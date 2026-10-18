Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Έφυγε από την ΑΕΚ, αλλά… – Στον «πάγο» ο Ελίασον – Τα ελάχιστα λεπτά και η «μάχη» για μια θέση
Έφυγε από την ΑΕΚ, αλλά… – Στον «πάγο» ο Ελίασον – Τα ελάχιστα λεπτά και η «μάχη» για μια θέση
Ο Νίκλας Ελίασον αντιμετωπίζει δυσκολίες στην Ιντερνασιονάλ, καθώς δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να πείσει τον Εντουάρντο Μπαπτίστα
Ο μεσοεπιθετικός βρίσκεται αντιμέτωπος με έντονο ανταγωνισμό για μια θέση στην επιθετική γραμμή, ενώ δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της βραζιλιάνικης ομάδας από τον Μπαπτίστα.
Ο Νίκλας Ελίασον δεν έχει καταφέρει ακόμη να καθιερωθεί ως ένας από τους βασικούς ποδοσφαιριστές της Ιντερνασιονάλ τη φετινή σεζόν. Ο Σουηδός μεσοεπιθετικός, ο οποίος αποκτήθηκε πρόσφατα από τον βραζιλιάνικο σύλλογο, έχει περιορισμένο χρόνο συμμετοχής και δεν αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές του Εντουάρντο Μπαπτίστα.
Ο Ελίασον αποχώρησε από την ΑΕΚ και μετακόμισε στη Βραζιλία με τη μορφή δανεισμού, με την Ιντερνασιονάλ να ανακοινώνει επίσημα την απόκτησή του στις 17 Αυγούστου 2026.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ο Νίκλας Ελίασον δεν έχει καταφέρει ακόμη να καθιερωθεί ως ένας από τους βασικούς ποδοσφαιριστές της Ιντερνασιονάλ τη φετινή σεζόν. Ο Σουηδός μεσοεπιθετικός, ο οποίος αποκτήθηκε πρόσφατα από τον βραζιλιάνικο σύλλογο, έχει περιορισμένο χρόνο συμμετοχής και δεν αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές του Εντουάρντο Μπαπτίστα.
Ο Ελίασον αποχώρησε από την ΑΕΚ και μετακόμισε στη Βραζιλία με τη μορφή δανεισμού, με την Ιντερνασιονάλ να ανακοινώνει επίσημα την απόκτησή του στις 17 Αυγούστου 2026.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα