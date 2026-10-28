UEFA Youth League: Νίκη-μισή πρόκριση ο ΠΑΟΚ στη Βοσνία, δείτε βίντεο
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UEFA Youth League ΠΑΟΚ Ομάρ Ελ Καντουρί

UEFA Youth League: Νίκη-μισή πρόκριση ο ΠΑΟΚ στη Βοσνία, δείτε βίντεο

Ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 εκτός έδρας τη Ζρίνσκι Μόσταρ και ουσιαστικά εξασφάλισε από σήμερα την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Youth League

UEFA Youth League: Νίκη-μισή πρόκριση ο ΠΑΟΚ στη Βοσνία, δείτε βίντεο
Η ομάδα του Ομάρ Ελ Καντουρί ήταν καταιγιστική στη Βοσνία, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από γκολ του Σούνιτς στο 3΄. Μέσα σε λίγα λεπτά είχε ήδη ανατρέψει την κατάσταση με τον Κώστα Σούβλατζη (5΄) και τον Δημήτρη Μπέρδο (10΄), ενώ ο Αντώνης Αρέτης στο 53΄ διαμόρφωσε το τελικό 1-3 που φέρνει τον ΠΑΟΚ «αγκαλιά» με την πρόκριση στον Γ΄ γύρο, ενόψει της ρεβάνς της Τούμπας στις 4/11.



Επόμενη αντίπαλος στο UEFA Youth League θα είναι η πρωταθλήτρια Κ19 της Γερμανίας, Χόφενχαϊμ, η οποία επικράτησε πολύ εύκολα 3-0 εκτός έδρας της Στρούμνιτσα.

Εάν περάσει και από τη γερμανική ομάδα, τότε θα αντιμετωπίσει αντίπαλο που θα προέρχεται από τις θέσεις 7-16 της League Phase, όπου μετέχει η ΑΕΚ.

Διαιτητής: Μαχτεσιάν (Αρμενία)
Κίτρινες: Αράποβιτς, Αντούνοβιτς, Ζέντνερ - Αυγητίδης

ΖΡΙΝΣΚΙ (Ντάλιμπορ Τσβιτάνοβιτς): Μπόγκνταν, Κνέζεβιτς, Κάρατσιτς (67΄ Βούγιοβιτς), Αντούνοβιτς, Αλπέζα, Ζέντνερ (82΄ Μάτιτς), Χρνιτς (86΄ Κόλακ), Γιούριτς, Πομπλέτε (86΄ Γιόλιτς), Αράποβιτς, Σούνιτς.

Κλείσιμο
ΠΑΟΚ (Ομάρ Ελ Καντουρί): Μπελερής, Αυγητίδης, Κάνιος (67΄ Κρομμύδας), Ψυρούκης, Κυριαζίδης, Χαλδέζος, Γκιόκα, Μ. Παπαδόπουλος (79΄ Μίσχος), Αρετής, Μπέρδος (79΄ Ματέρα), Σούβλατζης (87΄ Τεντολούρης).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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