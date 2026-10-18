Νεκρός από ανακοπή διαδηλωτής στη Γαλλία, ακρωτηριάστηκε 17χρονος - Χάος, συγκρούσεις και λεηλασίες από το Παρίσι μέχρι και τη Μασσαλία
Νεκρός από ανακοπή διαδηλωτής στη Γαλλία, ακρωτηριάστηκε 17χρονος - Χάος, συγκρούσεις και λεηλασίες από το Παρίσι μέχρι και τη Μασσαλία
Σοβαρά επεισόδια σε πολλές πόλεις με 1.200 συλλήψεις και 150 τραυματίες αστυνομικούς – Ρεκόρ 885 συλλήψεων στο Παρίσι - Πολιτική σύγκρουση με Μακρόν και Λεκορνί να θέτουν στο στόχαστρο την «Ανυπότακτη Γαλλία»
Ένας νεκρός διαδηλωτής στο Παρίσι, 1.200 συλλήψεις, 150 τραυματίες αστυνομικοί και ένας 17χρονος που ακρωτηριάστηκε στο Σεντ-Ετιέν συνθέτουν τον μέχρι στιγμής απολογισμό των βίαιων κινητοποιήσεων που έγιναν το Σάββατο στη Γαλλία, όπου σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια, εμπρησμούς και λεηλασίες.
Σύμφωνα με το BFMTV, ο διαδηλωτής έχασε τη ζωή του στο Παρίσι από καρδιακή ανακοπή, μετά από αδιαθεσία που ένιωσε στη λεωφόρο Μαζεντά, απ' όπου πέρασε η πορεία.
Επικαλούμενο αστυνομική πηγή, το γαλλικό δίκτυο μετέδωσε ότι άλλοι διαδηλωτές τον μετέφεραν μέχρι τον σταθμό πρώτων βοηθιών του Château d'Eau, ωστόσο ο άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή μπροστά από τις εγκαταστάσεις. Η Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού αναφέρει ότι «ένα άτομο που έχασε τη ζωή του έπειτα από καρδιοαναπνευστική ανακοπή».
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε 1.200 συλλήψεις, 150 τραυματίες αστυνομικοί, στο περιθώριο των διαδηλώσεων που έγιναν για την ακρίβεια και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.
Κι ενώ ένας 17χρονος ακρωτηριάστηκε στο Σεντ Ετιέν, οι διοργανωτές και το συνδικάτο CGT μιλούν για 800.000 διαδηλωτές, με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών να υπολογίζει τη συμμετοχή σε 550.000 διαδηλωτές.
Στο Παρίσι, που βρέθηκε στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων, περίπου 110.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις, οι οποίες σημαδεύτηκαν από σοβαρές συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και ομάδων διαδηλωτών.
Τα επεισόδια σημειώθηκαν όταν ομάδες κουκουλοφόρων επιτέθηκαν σε αστυνομικούς, εισέβαλαν σε δημόσια κτίρια και προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν 855 άνθρωποι στη γαλλική πρωτεύουσα, που συνιστά αριθμό ρεκόρ. Η «έκταση των ζημιών» κατά τους βανδαλισμούς και τις λεηλασίες στην πρωτεύουσα είναι «σημαντική», σημειώνει η αστυνομία.
Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο του Παρισιού, με επίκεντρο την πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République), όπου διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις συγκρούστηκαν επί ώρες.
Σύμφωνα με το BFMTV, ο διαδηλωτής έχασε τη ζωή του στο Παρίσι από καρδιακή ανακοπή, μετά από αδιαθεσία που ένιωσε στη λεωφόρο Μαζεντά, απ' όπου πέρασε η πορεία.
