Κύπελλο Γερμανίας: Εξάρα της Μπάγερν, ανατροπή της Λεβερκούζεν και αποκλεισμοί-σοκ για Σάλκε και Χοφενχάιμ, δείτε γκολ

Ανάλογη κατάληξη είχε και η αναμέτρηση της Χοφενχάιμ με τη Χολστάιν Κίελ. Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στην κανονική διάρκεια, με την πρόκριση να κρίνεται τελικά στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί, η Χολστάιν Κίελ επικράτησε με 4-3, αφήνοντας εκτός Κυπέλλου τη Χοφενχάιμ.Οι δύο ομάδες προστέθηκαν έτσι στη λίστα των αποκλεισμένων, στην οποία βρισκόταν ήδη η Μάιντς, επιβεβαιώνοντας ότι ο δεύτερος γύρος της διοργάνωσης έκρυβε σημαντικές εκπλήξεις.Μπόχουμ - Μάιντς 2-0Ζόνενχοφ Γκρόσασπαχ - Άουγκσμπουρκ 2-4Αμβούργο - Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-3Ροτ-Βάις Έσεν - Λειψία 1-2Γκλάντμπαχ - Καρλσρούη 2-0Ντόρτμουντ - Βέρντερ Βρέμης 3-2Έλφερσμπεργκ - Ντάρμστατ 0-2Κολωνία - Ουνιόν Βερολίνου 5-0Γέντελο - Χέρτα Βερολίνου 0-2Ντιναμό Δρέσδης - Σάλκε 2-0Πάντερμπορν - Στουτγκάρδη 0-1Φράιμπουργκ - Βόλφσμπουργκ 3-2Λεβερκούζεν - Νυρεμβέργη 5-2Ανόβερο - Καϊζερσλάουτερν 0-2Μπάγερν Μονάχου - Μαγδεμβούργο 6-1Χολστάιν Κίελ - Χοφενχάιμ 4-3 πέν. (1-1 κ.δ.)