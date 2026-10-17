Ανησυχία στη Σίτι για την κατάσταση του Χάαλαντ: Κούτσαινε λίγο πριν το τέλος του ματς με την Ίπσουιτς
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Μάντσεστερ Σίτι ΑΕΚ Champions League Έρλινγκ Χάαλαντ

Ανησυχία στη Σίτι για την κατάσταση του Χάαλαντ: Κούτσαινε λίγο πριν το τέλος του ματς με την Ίπσουιτς

Ανησηχυτικές εικόνες για τη Μάντσεστερ Σίτι πριν από το ραντεβού με την ΑΕΚ, καθώς ο Έρλινγκ Χάαλαντ φάνηκε να κουτσαίνει προς το τέλος του αγώνα με την Ίπσουιτς

Ανησυχία στη Σίτι για την κατάσταση του Χάαλαντ: Κούτσαινε λίγο πριν το τέλος του ματς με την Ίπσουιτς
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Η Μάντσεστερ Σίτι συνέχισε απρόσκοπτα την πορεία της στην Premier League το απόγευμα του Σαββάτου (17/10), αφού με δυο γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ λύγισε με 3-2 την Ίπσουιτς στο «Έτιχαντ» και έκανε το 7/7 στο πρωτάθλημα.

Ο Νορβηγός επιθετικός ήταν ο πρωταγωνιστής του αγώνα με ντοπιέτα και ένα ακυρωθέν γκολ, όμως ένα χτύπημα που δέχθηκε από αντίπαλο προς το τέλος του αγώνα έχει προκαλέσει ανησυχία στη Μάντσεστερ Σίτι για την κατάστασή του.

Συγκεκριμένα ο νεαρός φορ φάνηκε να ταλαιπωρείται αρκετά στο φινάλε της αναμέτρησης και βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο κουτσαίνοντας στη λήξη του αγώνα, σε ένα στιγμιότυπο που προκάλεσε συναγερμό στο ιατρικό επιτελείο των Άγγλων.

Όλα αυτά μόλις λίγες ημέρες πριν από το ραντεβού απέναντι στην ΑΕΚ στο «Έτιχαντ», με τις δυο ομάδες να διασταυρώνουν τα ξίφη τους την Τρίτη (20/10) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

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