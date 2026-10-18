Ο πρώην σύζυγος της Γκιλφόιλ, Γκάβιν Νιούσομ, για την απομάκρυνσή της από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα: Είναι λυπηρό, της εύχομαι ό,τι καλύτερο
ΚΟΣΜΟΣ
Γκάβιν Νιούσομ Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Ο πρώην σύζυγος της Γκιλφόιλ, Γκάβιν Νιούσομ, για την απομάκρυνσή της από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα: Είναι λυπηρό, της εύχομαι ό,τι καλύτερο

Δεν γνωρίζω αρκετά για το θέμα, δεν έχουμε μιλήσει για αρκετό διάστημα, τόνισε ο πρώην σύζυγός της και κυβερνήτης της Καλιφόρνιας

Ο πρώην σύζυγος της Γκιλφόιλ, Γκάβιν Νιούσομ, για την απομάκρυνσή της από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα: Είναι λυπηρό, της εύχομαι ό,τι καλύτερο
15 ΣΧΟΛΙΑ
Την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα κλήθηκε να σχολιάσει το Σάββατο (17/10) ο πρώην σύζυγός της και κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «λυπηρή».

Μιλώντας στο CBS News, ενώ πραγματοποιούσε προεκλογική εκστρατεία για τους Δημοκρατικούς στο Νιου Χάμσαϊρ ο Νιούσομ ανέφερε ότι έχει αρκετό καιρό να επικοινωνήσει με την Γκίλφοϊλ, αποφεύγοντας να επεκταθεί στην υπόθεση, ενώ περιορίστηκε στο να της ευχηθεί ό,τι καλύτερο.

«Δεν γνωρίζω αρκετά για το θέμα. Δεν έχουμε μιλήσει για αρκετό διάστημα και απλά της εύχομαι ό,τι καλύτερο. Δεν έχω κάτι παραπάνω να πω, είναι λυπηρό» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δείτε βίντεο:

15 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η EON γίνεται Nova TV

Η ΕΟΝ γίνεται Nova TV και φέρνει όλα όσα αγαπάς σε ένα ολοκαίνουργιο περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης