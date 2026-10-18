Ο Εξάρχου για όλα στο protothema: Οι Αμερικανοί, ο Κάθετος Διάδρομος, η Γκιλφόιλ και ο Μαραφάτσος

@protothema.gr ▪Ο Εξάρχου για το ταξίδι της Γκιλφόιλ στο Νταβός με το ιδιωτικό αεροσκάφος 📍 Για τις σχέσεις με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και τον Χρήστο Μαραφάτσο, τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal και τις συμφωνίες για το αμερικανικό LNG μίλησε ο πρόεδρος και CEO του AKTOR και της Atlantic See LNG Αλέξανδρος Εξάρχου, στην εκπομπή «Direct» με τον Γιώργο Ευγενίδη στο protothema. #protothema #news #direct #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr



Η σχέση με τον Χρήστο Μαραφάτσο και οι τρεις λομπίστες

@protothema.gr ▪️Η απάντηση Εξάρχου για τη σχέση της AKTOR με τον Χρήστο Μαραφάτσο 📍 Για τις σχέσεις με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και τον Χρήστο Μαραφάτσο, τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal και τις συμφωνίες για το αμερικανικό LNG μίλησε ο πρόεδρος και CEO του AKTOR και της Atlantic See LNG Αλέξανδρος Εξάρχου, στην εκπομπή «Direct» με τον Γιώργο Ευγενίδη στο protothema. @gevgenidis #protothema #news #direct #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr



Η WSJ, οι ανταγωνιστές και η Τουρκία

@protothema.gr ▪Εξάρχου: Ποιοι δεν θέλουν να γίνει ο Κάθετος Διάδρομος και ο ρόλος της Τουρκίας 📍 Για τις σχέσεις με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και τον Χρήστο Μαραφάτσο, τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal και τις συμφωνίες για το αμερικανικό LNG μίλησε ο πρόεδρος και CEO του AKTOR και της Atlantic See LNG Αλέξανδρος Εξάρχου, στην εκπομπή «Direct» με τον Γιώργο Ευγενίδη στο protothema. @gevgenidis #protothema #news #direct #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr



Πώς ξεκίνησε η συμφωνία για το αμερικανικό LNG



Οι συμφωνίες με Αλβανία και Βοσνία



«Δύσκολος χειμώνας» και αιχμές για την Ευρώπη



Η οικονομία, τα αμερικανικά κεφάλαια και η πολιτική σταθερότητα



Η συνεργασία με τη Motor Oil

Τόνισε επίσης ότι οι συναντήσεις τους στο εξωτερικό αφορούσαν τον Κάθετο Διάδρομο. «Όλα έγιναν στο φως της δημοσιότητας» εξηγώντας ότι η δημόσια προβολή των επαφών και των υπογραφών αποτελούσε και επιδίωξη της αμερικανικής πλευράς, η οποία ήθελε να προωθήσει το εγχείρημα.Αναφερόμενος στον Χρήστο Μαραφάτσο, ο κ. Εξάρχου δήλωσε ότι η AKTOR συνεργάζεται με τρεις λομπίστες στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι πρόκειται για νόμιμες και δηλωμένες σχέσεις.Όπως εξήγησε, ο βασικός λόγος αυτών των συνεργασιών είναι η αναζήτηση επενδυτικών κεφαλαίων για την επέκταση των δραστηριοτήτων της AKTOR. Πρόσθεσε ότι επέλεξε περισσότερους από έναν συνεργάτες προκειμένου να αναπτύξει ευρύτερες επαφές στην αμερικανική αγορά.Για τον Κάθετο Διάδρομο, ανέφερε ότι είχε συζητήσει το θέμα με τον κ. Μαραφάτσο, αλλά η πρωτοβουλία είχε ήδη ξεκινήσει και δεν εξαρτήθηκε από τη δική του συμβολή. Όπως είπε, θα είχε προχωρήσει «με ή χωρίς εκείνον».Ο κ. Εξάρχου εξέφρασε την ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο, κατά την εκτίμησή του, το δημοσίευμα συνέδεσε την παρουσία του κ. Μαραφάτσου με την AKTOR, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος έχει και άλλους πελάτες και ότι η συνεργασία τους δεν είναι αποκλειστική.Επέμεινε, μάλιστα, στη διάκριση μεταξύ των δύο εταιρειών: η AKTOR δεν πραγματοποιεί εμπορία LNG, αλλά συμμετέχει στην Atlantic SEE LNG, η οποία συνάπτει τις σχετικές συμφωνίες. Ο ίδιος, όπως διευκρίνισε, τις υπέγραψε ως διευθύνων σύμβουλος της Atlantic SEE LNG.Ο κ. Εξάρχου απέδωσε πολιτική στόχευση στο δημοσίευμα της Wall Street Journal, χαρακτηρίζοντάς το «χτύπημα κατά των Ρεπουμπλικανών ενόψει εκλογών». Υποστήριξε επίσης ότι ανταγωνιστικά επιχειρηματικά συμφέροντα συνέβαλαν στη δημιουργία της εικόνας που παρουσιάστηκε.Κατά την εκτίμησή του, η αναφορά στην AKTOR αντί της Atlantic SEE LNG εξυπηρετούσε περισσότερο αυτό το αφήγημα. Σημείωσε, πάντως, ότι ακόμη και τα δημοσιεύματα δεν χαρακτήρισαν παράνομες τις επίμαχες σχέσεις και δραστηριότητες.Ερωτηθείς ποιοι δεν επιθυμούν να προχωρήσει ο Κάθετος Διάδρομος, αναφέρθηκε σε ανταγωνιστές της Venture Global στις ΗΠΑ, αλλά και σε προμηθευτές που θα προτιμούσαν διαφορετική χώρα ως δίοδο μεταφοράς του φυσικού αερίου.Στο πλαίσιο αυτό έθεσε και τον ρόλο της Τουρκίας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεσμεύεται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, κάτι που δεν ισχύει με τον ίδιο τρόπο για την Τουρκία.Παρ’ όλα αυτά, εκτίμησε ότι ο θόρυβος είχε και ένα αποτέλεσμα υπέρ του εγχειρήματος: επιβεβαιώθηκε από τις κυβερνήσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών η αποφασιστικότητα να προχωρήσει ο Κάθετος Διάδρομος. Πρόσθεσε ότι η αποχώρηση της κ. Γκιλφόιλ από την πρεσβεία δεν επηρεάζει την πορεία των συμφωνιών.Περιγράφοντας την επιχειρηματική πρωτοβουλία, ο κ. Εξάρχου εξήγησε ότι η δραστηριότητα της Atlantic SEE LNG αφορά την αγορά και διάθεση αμερικανικού LNG, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές.Η ιδέα, όπως είπε, γεννήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, με αφετηρία τις επαφές που ακολούθησαν την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Νταγκ Μπέργκαμ και την εκτίμηση ότι η απαγόρευση του ρωσικού αερίου θα δημιουργούσε σημαντικές ανάγκες στην ευρωπαϊκή αγορά.Το κρίσιμο ζήτημα ήταν η εξασφάλιση μακροχρόνιων δεσμεύσεων. Οι αμερικανικές εταιρείες χρειάζονταν συμβάσεις μεγάλης διάρκειας για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη των υποδομών τους, ενώ στην Ευρώπη υπήρχε επιφυλακτικότητα απέναντι σε τέτοιες συμφωνίες, ιδιαίτερα όταν το αμερικανικό LNG ήταν ακριβότερο από το ρωσικό αέριο αγωγού.Ο κ. Εξάρχου ανέφερε ότι προσέγγισε τη ΔΕΠΑ, θεωρώντας πως μια κρατική εταιρεία με τη δική της εμπειρία θα ήταν ο καταλληλότερος εταίρος. Η πρώτη συμφωνία προμήθειας, όπως σημείωσε, αρχίζει το 2030 και ολοκληρώνεται το 2050.