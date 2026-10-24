Σπανούλης για τα στημένα στο ελληνικό μπάσκετ: Είναι φοβερά αυτά που βλέπουμε, έχουμε εμπιστοσύνη στις Αρχές
SPORTS
Βασίλης Σπανούλης Άρης

Σπανούλης για τα στημένα στο ελληνικό μπάσκετ: Είναι φοβερά αυτά που βλέπουμε, έχουμε εμπιστοσύνη στις Αρχές

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για όλα όσα συγκλονίζουν το ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες ημέρες

Σπανούλης για τα στημένα στο ελληνικό μπάσκετ: Είναι φοβερά αυτά που βλέπουμε, έχουμε εμπιστοσύνη στις Αρχές
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Στην υπόθεση που συγκλονίζει το μπάσκετ τις τελευταίες ημέρες αναφέρθηκε ο Βασίλης Σπανούλης μετά το παιχνίδι του Άρη με τη Μύκονο. Ο τεχνικός της ομάδας της Θεσσαλονίκης τόνισε πως υπάρχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.

Αναλυτικά ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε:

«Είναι σοβαρά πράγματα αυτά που βλέπουμε. Έχουμε εμπιστοσύνη στις αρχές και είμαστε σίγουροι πως η δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που είναι να κάνει»

Για το αγωνιστικό κομμάτι και τη νίκη του Άρη επί της Μυκόνου: «Ήταν το δεύτερο ματς εκτός έδρας αυτή τη βδομάδα, ελέγχαμε το ματς σε όλη τη διάρκεια. Κάναμε λάθη στο τρανζίσιον, θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη η διαφορά. Μείναμε όμως στις αρχές μας, η Μύκονος πλησίασε, όμως στο τέλος πήραμε σωστές αποφάσεις και με την άμυνά μας φτάσαμε στη νίκη. Συγχαρητήρια στη Μύκονο, η ατμόσφαιρα είναι πολύ ωραία εδώ, χαίρομαι που είναι στο ελληνικό μπάσκετ. Εμείς δουλεύουμε συνέχεια, αυτό που με ενδιαφέρει μέσα στη σεζόν είναι να βελτιωνόμαστε συνέχεια».
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