Από την αγαπημένη μας μουσική και τις στιγμές χαλάρωσης μέχρι τη βραδινή κινηματογραφική εμπειρία στο σαλόνι, η Sonos επαναπροσδιορίζει τον ήχο του σύγχρονου σπιτιού μέσα από ένα ενιαίο, ασύρματο και επεκτάσιμο οικοσύστημα, που αλλάζει τη ζωή μας.
Το ιστορικό ρεκόρ του Ντουράντ επισκιάστηκε από την ένταση με τον Μπρουκς, βίντεο
Το ιστορικό ρεκόρ του Ντουράντ επισκιάστηκε από την ένταση με τον Μπρουκς, βίντεο
Ο Κέβιν Ντουράντ σημείωσε ένα σπουδαίο ρεκόρ στον αγώνα των Ρόκετς κόντρα στους Σανς, ωστόσο λίγο πριν από το τέλος της αναμέτρησης είχε φραστικό επεισόδιο με τον Ντίλον Μπρουκς
Μια βραδιά που θα θυμάται για δύο διαφορετικούς λόγους έζησε ο Κέβιν Ντουράντ, στην αναμέτρηση των Χιούστον Ρόκετς με τους Φοίνιξ Σανς, τα ξημερώματα της Πέμπτης (26/11).
Οι Ρόκετς επικράτησαν με 116-104, ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 14-5 και παρέμειναν στην 4η θέση της Δυτικής Περιφέρειας του NBA. Για τον Ντουράντ, ωστόσο, το παιχνίδι είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς κατάφερε να ξεπεράσει το φράγμα των 33.000 πόντων στην καριέρα του.
Ο σπουδαίος Αμερικανός μπήκε έτσι σε ένα από τα πιο κλειστά και εκλεκτά κλαμπ στην ιστορία του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο, δίπλα σε θρύλους όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, ο Καρλ Μαλόουν και ο Κόμπι Μπράιαντ.
Η ιστορική στιγμή, όμως, δεν ήταν το μοναδικό αξιοσημείωτο γεγονός της βραδιάς για τον σταρ του Χιούστον. Λίγο πριν από το φινάλε της αναμέτρησης, ο Ντουράντ βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Ντίλον Μπρουκς, με τους δύο παίκτες να ανταλλάσσουν έντονα λόγια και την κατάσταση να παίρνει γρήγορα διαστάσεις.
Η ένταση ανάμεσα στους δύο μπασκετμπολίστες ανάγκασε τους διαιτητές να διακόψουν προσωρινά το παιχνίδι, προκειμένου να τους χωρίσουν και να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση. Τελικά, αμφότεροι δέχθηκαν από μία τεχνική ποινή.
Οι Ρόκετς επικράτησαν με 116-104, ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 14-5 και παρέμειναν στην 4η θέση της Δυτικής Περιφέρειας του NBA. Για τον Ντουράντ, ωστόσο, το παιχνίδι είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς κατάφερε να ξεπεράσει το φράγμα των 33.000 πόντων στην καριέρα του.
Everybody else playing basketball and Dillon Brooks and Kevin Durant GOING AT IT 😭 https://t.co/SqVVX7ZBOV— Hater Report (@HaterReport) November 26, 2026
Ο σπουδαίος Αμερικανός μπήκε έτσι σε ένα από τα πιο κλειστά και εκλεκτά κλαμπ στην ιστορία του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο, δίπλα σε θρύλους όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, ο Καρλ Μαλόουν και ο Κόμπι Μπράιαντ.
Η ιστορική στιγμή, όμως, δεν ήταν το μοναδικό αξιοσημείωτο γεγονός της βραδιάς για τον σταρ του Χιούστον. Λίγο πριν από το φινάλε της αναμέτρησης, ο Ντουράντ βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Ντίλον Μπρουκς, με τους δύο παίκτες να ανταλλάσσουν έντονα λόγια και την κατάσταση να παίρνει γρήγορα διαστάσεις.
Η ένταση ανάμεσα στους δύο μπασκετμπολίστες ανάγκασε τους διαιτητές να διακόψουν προσωρινά το παιχνίδι, προκειμένου να τους χωρίσουν και να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση. Τελικά, αμφότεροι δέχθηκαν από μία τεχνική ποινή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα