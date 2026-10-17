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Επίθεση Λαπόρτα στη Ρεάλ: Θέλουν να καταστρέψουν τα πάντα γιατί δεν αποδέχονται την κατάσταση τους
Επίθεση Λαπόρτα στη Ρεάλ: Θέλουν να καταστρέψουν τα πάντα γιατί δεν αποδέχονται την κατάσταση τους
Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα εξαπέλυσε επίθεση στη Ρεάλ Μαδρίτης τονίζοντας πως θέλει να καταστρέψει τα πάντα
Επίθεση κατά της Ρεάλ Μαδρίτης εξαπέλυσε ο Ζοάν Λαπόρτα, την οποία κατηγόρησε πως διατηρεί μία επιθετική πολιτική εναντίον των ισπανικών ποδοσφαιρικών θεσμών.
«Φαίνεται ότι θέλουν να καταστρέψουν τα πάντα, θέλουν να καταστρέψουν τη Λίγκα, την τεχνική επιτροπή διαιτητών. Δεν είναι ευχαριστημένοι ούτε με την ομοσπονδία, ούτε με τίποτα», είπε ο ισχυρός άνδρας της Μπαρτσελόνα όταν ρωτήθηκε για το Clasico και τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει για τη διαιτησία.
Στη συνέχεια ο Λαπόρτα υπερασπίστηκε τον Χαβιέ Τέμπας δηλώνοντας: «Πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε τον Χαβιέ Τέμπας ως πρόεδρο της La Liga, ο οποίος έχει την εμπειρία που απαιτείται γι’ αυτά τα ζητήματα και διαθέτει ορθή κρίση για να αντιμετωπίσει την επίθεση της Ρεάλ Μαδρίτης».
Ο Λαπόρτα συνέχισε να είναι το ίδιο επιθετικός για τη μεγάλη αντίπαλο της Ρεάλ λέγοντας: «Ψάχνουν χίλιες δικαιολογίες γιατί δεν μπορούν να αποδεχτούν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται και η οποία οφείλεται στις δικές τους αποφάσεις. Θα έπρεπε να κάνουν λίγη αυτοκριτική».
Του ζητήθηκε να σχολιάσει τη νευρικότητα που βγάζει η Ρεάλ και ο Λαπόρτα απάντησε: «Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η Ρεάλ αρκεί να μην τα βάλει με τη Μπάρτσα».
«Φαίνεται ότι θέλουν να καταστρέψουν τα πάντα, θέλουν να καταστρέψουν τη Λίγκα, την τεχνική επιτροπή διαιτητών. Δεν είναι ευχαριστημένοι ούτε με την ομοσπονδία, ούτε με τίποτα», είπε ο ισχυρός άνδρας της Μπαρτσελόνα όταν ρωτήθηκε για το Clasico και τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει για τη διαιτησία.
Στη συνέχεια ο Λαπόρτα υπερασπίστηκε τον Χαβιέ Τέμπας δηλώνοντας: «Πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε τον Χαβιέ Τέμπας ως πρόεδρο της La Liga, ο οποίος έχει την εμπειρία που απαιτείται γι’ αυτά τα ζητήματα και διαθέτει ορθή κρίση για να αντιμετωπίσει την επίθεση της Ρεάλ Μαδρίτης».
Ο Λαπόρτα συνέχισε να είναι το ίδιο επιθετικός για τη μεγάλη αντίπαλο της Ρεάλ λέγοντας: «Ψάχνουν χίλιες δικαιολογίες γιατί δεν μπορούν να αποδεχτούν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται και η οποία οφείλεται στις δικές τους αποφάσεις. Θα έπρεπε να κάνουν λίγη αυτοκριτική».
Του ζητήθηκε να σχολιάσει τη νευρικότητα που βγάζει η Ρεάλ και ο Λαπόρτα απάντησε: «Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η Ρεάλ αρκεί να μην τα βάλει με τη Μπάρτσα».
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