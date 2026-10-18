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Η συνάντηση του Ολυμπιακού με τον Τζόρνταν, 29 χρόνια από την κόντρα με τους Σικάγο Μπουλς, βίντεο
Η συνάντηση του Ολυμπιακού με τον Τζόρνταν, 29 χρόνια από την κόντρα με τους Σικάγο Μπουλς, βίντεο
Το 1997 ο Ολυμπιακός ως πρωταθλητής Ευρώπης αντιμετώπισε τους Σικάγο Μπουλς του Μάικλ Τζόρνταν σε ένα ιστορικό ραντεβού
Πέρασαν 29 χρόνια από τη βραδιά που ο Ολυμπιακός συναντήθηκε με τους θρυλικούς Σικάγο Μπουλς, του Μάικλ Τζόρνταν. Στο Παρίσι οι Πειραιώτες έγιναν η πρώτη ελληνική ομάδα που τέθηκε αντιμέτωπη με κλαμπ από το ΝΒΑ.
Οι «ερυθρόλευκοι» συμμετείχαν στο «Mc Donalds Open» ως πρωταθλητές Ευρώπης. Λίγους μήνες νωρίτερα είχαν κατακτήσει την Euroleague στη Ρώμη και είχαν κάνει το τρεμπλ, ενώ μετρούσαν πέντε σερί πρωταθλήματα Ελλάδας.
Οι Μπουλς από την πλευρά τους ήταν ήδη πέντε φορές πρωταθλητές ΝΒΑ και σε αυτό το ματς έπαιξαν χωρίς τον Σκότι Πεν και τον Ντένις Ρόντμαν. Ο Μάικλ Τζόρνταν, ωστόσο ταξίδεψε κανονικά στο Παρίσι για τη συνάντηση με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Για τους Πειραιώτες ήταν κάτι το μοναδικό το γεγονός ότι βρέθηκαν αντίπαλοι με τον λαμπερό κόσμο του ΝΒΑ.
Το «Mc Donalds Open» ήταν μία διοργάνωση που διεξαγόταν υπό την αιγίδα του ΝΒΑ και της FIBA Euroleague και είχε ιδρυθεί το 1987. Δεν είχε διεξαχθεί το 1992, το 1994 και το 1996 λόγω της συμμετοχής των παικτών του ΝΒΑ στους Ολυμπιακούς αγώνες και στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIBA. Δεν είχε γίνει επίσης και το 1998 λόγω του lock out του ΝΒΑ. Η διοργάνωση διαλύθηκε το 1999 λόγω της διαμάχης της FIBA με την Euroleague.
Κάπως έτσι οι Πειραιώτες ευτύχησαν να γίνουν η πρώτη ελληνική ομάδα που βρήκε αντίπαλο από το ΝΒΑ. Στις 18 Οκτωβρίου του 1997 στο «Πάλε ντε Περσί» ο Ολυμπιακός πάτησε το παρκέ για να κοντράρει τον Τζόρνταν. Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τους «Ταύρους» με 104-78 με τον κορυφαίο παίκτη του πλανήτη να σημειώνει τότε 27 πόντους. Για όσους παίκτες έζησαν αυτό το παιχνίδι ήταν κάτι το μοναδικό. Ήταν μία εμπειρία ζωής και αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Αρτούρας Καρνισόβας είχε σημειώσει 19 πόντους και ήταν ο κορυφαίος από την πλευρά του Ολυμπιακού. Τότε οι Πειραιώτες είχαν χάσει τον Ντέιβιντ Ρίβερς μεγάλο πρωταγωνιστή της κατάκτησης του ευρωπαϊκού τροπαίου.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι εκείνο το παιχνίδι είχε διεξαχθεί με μικτούς κανόνες από την Ευρώπη και το ΝΒΑ. Μάλιστα είχε επιτραπεί να γίνει χρήση της άμυνας ζώνης κάτι που απαγορευόταν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς, όμως, δεν την είχε χρησιμοποιήσει κάνοντας με τον τρόπο του Fair Play. Από το συγκεκριμένο παιχνίδι έχουν χρησιμοποιηθεί πλάνα στο «The Last Dance» από το ESPN-Netflix, ενώ η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε αγοράσει το παρκέ και το είχε φέρει στο ΣΕΦ. Πολυτιμότερος παίκτης του τουρνουά είχε αναδειχθεί ο Τζόρνταν και στην καλύτερη πεντάδα είχαν συμπεριληφθεί ο Καρνισόβας με τον Τάρλατς από τον Ολυμπιακό, ο Βέλγος Στρούλενς της Ρασίνγκ κι ο Ομπέρτο της Κόρντομπα.
