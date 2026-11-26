Από την αγαπημένη μας μουσική και τις στιγμές χαλάρωσης μέχρι τη βραδινή κινηματογραφική εμπειρία στο σαλόνι, η Sonos επαναπροσδιορίζει τον ήχο του σύγχρονου σπιτιού μέσα από ένα ενιαίο, ασύρματο και επεκτάσιμο οικοσύστημα, που αλλάζει τη ζωή μας.
Ο Τζίμας επιστρέφει στη δράση μέσω της Κ21 της Μπράιτον
Ο Τζίμας επιστρέφει στη δράση μέσω της Κ21 της Μπράιτον
Ύστερα από αρκετούς μήνες αποχής, λόγω τραυματισμού, ο Έλληνας διεθνής θα αγωνιστεί ξανά, αυτήν την φορά με την Κ21 των «γλάρων»
Αντίστροφα μετράει πλέον ο Στέφανος Τζίμας για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους, μετά τη μεγάλη περιπέτεια που πέρασε με τον σοβαρό τραυματισμό του.
Ο νεαρός Έλληνας επιθετικός στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος τον Δεκέμβριο του 2025, όταν υπέστη ρήξη χιαστού στην αναμέτρηση της Μπράιτον με την Άστον Βίλα, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες.
Η περσινή σεζόν ουσιαστικά χάθηκε για τον άλλοτε φορ του ΠΑΟΚ, καθώς δεν κατάφερε να επιστρέψει πριν από την ολοκλήρωσή της, ενώ έχασε και το μεγαλύτερο μέρος της φετινής προετοιμασίας των «γλάρων».
Ωστόσο, τα νέα είναι πλέον ευχάριστα, καθώς ο Τζίμας έχει επιστρέψει στις προπονήσεις από τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου και ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα προς την αγωνιστική του επάνοδο.
Ο Φάμπιαν Χούρζελερ αποκάλυψε, μάλιστα, το πλάνο που έχει καταρτιστεί για τον 20χρονο επιθετικό, ξεκαθαρίζοντας πως η επιστροφή του θα γίνει σταδιακά, αρχής γενομένης από την ομάδα Κ21 της Μπράιτον.
«Το πρώτο βήμα για τον Τζίμα θα είναι να παίξει σε έναν αγώνα με την Κ21 και από εκεί θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Είναι χαρά να τον βλέπεις να προπονείται και του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την προσπάθειά του μέχρι τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της αγγλικής ομάδας.
Ο νεαρός Έλληνας επιθετικός στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος τον Δεκέμβριο του 2025, όταν υπέστη ρήξη χιαστού στην αναμέτρηση της Μπράιτον με την Άστον Βίλα, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες.
Η περσινή σεζόν ουσιαστικά χάθηκε για τον άλλοτε φορ του ΠΑΟΚ, καθώς δεν κατάφερε να επιστρέψει πριν από την ολοκλήρωσή της, ενώ έχασε και το μεγαλύτερο μέρος της φετινής προετοιμασίας των «γλάρων».
Ωστόσο, τα νέα είναι πλέον ευχάριστα, καθώς ο Τζίμας έχει επιστρέψει στις προπονήσεις από τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου και ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα προς την αγωνιστική του επάνοδο.
Ο Φάμπιαν Χούρζελερ αποκάλυψε, μάλιστα, το πλάνο που έχει καταρτιστεί για τον 20χρονο επιθετικό, ξεκαθαρίζοντας πως η επιστροφή του θα γίνει σταδιακά, αρχής γενομένης από την ομάδα Κ21 της Μπράιτον.
«Το πρώτο βήμα για τον Τζίμα θα είναι να παίξει σε έναν αγώνα με την Κ21 και από εκεί θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Είναι χαρά να τον βλέπεις να προπονείται και του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την προσπάθειά του μέχρι τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της αγγλικής ομάδας.
Next step for Tzimas explained in latest Albion injury report https://t.co/sr0YevDqAP— Brighton Albion news (@albionnews) November 25, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα