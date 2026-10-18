Ο πρώην σύζυγος της Γκιλφόιλ, Γκάβιν Νιούσομ, για την απομάκρυνσή της από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα: Είναι λυπηρό, της εύχομαι ό,τι καλύτερο