστια συνεισφορά τους, όπως φυσικά και την ΕΟΕ.Όταν το ζήτημα της συμπερίληψης του αθλήματος στους Ευρωπαϊκούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2027 φαινόταν βαλτωμένο και ανεπίλυτο, η μικρή Ελλάδα με τις δικές της δυνάμεις πήρε το θέμα στις πλάτες της, αγωνίστηκε για περισσότερο από έναν χρόνο και παρά τις αρχικές απορρίψεις η, υποσχέσεις για την επόμενη τετραετία πέτυχε τον στόχο της που είναι και νίκη της ιστιοπλοΐας της Ευρώπης!».