Στην ιστορία έχει μείνει και η δήλωση που είχε κάνει ο Μίλαν Τόμιτς για εκείνο το παιχνίδι και για την εμπειρία του να αντιμετωπίσει τον Μάικλ Τζόρνταν. «Περιμέναμε πως και πως να παίξουμε εναντίον του Μάικλ Τζόρνταν και των Σικάγο Μπουλς. Ήμασταν οι πρωταθλητές Ευρώπης και ήταν οι πρωταθλητές κόσμου. Σίγουρα πρώτη μας σκέψη ήταν να διασκεδάσουμε στο συγκεκριμένο ματς, αλλά ο κάθε ένας από μας ήθελε μέσα του να δείξει τι μπορεί να κάνει. Θέλαμε να βγάλουμε τον καλύτερο μας εαυτό απέναντι στον Τζόρνταν. Η εμπειρία ήταν αξέχαστη και δε θα ξεχάσω ποτέ την πλάκα που έκανα μαζί του κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μου τράβηξε το σορτσάκι κάποια στιγμή με ύπουλο τρόπο… Αμέσως γύρισα και τον προκάλεσα “αν θες πάρε τη μπάλα στην επόμενη επίθεση και παίξε ένας εναντίον ενός με μένα”. Πέρασαν κIόλας 14 χρόνια και μου φαίνεται σαν χθες».
Οι «ερυθρόλευκοι» συμμετείχαν στο «Mc Donalds Open» ως πρωταθλητές Ευρώπης. Λίγους μήνες νωρίτερα είχαν κατακτήσει την Euroleague στη Ρώμη και είχαν κάνει το τρεμπλ, ενώ μετρούσαν πέντε σερί πρωταθλήματα Ελλάδας.
Οι Μπουλς από την πλευρά τους ήταν ήδη πέντε φορές πρωταθλητές ΝΒΑ και σε αυτό το ματς έπαιξαν χωρίς τον Σκότι Πεν και τον Ντένις Ρόντμαν. Ο Μάικλ Τζόρνταν, ωστόσο ταξίδεψε κανονικά στο Παρίσι για τη συνάντηση με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Για τους Πειραιώτες ήταν κάτι το μοναδικό το γεγονός ότι βρέθηκαν αντίπαλοι με τον λαμπερό κόσμο του ΝΒΑ.
Το «Mc Donalds Open» ήταν μία διοργάνωση που διεξαγόταν υπό την αιγίδα του ΝΒΑ και της FIBA Euroleague και είχε ιδρυθεί το 1987. Δεν είχε διεξαχθεί το 1992, το 1994 και το 1996 λόγω της συμμετοχής των παικτών του ΝΒΑ στους Ολυμπιακούς αγώνες και στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIBA. Δεν είχε γίνει επίσης και το 1998 λόγω του lock out του ΝΒΑ. Η διοργάνωση διαλύθηκε το 1999 λόγω της διαμάχης της FIBA με την Euroleague.
Κάπως έτσι οι Πειραιώτες ευτύχησαν να γίνουν η πρώτη ελληνική ομάδα που βρήκε αντίπαλο από το ΝΒΑ. Στις 18 Οκτωβρίου του 1997 στο «Πάλε ντε Περσί» ο Ολυμπιακός πάτησε το παρκέ για να κοντράρει τον Τζόρνταν. Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τους «Ταύρους» με 104-78 με τον κορυφαίο παίκτη του πλανήτη να σημειώνει τότε 27 πόντους. Για όσους παίκτες έζησαν αυτό το παιχνίδι ήταν κάτι το μοναδικό. Ήταν μία εμπειρία ζωής και αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Αρτούρας Καρνισόβας είχε σημειώσει 19 πόντους και ήταν ο κορυφαίος από την πλευρά του Ολυμπιακού. Τότε οι Πειραιώτες είχαν χάσει τον Ντέιβιντ Ρίβερς μεγάλο πρωταγωνιστή της κατάκτησης του ευρωπαϊκού τροπαίου.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι εκείνο το παιχνίδι είχε διεξαχθεί με μικτούς κανόνες από την Ευρώπη και το ΝΒΑ. Μάλιστα είχε επιτραπεί να γίνει χρήση της άμυνας ζώνης κάτι που απαγορευόταν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς, όμως, δεν την είχε χρησιμοποιήσει κάνοντας με τον τρόπο του Fair Play. Από το συγκεκριμένο παιχνίδι έχουν χρησιμοποιηθεί πλάνα στο «The Last Dance» από το ESPN-Netflix, ενώ η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε αγοράσει το παρκέ και το είχε φέρει στο ΣΕΦ. Πολυτιμότερος παίκτης του τουρνουά είχε αναδειχθεί ο Τζόρνταν και στην καλύτερη πεντάδα είχαν συμπεριληφθεί ο Καρνισόβας με τον Τάρλατς από τον Ολυμπιακό, ο Βέλγος Στρούλενς της Ρασίνγκ κι ο Ομπέρτο της Κόρντομπα.
Στην ιστορία έχει μείνει και η δήλωση που είχε κάνει ο Μίλαν Τόμιτς για εκείνο το παιχνίδι και για την εμπειρία του να αντιμετωπίσει τον Μάικλ Τζόρνταν. «Περιμέναμε πως και πως να παίξουμε εναντίον του Μάικλ Τζόρνταν και των Σικάγο Μπουλς. Ήμασταν οι πρωταθλητές Ευρώπης και ήταν οι πρωταθλητές κόσμου. Σίγουρα πρώτη μας σκέψη ήταν να διασκεδάσουμε στο συγκεκριμένο ματς, αλλά ο κάθε ένας από μας ήθελε μέσα του να δείξει τι μπορεί να κάνει. Θέλαμε να βγάλουμε τον καλύτερο μας εαυτό απέναντι στον Τζόρνταν. Η εμπειρία ήταν αξέχαστη και δε θα ξεχάσω ποτέ την πλάκα που έκανα μαζί του κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μου τράβηξε το σορτσάκι κάποια στιγμή με ύπουλο τρόπο… Αμέσως γύρισα και τον προκάλεσα “αν θες πάρε τη μπάλα στην επόμενη επίθεση και παίξε ένας εναντίον ενός με μένα”. Πέρασαν κIόλας 14 χρόνια και μου φαίνεται σαν χθες».
Ο Μάικλ Τζόρνταν μετά το τέλος εκείνου του ιστορικού αγώνα είχε δηλώσει: «Ελπίζω να το ευχαριστήθηκαν οι φίλαθλοι παρόλο που έμεινα λίγο στο παρκέ», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά όταν ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση. Από την ομάδα του Πειραιά έλεγαν για εκείνο το παιχνίδι ήταν πολύ σημαντικό για την ιστορία τους και πως ήταν παρόντες στο σόου του Τζόρνταν.
Σικάγο Μπουλς (Φιλ Τζάκσον): Τζόρνταν 27, Μπράουν 12, Κερ 10, Λόνγκλεϊ 9, Γουένιγκτον 8, Κούκοτς 5, Γκόρενς 7, Κάφεϊ 6, Χάρπερ 6, Μπούσλερ 6, Μπαρέλ 4, Κλάιν 2, Μπουθ 2, Καλάμπρια, ΛαΡού.
Ολυμπιακός (Ντούσαν Ίβκοβιτς): Καρνισόβας 19, Νάκιτς 16, Τάρλατς 14, Χόκινς 12, Καραπλής 6, Ρότζερς 4, Τόμιτς 3 , Ζεβρονσένκο 2, Μίχαλος 2, Βούκσεβιτς, Μπακατσιάς, Ζουρμπένκο, Πέττας.
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