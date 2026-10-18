Στο χειρουργείο ο Εμιλιάνο Μαρτίνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του με την Έβερτον

Τα αποτελέσματα των πρώτων εξετάσεων απέκλεισαν επιπλοκές στο κεφάλι, στον αυχένα και στην πλάτη, ωστόσο το κάταγμα στη γνάθο καθιστά αναγκαία τη χειρουργική αντιμετώπιση.Η εξέλιξη παρακολουθείται στενά και από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, στην οποία ο Μαρτίνες αποτελεί βασικό στέλεχος. Το ακριβές διάστημα της απουσίας του αναμένεται να αποσαφηνιστεί μετά την επέμβαση και την αξιολόγηση της πορείας της αποκατάστασής του.