Ίντερ: Ο Κίβου στα χνάρια των Ερέρα και Τραπατόνι - Το ιστορικό ρεκόρ και το κρίσιμο ντέρμπι με τη Μίλαν

🎙️ Cristian Chivu: "Today, that Catania 3-1 #Inter match in 2010 came to mind, there are days when you can't express yourself the way you want. These are the classic games that happen in a season!" @SkySport https://t.co/vIudc3Vco0 — Inter Xtra (@Inter_Xtra) October 28, 2026

Η επόμενη αναμέτρηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ίντερ, καθώς πέρα από το βαθμολογικό ενδιαφέρον, προσφέρει στον Κίβου τη δυνατότητα να ξεπεράσει το ιστορικό ξεκίνημα των Ερέρα και Τραπατόνι.Ο προπονητής των «νερατζούρι» γνωρίζει πως οι καλές επιδόσεις δεν αρκούν από μόνες τους για να εξασφαλίσουν τη συνέχεια της επιτυχίας. Η διατήρηση της συγκέντρωσης και η βελτίωση της αγωνιστικής εικόνας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις, ειδικά σε μια περίοδο με απαιτητικό πρόγραμμα.Η Ίντερ έχει ήδη πραγματοποιήσει ένα ξεκίνημα που τη φέρνει δίπλα σε ιστορικές ομάδες του παρελθόντος. Τώρα, καλείται να αποδείξει πως μπορεί να συνδυάσει τα αποτελέσματα με ακόμη πιο πειστικές εμφανίσεις, έχοντας μπροστά της την ευκαιρία να γράψει τη δική της ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου, αντιμετωπίζοντας