Απόδραση στη Ρουάντα για τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη σύντροφό του, δείτε φωτογραφίες
Απόδραση στη Ρουάντα για τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη σύντροφό του, δείτε φωτογραφίες
Ο Έλληνας τενίστας κάνει ένα διάλειμμα από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις και απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στην Αφρική
Μακριά από τα γήπεδα του τένις βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος επέλεξε τη Ρουάντα για να περάσει στιγμές χαλάρωσης με τη σύντροφό του.
Ο Έλληνας τενίστας, κάνοντας ένα διάλειμμα από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, απολαμβάνει το ταξίδι του στην αφρικανική χώρα, μοιραζόμενος με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από τις διακοπές του.
Δείτε φωτογραφίες:
Ο Έλληνας τενίστας, κάνοντας ένα διάλειμμα από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, απολαμβάνει το ταξίδι του στην αφρικανική χώρα, μοιραζόμενος με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από τις διακοπές του.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε φωτογραφίες:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα