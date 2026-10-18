Η συνάντηση του Ολυμπιακού με τον Τζόρνταν, 29 χρόνια από την κόντρα με τους Σικάγο Μπουλς, βίντεο

Ο Μάικλ Τζόρνταν μετά το τέλος εκείνου του ιστορικού αγώνα είχε δηλώσει: «Ελπίζω να το ευχαριστήθηκαν οι φίλαθλοι παρόλο που έμεινα λίγο στο παρκέ», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά όταν ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση. Από την ομάδα του Πειραιά έλεγαν για εκείνο το παιχνίδι ήταν πολύ σημαντικό για την ιστορία τους και πως ήταν παρόντες στο σόου του Τζόρνταν.Τζόρνταν 27, Μπράουν 12, Κερ 10, Λόνγκλεϊ 9, Γουένιγκτον 8, Κούκοτς 5, Γκόρενς 7, Κάφεϊ 6, Χάρπερ 6, Μπούσλερ 6, Μπαρέλ 4, Κλάιν 2, Μπουθ 2, Καλάμπρια, ΛαΡού.Καρνισόβας 19, Νάκιτς 16, Τάρλατς 14, Χόκινς 12, Καραπλής 6, Ρότζερς 4, Τόμιτς 3 , Ζεβρονσένκο 2, Μίχαλος 2, Βούκσεβιτς, Μπακατσιάς, Ζουρμπένκο, Πέττας.