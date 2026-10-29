Κύπελλο Γερμανίας: Εξάρα της Μπάγερν, ανατροπή της Λεβερκούζεν και αποκλεισμοί-σοκ για Σάλκε και Χοφενχάιμ, δείτε γκολ
Κύπελλο Γερμανίας: Εξάρα της Μπάγερν, ανατροπή της Λεβερκούζεν και αποκλεισμοί-σοκ για Σάλκε και Χοφενχάιμ, δείτε γκολ
Η Μπάγερν συνέτριψε 6-1 το Μαγδεμβούργο, η Λεβερκούζεν νίκησε 5-2 τη Νυρεμβέργη – Εκτός συνέχειας Σάλκε και Χοφενχάιμ
Με την Μπάγερν Μονάχου να επικρατεί εμφατικά 6-1 του Μαγδεμβούργου και την Μπάγερ Λεβερκούζεν να ανατρέπει το εις βάρος της 0-2 απέναντι στη Νυρεμβέργη, φτάνοντας στη νίκη με 5-2, ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις του δεύτερου γύρου του Κυπέλλου Γερμανίας.
Την ίδια ώρα, Σάλκε και Χοφενχάιμ γνώρισαν αποκλεισμούς-έκπληξη από ομάδες της δεύτερης κατηγορίας, ακολουθώντας τη Μάιντς εκτός διοργάνωσης.
Οι Βαυαροί κυριάρχησαν στην αναμέτρηση και έφτασαν σε μια ευρεία νίκη, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους απέναντι στους φιλοξενούμενους.
Η Λεβερκούζεν βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2 μόλις στο 30ό λεπτό, όμως κατάφερε να αντιδράσει και να αλλάξει πλήρως την εικόνα της αναμέτρησης. Ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπάγερ σημείωσε πέντε γκολ και έφτασε τελικά στη νίκη με 5-2, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Η Σάλκε ηττήθηκε με 2-0 από την Ντιναμό Δρέσδης, γνωρίζοντας πρόωρο αποκλεισμό από τη διοργάνωση.
Την ίδια ώρα, Σάλκε και Χοφενχάιμ γνώρισαν αποκλεισμούς-έκπληξη από ομάδες της δεύτερης κατηγορίας, ακολουθώντας τη Μάιντς εκτός διοργάνωσης.
Μπάγερν Μονάχου: Πρόκριση με εξάρα επί του ΜαγδεμβούργουΧωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες, η Μπάγερν Μονάχου συνέτριψε με 6-1 το Μαγδεμβούργο στην «Αλιάντζ Αρένα», εξασφαλίζοντας την παρουσία της στον επόμενο γύρο του γερμανικού Κυπέλλου.
Οι Βαυαροί κυριάρχησαν στην αναμέτρηση και έφτασαν σε μια ευρεία νίκη, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους απέναντι στους φιλοξενούμενους.
Μπάγερ Λεβερκούζεν: Από το 0-2 στο 5-2 απέναντι στη ΝυρεμβέργηΠολύ πιο δύσκολη αποδείχθηκε η αποστολή της Μπάγερ Λεβερκούζεν, η οποία χρειάστηκε να πραγματοποιήσει μεγάλη ανατροπή για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Νυρεμβέργης.
Η Λεβερκούζεν βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2 μόλις στο 30ό λεπτό, όμως κατάφερε να αντιδράσει και να αλλάξει πλήρως την εικόνα της αναμέτρησης. Ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπάγερ σημείωσε πέντε γκολ και έφτασε τελικά στη νίκη με 5-2, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Σάλκε και Χοφενχάιμ: Αποκλεισμοί-έκπληξη από ομάδες της δεύτερης κατηγορίαςΑντίθετα, ο δεύτερος γύρος του Κυπέλλου Γερμανίας επιφύλασσε δυσάρεστες εκπλήξεις για τη Σάλκε και τη Χοφενχάιμ, που αποκλείστηκαν από αντιπάλους της δεύτερης κατηγορίας του γερμανικού πρωταθλήματος.
Η Σάλκε ηττήθηκε με 2-0 από την Ντιναμό Δρέσδης, γνωρίζοντας πρόωρο αποκλεισμό από τη διοργάνωση.
Ανάλογη κατάληξη είχε και η αναμέτρηση της Χοφενχάιμ με τη Χολστάιν Κίελ. Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στην κανονική διάρκεια, με την πρόκριση να κρίνεται τελικά στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί, η Χολστάιν Κίελ επικράτησε με 4-3, αφήνοντας εκτός Κυπέλλου τη Χοφενχάιμ.
Οι δύο ομάδες προστέθηκαν έτσι στη λίστα των αποκλεισμένων, στην οποία βρισκόταν ήδη η Μάιντς, επιβεβαιώνοντας ότι ο δεύτερος γύρος της διοργάνωσης έκρυβε σημαντικές εκπλήξεις.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του 2ου γύρου στο Κύπελλο Γερμανίας έχουν ως εξής:
Μπόχουμ - Μάιντς 2-0
Ζόνενχοφ Γκρόσασπαχ - Άουγκσμπουρκ 2-4
Αμβούργο - Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-3
Ροτ-Βάις Έσεν - Λειψία 1-2
Γκλάντμπαχ - Καρλσρούη 2-0
Ντόρτμουντ - Βέρντερ Βρέμης 3-2
Έλφερσμπεργκ - Ντάρμστατ 0-2
Κολωνία - Ουνιόν Βερολίνου 5-0
Γέντελο - Χέρτα Βερολίνου 0-2
Ντιναμό Δρέσδης - Σάλκε 2-0
Πάντερμπορν - Στουτγκάρδη 0-1
Φράιμπουργκ - Βόλφσμπουργκ 3-2
Λεβερκούζεν - Νυρεμβέργη 5-2
Ανόβερο - Καϊζερσλάουτερν 0-2
Μπάγερν Μονάχου - Μαγδεμβούργο 6-1
Χολστάιν Κίελ - Χοφενχάιμ 4-3 πέν. (1-1 κ.δ.)
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