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Ίντερ: Ο Κίβου στα χνάρια των Ερέρα και Τραπατόνι - Το ιστορικό ρεκόρ και το κρίσιμο ντέρμπι με τη Μίλαν
Ίντερ: Ο Κίβου στα χνάρια των Ερέρα και Τραπατόνι - Το ιστορικό ρεκόρ και το κρίσιμο ντέρμπι με τη Μίλαν
Εκπληκτική εκκίνηση πραγματοποιεί στη φετινή Serie A η ομάδα του Μιλάνου, με τον Κίβου να ισοφαρίζει ένα ιστορικό ρεκόρ στον πάγκο των «νερατζούρι»
Η Ίντερ συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στη Serie A, καταγράφοντας ένα ιστορικό ξεκίνημα στη σεζόν, ωστόσο ο Κριστιάν Κίβου δεν κατεβάζει στροφές. Οι «νερατζούρι» επικράτησαν και της Βενέτσια, έφτασαν τις οκτώ νίκες σε εννέα αγωνιστικές και ισοφάρισαν ένα ρεκόρ που είχαν σημειώσει στο παρελθόν δύο εμβληματικοί προπονητές του συλλόγου.
Παρά τα εξαιρετικά αποτελέσματα, η εμφάνιση της Ίντερ απέναντι στη Βενέτσια δεν ικανοποίησε τον Ρουμάνο τεχνικό, ο οποίος αναγνώρισε πως η ομάδα του χρειάστηκε και τη βοήθεια της τύχης για να φτάσει στη νίκη. Πλέον, η προσοχή στρέφεται στο επερχόμενο ντέρμπι, όπου οι Μιλανέζοι έχουν την ευκαιρία να γράψουν ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία τους.
Στα χνάρια των Ερέρα και Τραπατόνι
Το ξεκίνημα της Ίντερ στη φετινή Serie A είναι από τα καλύτερα που έχει πραγματοποιήσει στην ιστορία της. Με οκτώ νίκες και μία ισοπαλία στις πρώτες εννέα αγωνιστικές, η ομάδα του Κίβου ισοφάρισε την επίδοση που είχαν καταγράψει οι «νερατζούρι» τις σεζόν 1966-67 και 1988-89.
Τότε, στον πάγκο της ομάδας βρίσκονταν δύο από τις πιο εμβληματικές μορφές της προπονητικής ιστορίας της. Ο Έλενιο Ερέρα και ο Τζοβάνι Τραπατόνι. Αμφότεροι είχαν οδηγήσει την Ίντερ σε οκτώ νίκες και μία ισοπαλία στα πρώτα εννέα παιχνίδια των αντίστοιχων πρωταθλημάτων.
Πλέον, ο Κίβου έχει την ευκαιρία να ξεπεράσει αυτή την επίδοση στο ντέρμπι που ακολουθεί, οδηγώντας την ομάδα του σε ένα ακόμη ιστορικό επίτευγμα. Σε κάθε περίπτωση, ο Ρουμάνος τεχνικός έχει ήδη καταφέρει να βάλει το όνομά του δίπλα σε εκείνα δύο προπονητών που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στον σύλλογο.
LA MIGLIOR PARTENZA DELLA STORIA DELL’INTER NELL’ERA DEI TRE PUNTI! 2️⃣5️⃣ 25 PUNTI CONQUISTATI SU 27 DISPONIBILI! È RECORD! È STORIA! È INTER! ⚫️🔵 https://t.co/OIn8jFescH— Solo ed esclusivamente INTER ⭐️⭐️ (@SoloEsclusivInt) October 28, 2026
Ο Κίβου δεν κρύφτηκε πίσω από τη νίκη
Παρά το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Βενέτσια, ο προπονητής της Ίντερ δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα των ποδοσφαιριστών του. Η έλλειψη ενέργειας, η αργή κυκλοφορία της μπάλας και οι δυσκολίες απέναντι στην κλειστή άμυνα των αντιπάλων ήταν ορισμένα από τα στοιχεία που τον προβλημάτισαν.
Ο Κίβου παραδέχθηκε πως η ομάδα του στάθηκε τυχερή σε ορισμένες στιγμές, ενώ αναγνώρισε τη συμβολή του τερματοφύλακα Προβεντέλ, ο οποίος κράτησε την Ίντερ μέσα στο παιχνίδι όταν η Βενέτσια άσκησε πίεση.
Ο Ρουμάνος τεχνικός στάθηκε επίσης στην κόπωση που προκαλούν οι συνεχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις, επισημαίνοντας πως η ομάδα χρειάζεται να ανακτήσει δυνάμεις, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά.
Μάλιστα, η εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου του θύμισε την ήττα με 3-1 από την Κατάνια τη σεζόν 2009-10, όταν ο ίδιος αγωνιζόταν στην Ίντερ του Ζοζέ Μουρίνιο. Όπως εξήγησε, υπάρχουν παιχνίδια μέσα στη σεζόν στα οποία η έλλειψη ενέργειας και συγκέντρωσης μπορεί να οδηγήσει σε απρόσμενες δυσκολίες.
🎙️ Cristian Chivu: "Today, that Catania 3-1 #Inter match in 2010 came to mind, there are days when you can't express yourself the way you want. These are the classic games that happen in a season!" @SkySport https://t.co/vIudc3Vco0— Inter Xtra (@Inter_Xtra) October 28, 2026
Το ντέρμπι ως ευκαιρία για νέο ρεκόρ
Η επόμενη αναμέτρηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ίντερ, καθώς πέρα από το βαθμολογικό ενδιαφέρον, προσφέρει στον Κίβου τη δυνατότητα να ξεπεράσει το ιστορικό ξεκίνημα των Ερέρα και Τραπατόνι.
Ο προπονητής των «νερατζούρι» γνωρίζει πως οι καλές επιδόσεις δεν αρκούν από μόνες τους για να εξασφαλίσουν τη συνέχεια της επιτυχίας. Η διατήρηση της συγκέντρωσης και η βελτίωση της αγωνιστικής εικόνας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις, ειδικά σε μια περίοδο με απαιτητικό πρόγραμμα.
Η Ίντερ έχει ήδη πραγματοποιήσει ένα ξεκίνημα που τη φέρνει δίπλα σε ιστορικές ομάδες του παρελθόντος. Τώρα, καλείται να αποδείξει πως μπορεί να συνδυάσει τα αποτελέσματα με ακόμη πιο πειστικές εμφανίσεις, έχοντας μπροστά της την ευκαιρία να γράψει τη δική της ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου, αντιμετωπίζοντας
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