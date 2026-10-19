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Η Εθνική βόλεϊ ανδρών επιστρέφει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μετά από 21 χρόνια
Η Εθνική βόλεϊ ανδρών επιστρέφει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μετά από 21 χρόνια
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα εξαργύρωσε τις καλές εμφανίσεις που πραγματοποίησε το καλοκαίρι, καταλαμβάνοντας την 21η θέση της παγκόσμιας κατάταξης
Η Εθνική ανδρών επιστρέφει στην ελίτ του παγκόσμιου βόλεϊ! Η Ελλάδα εξασφάλισε την παρουσία της στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027, που θα διεξαχθεί στην Πολωνία, και θα βρεθεί ανάμεσα στις 32 κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου, επιστρέφοντας στη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά το 2006.
Πρόκειται για μία σημαντική στιγμή για το ελληνικό βόλεϊ, καθώς η «γαλανόλευκη» θα συμμετάσχει ξανά στην κορυφαία διοργάνωση εθνικών ομάδων, 21 χρόνια μετά την τελευταία της παρουσία στα γήπεδα της Ιαπωνίας. Η τελευταία συμμετοχή της Εθνικής ανδρών σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα καταγράφηκε το 2006, όταν η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Ιαπωνία.
Η πρόκριση έρχεται ως συνέχεια της εξαιρετικής πορείας της Εθνικής στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2026, όπου κατέκτησε την 11η θέση. Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τη διαδικασία πρόκρισης στην 21η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, καταλαμβάνοντας μία από τις 15 θέσεις που δόθηκαν μέσω του παγκοσμίου ράνκινγκ.
Οι 32 χώρες που θα συμμετάσχουν
Η Πολωνία έχει εξασφαλισμένη θέση ως διοργανώτρια και η Ιταλία ως παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2025.
Από τα πέντε ηπειρωτικά πρωταθλήματα προκρίθηκαν άλλες 15 ομάδες, τρεις από κάθε ηπειρωτικό πρωτάθλημα:
Ευρώπη (CEV): Γαλλία, Σλοβενία, Φινλανδία
Ασία (AVC): Ιαπωνία, Ιράν, Νότια Κορέα
NORCECA: ΗΠΑ, Καναδάς, Κούβα
Νότια Αμερική (CSV): Βραζιλία, Αργεντινή, Χιλή
Αφρική (CAVB): Τυνησία, Καμερούν, Αλγερία
Οι υπόλοιπες 15 χώρες που προκρίθηκαν προέκυψαν από την παγκόσμια κατάταξη:
Βουλγαρία
Γερμανία
Ουκρανία
Βέλγιο
Τουρκία
Σερβία
Πρόκειται για μία σημαντική στιγμή για το ελληνικό βόλεϊ, καθώς η «γαλανόλευκη» θα συμμετάσχει ξανά στην κορυφαία διοργάνωση εθνικών ομάδων, 21 χρόνια μετά την τελευταία της παρουσία στα γήπεδα της Ιαπωνίας. Η τελευταία συμμετοχή της Εθνικής ανδρών σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα καταγράφηκε το 2006, όταν η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Ιαπωνία.
Η πρόκριση έρχεται ως συνέχεια της εξαιρετικής πορείας της Εθνικής στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2026, όπου κατέκτησε την 11η θέση. Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τη διαδικασία πρόκρισης στην 21η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, καταλαμβάνοντας μία από τις 15 θέσεις που δόθηκαν μέσω του παγκοσμίου ράνκινγκ.
Οι 32 χώρες που θα συμμετάσχουν
Η Πολωνία έχει εξασφαλισμένη θέση ως διοργανώτρια και η Ιταλία ως παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2025.
Από τα πέντε ηπειρωτικά πρωταθλήματα προκρίθηκαν άλλες 15 ομάδες, τρεις από κάθε ηπειρωτικό πρωτάθλημα:
Ευρώπη (CEV): Γαλλία, Σλοβενία, Φινλανδία
Ασία (AVC): Ιαπωνία, Ιράν, Νότια Κορέα
NORCECA: ΗΠΑ, Καναδάς, Κούβα
Νότια Αμερική (CSV): Βραζιλία, Αργεντινή, Χιλή
Αφρική (CAVB): Τυνησία, Καμερούν, Αλγερία
Οι υπόλοιπες 15 χώρες που προκρίθηκαν προέκυψαν από την παγκόσμια κατάταξη:
Βουλγαρία
Γερμανία
Ουκρανία
Βέλγιο
Τουρκία
Σερβία
Τσεχία
ΕΛΛΑΔΑ
Ρουμανία
Ολλανδία
Μεξικό
Πουέρτο Ρίκο
Δανία
Αίγυπτος
Εσθονία
ΕΛΛΑΔΑ
Ρουμανία
Ολλανδία
Μεξικό
Πουέρτο Ρίκο
Δανία
Αίγυπτος
Εσθονία
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