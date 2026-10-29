Κάθειρξη επτά ετών σε οργανωμένο οπαδό της Νιούελς για τις απειλές στον Ντι Μαρία προκειμένου να μην επιστρέψει στη Ροζάριο!
Κάθειρξη επτά ετών σε οργανωμένο οπαδό της Νιούελς για τις απειλές στον Ντι Μαρία προκειμένου να μην επιστρέψει στη Ροζάριο!
Δικαστήριο της Αργεντινής καταδίκασε έναν φίλαθλο σε ποινή φυλάκισης επτά ετών και έξι μηνών την Τετάρτη, για τις απειλές κατά του Άνχελ Ντι Μαρία το 2024, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τον νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου από το να επιστρέψει για να αγωνιστεί στην πατρίδα του
Δικαστήριο στο Ροσάριο έκρινε ένοχο τον 45χρονο Σέρχιο Ντι Βάνι για το γεγονός ότι διέταξε πράξεις εκφοβισμού εναντίον της οικογένειας του Άνχελ Ντι Μαρία, με στόχο να αποτρέψει τον πρώην διεθνή Αργεντινό ποδοσφαιριστή από το να επιστρέψει από το εξωτερικό για να αγωνιστεί σε αντίπαλη ομάδα.
Ο Ντι Μαρία αγωνιζόταν στην Μπενφίκα εκείνη την εποχή, τον Μάρτιο του 2024, αλλά εξέταζε το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην ομάδα των παιδικών του χρόνων, τη Ροζάριο Σεντράλ, μια μεταγραφή που τελικά πραγματοποίησε το 2025.
Η Σεντράλ και η Νιούελς Ολντ Μπόις, η ομάδα των παιδικών χρόνων του Λιονέλ Μέσι, είναι οι δύο μεγαλύτερες ομάδες στο Ροζάριο και σκληροί τοπικοί αντίπαλοι.
Οι απειλές περιελάμβαναν πυροβολισμούς κοντά σε κλειστό οικισμό όπου ο Ντι Μαρία διαθέτει ακίνητο, καθώς και την... ρίψη ενός κεφαλιού γουρουνιού με τραύμα από σφαίρα έξω από μεσιτικό γραφείο που διευθύνεται από την αδελφή του, συνοδευόμενο από μήνυμα που απειλούσε την κόρη του.
Μια 25χρονη γυναίκα, η Μπελέν Γκουτιέเรζ, την οποία οι εισαγγελείς κατονόμασαν ως μία από τους δράστες, καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών και έξι μηνών τον Ιούνιο, μετά από συμφωνία αποδοχής ενοχής.
Ένας τρίτος ύποπτος παραμένει υπό προσωρινή κράτηση. Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι οι δύο τους διέπραξαν τις απειλές έναντι αμοιβής τεσσάρων εκατομμυρίων πέσος (2.600 δολαρίων).
Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, η εκστρατεία εκφοβισμού συνδέθηκε με μια εσωτερική διαμάχη εξουσίας μεταξύ των οργανωμένων οπαδών της Νιούελς. Η ποινή του Ντι Βάνι κάλυπτε επίσης ξεχωριστά αδικήματα που σχετίζονταν με τη συμμετοχή του στην ομάδα των οπαδών.
Μετά τις απειλές, ο Ντι Μαρία εγκατέλειψε αρχικά τα σχέδιά του να επιστρέψει στην Αργεντινή για την ασφάλεια της οικογένειάς του.
Τελικά, ανέτρεψε αυτή την απόφαση και, πλέον 38 ετών, έχει αγωνιστεί τις δύο τελευταίες σεζόν στη Σεντράλ, βοηθώντας την ομάδα να κατακτήσει τον τίτλο στην Αργεντινή στα τέλη του 2025.
Ο Ντι Μαρία αγωνιζόταν στην Μπενφίκα εκείνη την εποχή, τον Μάρτιο του 2024, αλλά εξέταζε το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην ομάδα των παιδικών του χρόνων, τη Ροζάριο Σεντράλ, μια μεταγραφή που τελικά πραγματοποίησε το 2025.
Η Σεντράλ και η Νιούελς Ολντ Μπόις, η ομάδα των παιδικών χρόνων του Λιονέλ Μέσι, είναι οι δύο μεγαλύτερες ομάδες στο Ροζάριο και σκληροί τοπικοί αντίπαλοι.
Οι απειλές περιελάμβαναν πυροβολισμούς κοντά σε κλειστό οικισμό όπου ο Ντι Μαρία διαθέτει ακίνητο, καθώς και την... ρίψη ενός κεφαλιού γουρουνιού με τραύμα από σφαίρα έξω από μεσιτικό γραφείο που διευθύνεται από την αδελφή του, συνοδευόμενο από μήνυμα που απειλούσε την κόρη του.
Μια 25χρονη γυναίκα, η Μπελέν Γκουτιέเรζ, την οποία οι εισαγγελείς κατονόμασαν ως μία από τους δράστες, καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών και έξι μηνών τον Ιούνιο, μετά από συμφωνία αποδοχής ενοχής.
Ένας τρίτος ύποπτος παραμένει υπό προσωρινή κράτηση. Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι οι δύο τους διέπραξαν τις απειλές έναντι αμοιβής τεσσάρων εκατομμυρίων πέσος (2.600 δολαρίων).
Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, η εκστρατεία εκφοβισμού συνδέθηκε με μια εσωτερική διαμάχη εξουσίας μεταξύ των οργανωμένων οπαδών της Νιούελς. Η ποινή του Ντι Βάνι κάλυπτε επίσης ξεχωριστά αδικήματα που σχετίζονταν με τη συμμετοχή του στην ομάδα των οπαδών.
Μετά τις απειλές, ο Ντι Μαρία εγκατέλειψε αρχικά τα σχέδιά του να επιστρέψει στην Αργεντινή για την ασφάλεια της οικογένειάς του.
Τελικά, ανέτρεψε αυτή την απόφαση και, πλέον 38 ετών, έχει αγωνιστεί τις δύο τελευταίες σεζόν στη Σεντράλ, βοηθώντας την ομάδα να κατακτήσει τον τίτλο στην Αργεντινή στα τέλη του 2025.
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