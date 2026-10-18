Έφυγε από την ΑΕΚ, αλλά… – Στον «πάγο» ο Ελίασον – Τα ελάχιστα λεπτά και η «μάχη» για μια θέση
SPORTS

Έφυγε από την ΑΕΚ, αλλά… – Στον «πάγο» ο Ελίασον – Τα ελάχιστα λεπτά και η «μάχη» για μια θέση

Ο Νίκλας Ελίασον αντιμετωπίζει δυσκολίες στην Ιντερνασιονάλ, καθώς δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να πείσει τον Εντουάρντο Μπαπτίστα

Έφυγε από την ΑΕΚ, αλλά… – Στον «πάγο» ο Ελίασον – Τα ελάχιστα λεπτά και η «μάχη» για μια θέση
Ο μεσοεπιθετικός βρίσκεται αντιμέτωπος με έντονο ανταγωνισμό για μια θέση στην επιθετική γραμμή, ενώ δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της βραζιλιάνικης ομάδας από τον Μπαπτίστα.

Ο Νίκλας Ελίασον δεν έχει καταφέρει ακόμη να καθιερωθεί ως ένας από τους βασικούς ποδοσφαιριστές της Ιντερνασιονάλ τη φετινή σεζόν. Ο Σουηδός μεσοεπιθετικός, ο οποίος αποκτήθηκε πρόσφατα από τον βραζιλιάνικο σύλλογο, έχει περιορισμένο χρόνο συμμετοχής και δεν αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές του Εντουάρντο Μπαπτίστα.

Ο Ελίασον αποχώρησε από την ΑΕΚ και μετακόμισε στη Βραζιλία με τη μορφή δανεισμού, με την Ιντερνασιονάλ να ανακοινώνει επίσημα την απόκτησή του στις 17 Αυγούστου 2026.

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