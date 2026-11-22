Τέσσερα γκολ είχε το πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή για τη Stoiximan Super League αλλά αυτό που έκανε τη διαφορά ήταν το 4ο (2-2).



Το πέτυχε ο Ζότα Σίλβα στο 45+3 και ισοφάρισε σε 2-2 για τον Ολυμπιακό.



Φανταστική μπαλιά του Κώστα Φορτούνη από τα δεξιά ο Πορτογάλος με ψαλιδάκι αρκετά έξω από την μικρή περιοχή έγραψε το 2-2 και αποθεώθηκε στο Καραϊσκάκη.