Επικαλούμενο αστυνομική πηγή, το γαλλικό δίκτυο μετέδωσε ότι άλλοι διαδηλωτές τον μετέφεραν μέχρι τον σταθμό πρώτων βοηθιών του Château d'Eau, ωστόσο ο άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή μπροστά από τις εγκαταστάσεις. Η Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού αναφέρει ότι «ένα άτομο που έχασε τη ζωή του έπειτα από καρδιοαναπνευστική ανακοπή».
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε 1.200 συλλήψεις, 150 τραυματίες αστυνομικοί, στο περιθώριο των διαδηλώσεων που έγιναν για την ακρίβεια και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.
Κι ενώ ένας 17χρονος ακρωτηριάστηκε στο Σεντ Ετιέν, οι διοργανωτές και το συνδικάτο CGT μιλούν για 800.000 διαδηλωτές, με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών να υπολογίζει τη συμμετοχή σε 550.000 διαδηλωτές.
Στο Παρίσι, που βρέθηκε στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων, περίπου 110.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις, οι οποίες σημαδεύτηκαν από σοβαρές συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και ομάδων διαδηλωτών.
Τα επεισόδια σημειώθηκαν όταν ομάδες κουκουλοφόρων επιτέθηκαν σε αστυνομικούς, εισέβαλαν σε δημόσια κτίρια και προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν 855 άνθρωποι στη γαλλική πρωτεύουσα, που συνιστά αριθμό ρεκόρ. Η «έκταση των ζημιών» κατά τους βανδαλισμούς και τις λεηλασίες στην πρωτεύουσα είναι «σημαντική», σημειώνει η αστυνομία.
Σοβαρά επεισόδια στην πλατεία Δημοκρατίας
Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο του Παρισιού, με επίκεντρο την πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République), όπου διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις συγκρούστηκαν επί ώρες.
Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, επιχειρώντας να περιορίσει τις ομάδες των ταραξιών. Από την πλευρά τους, κάποιοι διαδηλωτές επιχείρησαν να προσεγγίσουν υπουργεία και το προεδρικό μέγαρο. Επίθεση σημειώθηκε και στα κεντρικά γραφεία του τηλεοπτικού δικτύου Cnews.
Οι περισσότερες συλλήψεις έγιναν στο Παρίσι, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και ανήλικοι.
Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Ο εκπρόσωπος των αρχών Μορίς Μπαράτ έκανε λόγο για σκόπιμη φωτιά, υποστηρίζοντας ότι υπεύθυνη για την πυρκαγιά ήταν μια «άγρια ορδή».
Στη Μασσαλία, ομάδες κουκουλοφόρων εισέβαλαν στο δημαρχείο σπάζοντας την πόρτα και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους, ενώ στην πόλη καταγράφηκαν και λεηλασίες καταστημάτων.
Επιθέσεις και καταστροφές σημειώθηκαν και σε άλλες γαλλικές πόλεις.
Στη Λυών, το κτίριο του τουριστικού γραφείου παραδόθηκε στις φλόγες, ενώ ζημιές υπέστησαν και εμπορικά καταστήματα. Στη Λιλ προκλήθηκαν φθορές στο δημαρχείο, ενώ στη Γκρενόμπλ οι ένοικοι κτιρίου αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.
Σύμφωνα με τις αναφορές, ο ανήλικος τραυματίστηκε από αστυνομική χειροβομβίδα, την οποία φέρεται να έπιασε με τα χέρια του.
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, οι γαλλικές αρχές προχώρησαν το Σάββατο σε 1.200 συλλήψεις, ενώ συνολικά 150 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Νωρίτερα, είχε γίνει λόγος για 60 τραυματίες αστυνομικούς, εκ των οποίων δύο σε κρίσιμη κατάσταση.
Ο Γάλλος πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να εκφοβιστεί από τις ταραχές, γράφοντας στο Χ ότι «κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα μέσω της βίας».
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεσμεύτηκε ότι οι υπαίτιοι των καταστροφών θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν, στρέφοντας τα πυρά του κατά όσων «σκορπούν το χάος, που δεν επιθυμούν τίποτα άλλο παρά να επιτεθούν στους θεσμούς μας, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζουν αυτούς που θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά».
Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών κατηγόρησε την άκρα Αριστερά ότι υποκινεί τη βία, εντείνοντας την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τα επεισόδια.
Οι διαδηλώσεις του Σαββάτου πραγματοποιήθηκαν με βασικά αιτήματα την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους διαβίωσης, την ενίσχυση της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης και τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών.
Οι περισσότερες συλλήψεις έγιναν στο Παρίσι, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και ανήλικοι.
Police have clashed with protesters across France.— Sky News (@SkyNews) October 17, 2026
At least 400 people have now been arrested at the protests, according to France's interior minister.
Sky's @AliBunkallSKY was in Paris to witness the unrest. pic.twitter.com/A6C5ZEpqz7
Πυρπολήθηκε το δημαρχείο της Λιμόζ, κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο δημαρχείο της ΜασσαλίαςΑνάμεσα στα σοβαρότερα περιστατικά ήταν η πυρπόληση του δημαρχείου της Λιμόζ, όπου φωτιά, πιθανόν από βόμβα μολότοφ, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο ιστορικό κτίριο του 19ου αιώνα.
🚨BREAKING: The historic Limoges town hall has just completely collapsed after far-left rioters set it on fire— Inevitable West (@Inevitablewest) October 17, 2026
It was built in 1876. It survived World Wars. It did not survive modern France. pic.twitter.com/LRjxvBQ5KV
Στη Μασσαλία, ομάδες κουκουλοφόρων εισέβαλαν στο δημαρχείο σπάζοντας την πόρτα και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους, ενώ στην πόλη καταγράφηκαν και λεηλασίες καταστημάτων.
Επιθέσεις και καταστροφές σημειώθηκαν και σε άλλες γαλλικές πόλεις.
Στη Λυών, το κτίριο του τουριστικού γραφείου παραδόθηκε στις φλόγες, ενώ ζημιές υπέστησαν και εμπορικά καταστήματα. Στη Λιλ προκλήθηκαν φθορές στο δημαρχείο, ενώ στη Γκρενόμπλ οι ένοικοι κτιρίου αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.
17χρονος έχασε το χέρι του από χειροβομβίδα στο Σεντ – ΕτιένΑνάμεσα στα πιο σοβαρά περιστατικά της ημέρας ήταν και ο τραυματισμός ενός 17χρονου στο Σεντ-Ετιέν, ο οποίος έχασε το χέρι του.
Σύμφωνα με τις αναφορές, ο ανήλικος τραυματίστηκε από αστυνομική χειροβομβίδα, την οποία φέρεται να έπιασε με τα χέρια του.
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, οι γαλλικές αρχές προχώρησαν το Σάββατο σε 1.200 συλλήψεις, ενώ συνολικά 150 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Νωρίτερα, είχε γίνει λόγος για 60 τραυματίες αστυνομικούς, εκ των οποίων δύο σε κρίσιμη κατάσταση.
Πολιτική αντιπαράθεση για τις ευθύνες, στο στόχαστρο ο Μελανσόν
Ο Γάλλος πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να εκφοβιστεί από τις ταραχές, γράφοντας στο Χ ότι «κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα μέσω της βίας».
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεσμεύτηκε ότι οι υπαίτιοι των καταστροφών θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν, στρέφοντας τα πυρά του κατά όσων «σκορπούν το χάος, που δεν επιθυμούν τίποτα άλλο παρά να επιτεθούν στους θεσμούς μας, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζουν αυτούς που θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά».
Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών κατηγόρησε την άκρα Αριστερά ότι υποκινεί τη βία, εντείνοντας την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τα επεισόδια.
Οι διαδηλώσεις του Σαββάτου πραγματοποιήθηκαν με βασικά αιτήματα την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους διαβίωσης, την ενίσχυση της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης και τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών.
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