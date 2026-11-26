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Παρελθόν από την εθνική Σλοβενίας ο Σέκουλιτς, λόγω της Μπαρτσελόνα
Παρελθόν από την εθνική Σλοβενίας ο Σέκουλιτς, λόγω της Μπαρτσελόνα
Οι «μπλαουγκράνα» δεν επέτρεψαν στον έμπειρο προπονητή να συνδυάζει την παρουσία του και στον πάγκο της Σλοβενίας, με αποτέλεσμα η ομοσπονδία να προχωρήσει στην αντικατάστασή του
Αλλαγή σελίδας στην τεχνική ηγεσία της εθνικής Σλοβενίας, καθώς ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας, με τον Ντομέν Ζέβνικ να αναλαμβάνει προσωρινά τα ηνία μέχρι την ολοκλήρωση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομοσπονδίας της χώρας, η Μπαρτσελόνα δεν επιθυμεί πλέον ο Σέκουλιτς να συνδυάζει τις υποχρεώσεις του ως προπονητής του συλλόγου με εκείνες του ομοσπονδιακού τεχνικού.
Έτσι, ο ίδιος αποφάσισε να επικεντρωθεί αποκλειστικά στη δουλειά του στην ισπανική ομάδα, με το απαιτητικό αγωνιστικό πρόγραμμα και τη δυσκολία συνδυασμού των δύο ρόλων να οδηγούν σε αυτή την εξέλιξη.
Την απόφασή του γνωστοποίησε στην ομοσπονδία της Σλοβενίας, η οποία προχώρησε στην επιλογή του Ντομέν Ζέβνικ για τη θέση του υπηρεσιακού προπονητή.
Ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του την Παρασκευή (27/11), στην αναμέτρηση απέναντι στη Φινλανδία, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομοσπονδίας της χώρας, η Μπαρτσελόνα δεν επιθυμεί πλέον ο Σέκουλιτς να συνδυάζει τις υποχρεώσεις του ως προπονητής του συλλόγου με εκείνες του ομοσπονδιακού τεχνικού.
Sprememba na klopi #mojtim 🏀 Do zaključka kvalifikacij za SP 2027 bo reprezentanco kot začasni selektor vodil Domen Zevnik. Barcelona Aleksandru Sekuliću ne dovoli več delovanja v dvojni vlogi klubskega trenerja in selektorja. Prvič že v petek proti Finski v celjskem Zlatorogu. https://t.co/M5UK9OupGO— Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) November 25, 2026
Έτσι, ο ίδιος αποφάσισε να επικεντρωθεί αποκλειστικά στη δουλειά του στην ισπανική ομάδα, με το απαιτητικό αγωνιστικό πρόγραμμα και τη δυσκολία συνδυασμού των δύο ρόλων να οδηγούν σε αυτή την εξέλιξη.
Την απόφασή του γνωστοποίησε στην ομοσπονδία της Σλοβενίας, η οποία προχώρησε στην επιλογή του Ντομέν Ζέβνικ για τη θέση του υπηρεσιακού προπονητή.
Ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του την Παρασκευή (27/11), στην αναμέτρηση απέναντι στη Φινλανδία, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
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