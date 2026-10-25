Απίστευτο σκηνικό σε αγώνα μπάσκετ στο Μεξικό: Συμπαίκτες πιάστηκαν στα χέρια σε τάιμ άουτ, βίντεο
SPORTS
ένταση Μεξικό Μπάσκετ

Απίστευτο σκηνικό σε αγώνα μπάσκετ στο Μεξικό: Συμπαίκτες πιάστηκαν στα χέρια σε τάιμ άουτ, βίντεο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το επεισόδιο που σημειώθηκε στο Μεξικό, ανάμεσα σε δύο συμπαίκτες, κατά τη διάρκεια ενός τάιμ άουτ

Απίστευτο σκηνικό σε αγώνα μπάσκετ στο Μεξικό: Συμπαίκτες πιάστηκαν στα χέρια σε τάιμ άουτ, βίντεο
Αυτό που θα έπρεπε να είναι μια συνηθισμένη διακοπή για τάιμ άουτ μετατράπηκε σε σκηνικό έντασης, με δύο συμπαίκτες σε αγώνα μπάσκετ του Μεξικού, να έρχονται στα χέρια μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα όσων βρίσκονταν στο γήπεδο.

Οι δύο παίκτες ήρθαν αρχικά σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση, με την κατάσταση να ξεφεύγει και να πιάνονται στα χέρια. Με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων τα πνεύματα ηρέμησαν. 

Αντί να συζητούν τις οδηγίες του προπονητή και να προετοιμάζονται για τη συνέχεια της αναμέτρησης, οι συμπαίκτες βρέθηκαν να πρωταγωνιστούν σε ένα απίστευτο περιστατικό, το οποίο έκανε το γύρο του διαδικτύου.

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