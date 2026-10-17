«Σταμάτησε η καρδούλα της Μιλού στην αγκαλιά μου»: Η σπαρακτική ανακοίνωση του Tiktoker για το σκυλάκι του που πέθανε

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και στη συνέχεια δημιουργήθηκε και ηλεκτρονικό κατάστημα

που προσφέρει διάφορα προϊόντα όπως μπλούζες, καπέλα, μέχρι και βιβλία που εξέδωσαν μαζί.

Χθες, ο Γρηγόρης Κορπίδης έκανε μια ανάρτηση που λύγισε τους ακολούθους του ίδιου και του μικρού Τζακ Ράσελ που έκλεισε. Πριν λίγο καιρό είχε κάνει γνωστό πως η Μιλού αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, είχε φανεί ότι τα ξεπερνάει, ωστόσο τώρα ήρθε η στιγμή για το οδυνηρό «αντίο».«Πήγα το κοριτσάκι μου στη θάλασσα, να τη δει για μια τελευταία φορά. Να της χαρίσω ακόμα μία στιγμή σε ένα μέρος που ξέρω πόσο πολύ αγαπάει. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν το πόσο πονάω» έγραψε στην χθεσινή ανάρτησή του ο παραγωγός περιεχομένου και κηδεμόνας της Μιλού.Και πρόσθεσε: «Ελπίζω όλα όσα μοιράζομαι μαζί σας εδώ μέσα όλα αυτά τα χρόνια, να σας θυμίζουν να αφιερώνετε ποιοτικό χρόνο στα ζωάκια σας. Να ανακαλύπτετε τι τα κάνει χαρούμενα και να τους χαρίζετε τέτοιες στιγμές. Γιατί η αγάπη μας γι’ αυτά δεν είναι μόνο όσα νιώθουμε. Είναι και όσα φροντίζουμε να ζήσουν κοντά μας».Στο βίντεο ο Tiktoker μιλούσε συγκινημένος για το σκυλάκι του που πλέον έχει αποχαιρετήσει λέγοντας:Η σπαρακτική ανάρτηση συγκέντρωσε σχεδόν 300.000 like και πάνω από 22 χιλιάδες σχόλια υποστήριξης και αγάπης προς τον Γρηγόρη Κορπίδη.Να σημειωθεί ότι η Μιλού είχε γίνει τόσο γνωστή που ξεκίνησε και τη... δική της πορεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφού έγινε brand