Εκτίμησε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τώρα ένα σταθερό μερίδιο στις μελλοντικές ευρωπαϊκές εισαγωγές, μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων, ακόμη και εάν κάποια στιγμή αρθούν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας.Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, η Atlantic SEE LNG έχει συμφωνίες με την Αλβανία και τη Βοσνία και έχει εξασφαλίσει τη διάθεση των ποσοτήτων που έχει αναλάβει να αγοράσει. Διευκρίνισε ότι δεν δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά και ότι το ελληνικό Δημόσιο δεν έχει αγοράσει ποσότητες ούτε έχει αναλάβει σχετική δέσμευση.Ειδικά για την, χαρακτήρισε τη συμφωνία «απολύτως δεσμευτική», χωρίς προϋποθέσεις ως προς την ισχύ της. Όπως εξήγησε, η πρόβλεψη που τελεί υπό προϋπόθεση αφορά την εγγύηση του αλβανικού Δημοσίου για την κρατική εταιρεία.Για τηανέφερε ότι έχει εκδηλωθεί πρόθεση συνεργασίας και ότι οι συζητήσεις θα επανέλθουν όταν υπάρξουν οι κατάλληλες κυβερνητικές συνθήκες. Αναφέρθηκε επίσης σε συζητήσεις με τη Βουλγαρία και την Ουκρανία.Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, έκρινε επαρκείς τη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη, ενώ συνέδεσε την περαιτέρω ανάπτυξη του εγχειρήματος με τη συνεργασία με τη Motor Oil για τη Διώρυγα Gas στην Κόρινθο.Ο κ. Εξάρχου προειδοποίησε για δύσκολες συνθήκες στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας τον χειμώνα, εκτιμώντας ότι η Ευρώπη καθυστέρησε να διασφαλίσει τις αναγκαίες ποσότητες φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ.Κατά την εκτίμησή του, οι περιορισμένεςκαι ογια τα διαθέσιμα φορτία διατηρούν τις τιμές ψηλά, χωρίς να διαφαίνεται εύκολα η αποκλιμάκωσή τους. Σε συνδυασμό με το ακριβό πετρέλαιο, προειδοποίησε ότι μπορεί να ενισχυθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στις ευρωπαϊκές οικονομίες.Αντιπαρέβαλε τη σημερινή εικόνα με τη συμφωνία που είχε συναφθεί πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, σημειώνοντας ότι οι τιμές που τότε θεωρούνταν υψηλές είναι πλέον τιμές τις οποίες πολλοί θα ήθελαν να είχαν εξασφαλίσει.Υποστήριξε ότι η ΕΕ θα αναγκαστεί να αγοράσει ποσότητες με υψηλό κόστος και ζήτησε κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση, ακόμη και με χρηματοδοτικά εργαλεία όπως ένα ευρωομόλογο, ώστε να μη μετακυλιστεί στους πολίτες το κόστος της καθυστέρησης.«Δεν αντιμετωπίζεται με ποδήλατα και κλειστά φώτα», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας ανεπαρκή μια προσέγγιση που περιορίζεται σε τέτοιες παρεμβάσεις. Στο ίδιο πλαίσιο αξιολόγησε θετικά τις σχετικές παρεμβάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους Ευρωπαίους εταίρους.Για την, ο κ. Εξάρχου υποστήριξε ότι η χώρα απολαμβάνει τους καρπούς των προσπαθειών των τελευταίων επτά ετών. Όπως ανέφερε, σημαντικά αμερικανικά κεφάλαια ενδιαφέρονταν και εξακολουθούν να ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα, ενώ μέχρι τα τέλη Ιουλίου διαπίστωνε ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές.Εξέφρασε, ωστόσο, ανησυχία για τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων και ειδικότερα για τη Γαλλία, την οποία χαρακτήρισε «». Εκτίμησε ότι η άνοδος του κόστους δανεισμού, σε συνδυασμό με τις ενεργειακές πιέσεις, μπορεί να ανακόψει την ανάπτυξη και υπογράμμισε ότι απαιτούνται απαντήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.Όπως είπε, το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό και η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη θέση, αλλά δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από τις εξελίξεις στην ευρωζώνη.Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην πολιτική σταθερότητα, αναφέροντας ότι στα επενδυτικά roadshows δέχεται ερωτήσεις για τις προοπτικές κυβερνησιμότητας. «Θα είναι κρίμα αν εξαιτίας πολιτικής αδυναμίας για σταθερή κυβέρνηση χάσουμε όσα πετύχαμε», σημείωσε.Κλείνοντας, ο κ. Εξάρχου αναφέρθηκε στις συμφωνίες με τη Motor Oil για τις εταιρείες ΘΑΛΗΣ και ΗΛΕΚΤΩΡ, στους τομείς διαχείρισης απορριμμάτων και νερού, καθώς και στη συνεργασία για τη Διώρυγα Gas και το FSRU στην Κόρινθο.Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη υποδομή μπορεί να συμβάλει στην επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου, ενώ στόχος είναι η ολοκλήρωση της σχετικής συμφωνίας μέχρι το τέλος του έτους.