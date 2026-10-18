Στο χειρουργείο ο Εμιλιάνο Μαρτίνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του με την Έβερτον
Στο χειρουργείο ο Εμιλιάνο Μαρτίνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του με την Έβερτον
Κάταγμα στη γνάθο μετά τη σύγκρουση με τον Μπράνθγουεϊτ - Άγνωστο παραμένει το διάστημα απουσίας του Αργεντινού τερματοφύλακα
Ανησυχία προκάλεσε ο τραυματισμός του Εμιλιάνο «Ντιμπού» Μαρτίνες στην αναμέτρηση του Σαββάτου (17/10), στην οποία η Τσέλσι επικράτησε εκτός έδρας με 2-0 της Έβερτον.
Ο γκολκίπερ της Εθνικής Αργεντινής χρειάστηκε να αποχωρήσει με φορείο, έπειτα από σύγκρουση με αντίπαλο, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.
Τα πρώτα νέα ήταν καθησυχαστικά όσον αφορά τα πιο κρίσιμα σημεία. Η αξονική τομογραφία στο κεφάλι, καθώς και οι εξετάσεις στον αυχένα και στην πλάτη, δεν έδειξαν κάποια επιπλοκή. Ωστόσο, οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα στη γνάθο, το οποίο απαιτεί χειρουργική επέμβαση.
Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η αργεντίνικη εφημερίδα «Olé», ο Μαρτίνες παρέμεινε υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ η επέμβαση είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο (18/10). Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.
Το παιχνίδι διακόπηκε για αρκετά λεπτά, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Τελικά, ο Αργεντινός γκολκίπερ αποχώρησε με φορείο, με τον Μάικ Πέντερς να περνά στη θέση του, ενώ η κατάστασή του προκάλεσε ανησυχία στους συμπαίκτες του και στο τεχνικό επιτελείο.
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Θα δούμε τι θα συμβεί, αλλά αυτές είναι όλες οι πληροφορίες που έχω μέχρι στιγμής. Πρέπει να περιμένουμε. Ελπίζω να μην είναι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά προς το παρόν χρειάζεται να περιμένουμε».
Ο γκολκίπερ της Εθνικής Αργεντινής χρειάστηκε να αποχωρήσει με φορείο, έπειτα από σύγκρουση με αντίπαλο, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.
Τα πρώτα νέα ήταν καθησυχαστικά όσον αφορά τα πιο κρίσιμα σημεία. Η αξονική τομογραφία στο κεφάλι, καθώς και οι εξετάσεις στον αυχένα και στην πλάτη, δεν έδειξαν κάποια επιπλοκή. Ωστόσο, οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα στη γνάθο, το οποίο απαιτεί χειρουργική επέμβαση.
Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η αργεντίνικη εφημερίδα «Olé», ο Μαρτίνες παρέμεινε υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ η επέμβαση είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο (18/10). Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.
Η σύγκρουση που οδήγησε στην αποχώρηση με φορείοΤο περιστατικό σημειώθηκε στο 20ό λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Μαρτίνες βγήκε για να απομακρύνει την μπάλα έπειτα από εκτέλεση φάουλ, όταν δέχθηκε άθελά του κεφαλιά από τον Τζάραντ Μπράνθγουεϊτ της Έβερτον.
Το παιχνίδι διακόπηκε για αρκετά λεπτά, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Τελικά, ο Αργεντινός γκολκίπερ αποχώρησε με φορείο, με τον Μάικ Πέντερς να περνά στη θέση του, ενώ η κατάστασή του προκάλεσε ανησυχία στους συμπαίκτες του και στο τεχνικό επιτελείο.
Emiliano “Dibu” Martínez sufrió un duro golpe durante el segundo tiempo del partido entre Chelsea y Everton, por la Premier League. El arquero argentino quedó tendido en el césped tras chocar con un rival cuando intentaba despejar un centro. Después de ocho minutos de atención… pic.twitter.com/Nmi2qvLKW5— Contexto Tucumán (@contextocomar) October 17, 2026
Η πρώτη ενημέρωση από τον Τσάμπι ΑλόνσοΜετά την αναμέτρηση, ο προπονητής της Τσέλσι, Τσάμπι Αλόνσο, έδωσε τις πρώτες πληροφορίες για την κατάσταση του τερματοφύλακα. «Από όσα γνωρίζω, έφυγε από το γήπεδο έχοντας τις αισθήσεις του και τώρα βρίσκεται στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις για προληπτικούς λόγους», ανέφερε αρχικά.
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Θα δούμε τι θα συμβεί, αλλά αυτές είναι όλες οι πληροφορίες που έχω μέχρι στιγμής. Πρέπει να περιμένουμε. Ελπίζω να μην είναι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά προς το παρόν χρειάζεται να περιμένουμε».
🚨💙 Xabi Alonso provides an update on Emiliano Martínez following the incident.— spence_cfc (@spence28c) October 17, 2026
🗣️ “As far as I know, he left the stadium conscious. He’s in the hospital undergoing tests. That’s all I know so far.”
Martínez is currently undergoing medical checks in hospital as more… pic.twitter.com/PlLyQIcgZX
Τα αποτελέσματα των πρώτων εξετάσεων απέκλεισαν επιπλοκές στο κεφάλι, στον αυχένα και στην πλάτη, ωστόσο το κάταγμα στη γνάθο καθιστά αναγκαία τη χειρουργική αντιμετώπιση.
Η εξέλιξη παρακολουθείται στενά και από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, στην οποία ο Μαρτίνες αποτελεί βασικό στέλεχος. Το ακριβές διάστημα της απουσίας του αναμένεται να αποσαφηνιστεί μετά την επέμβαση και την αξιολόγηση της πορείας της αποκατάστασής του.
Η εξέλιξη παρακολουθείται στενά και από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, στην οποία ο Μαρτίνες αποτελεί βασικό στέλεχος. Το ακριβές διάστημα της απουσίας του αναμένεται να αποσαφηνιστεί μετά την επέμβαση και την αξιολόγηση της πορείας της αποκατάστασής του.
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