Απίστευτο σκηνικό σε αγώνα μπάσκετ στο Μεξικό: Συμπαίκτες πιάστηκαν στα χέρια σε τάιμ άουτ, βίντεο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το επεισόδιο που σημειώθηκε στο Μεξικό, ανάμεσα σε δύο συμπαίκτες, κατά τη διάρκεια ενός τάιμ άουτ