Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Απίθανο γκολ με ψαλιδάκι από τον Ζότα Σίλβα στο Ολυμπιακός - Ηρακλής, βίντεο
Απίθανο γκολ με ψαλιδάκι από τον Ζότα Σίλβα στο Ολυμπιακός - Ηρακλής, βίντεο
O Πορτογάλος ισοφάρισε στο 45+3 σε 2-2 για τον Ολυμπιακό κόντρα στον Ηρακλή
Τέσσερα γκολ είχε το πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή για τη Stoiximan Super League αλλά αυτό που έκανε τη διαφορά ήταν το 4ο (2-2).
Το πέτυχε ο Ζότα Σίλβα στο 45+3 και ισοφάρισε σε 2-2 για τον Ολυμπιακό.
Φανταστική μπαλιά του Κώστα Φορτούνη από τα δεξιά ο Πορτογάλος με ψαλιδάκι αρκετά έξω από την μικρή περιοχή έγραψε το 2-2 και αποθεώθηκε στο Καραϊσκάκη.
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