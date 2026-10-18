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Serie A: Η Ρόμα νίκησε 2-0 την Τζένοα και ανέβηκε δεύτερη πίσω από την Ίντερ, ήττα-σοκ για τη Νάπολι, δείτε γκολ
Serie A: Η Ρόμα νίκησε 2-0 την Τζένοα και ανέβηκε δεύτερη πίσω από την Ίντερ, ήττα-σοκ για τη Νάπολι, δείτε γκολ
Οι «τζαλορόσι» καθάρισαν το ματς με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και διατήρησαν το αήττητό τους
Ένα ημίχρονο προβληματίστηκε η Ρόμα στην αναμέτρηση με την Τζένοα. Σε διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών στο ξεκίνημα του β' ημιχρόνου η ομάδα του Τζιανπιέρο Γκασπερίνι πέτυχε δύο γκολ και πήρε μία άνετη νίκη με 2-0, χάρη στην οποία ανέβηκε προσωρινά μόνη στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.
Με τα γκολ των Κάστρο (50') και Λούλι (68') οι «Ρωμαίοι» πανηγύρισαν την 5η εφετινή τους νίκη στη Serie A, διατηρώντας παράλληλα και το αήττητο από την έναρξη της περιόδου, μιας κι έχουν ακόμη δύο ισοπαλίες επί συνόλου επτά αγώνων που έχουν δώσει.
Το «χαστούκι» από την Κλαμπ Μπριζ μεσοβδόμαδα στο Champions League φαίνεται πώς «ταρακούνησε» την Ίντερ, η οποία αν και βρέθηκε πίσω στο «Ρενάτο Νταλ' Αρα» από την Μπολόνια, τελικά έφυγε νικήτρια με 3-1 και προσωρινά απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής του ιταλικού πρωταθλήματος.
Οι πρωταθλητές Ιταλίας με το γκολ του Κάρλος Αουγκούστο στο 69ο λεπτό και του Μπονί στο 86' «σφράγισαν» το «τρίποντο» που ήθελαν περισσότερο για ψυχολογικούς λόγους, πέραν από τους βαθμολογικούς, μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα στο Champions League από τους Βέλγουςτους. Τα κατάφεραν κι άσχετα με το τι θα κάνουν οι «λατσιάλι» στο Τορίνο, η «αυλαία» της 7ης ημέρας θα τους βρει στην κορυφή.
Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις έως τώρα στη Serie A έγινε νωρίτερα στο «Πιερλουίτζι Πέντζο», όπου η Βενέτσια με γκολ του Άνταμς στο ξεκίνημα του β' ημιχρόνου επικράτησε με 1-0 της Νάπολι.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 7ης αγωνιστικής στη Serie A και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Φροζινόνε-Σασουόλο 4-2 (9' Κάλο, 26', 30', 57' Ραϊμόντο - 15' Μπεράρντι, 37' Τόρστβεντ)
Με τα γκολ των Κάστρο (50') και Λούλι (68') οι «Ρωμαίοι» πανηγύρισαν την 5η εφετινή τους νίκη στη Serie A, διατηρώντας παράλληλα και το αήττητο από την έναρξη της περιόδου, μιας κι έχουν ακόμη δύο ισοπαλίες επί συνόλου επτά αγώνων που έχουν δώσει.
Το «χαστούκι» από την Κλαμπ Μπριζ μεσοβδόμαδα στο Champions League φαίνεται πώς «ταρακούνησε» την Ίντερ, η οποία αν και βρέθηκε πίσω στο «Ρενάτο Νταλ' Αρα» από την Μπολόνια, τελικά έφυγε νικήτρια με 3-1 και προσωρινά απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής του ιταλικού πρωταθλήματος.
Οι πρωταθλητές Ιταλίας με το γκολ του Κάρλος Αουγκούστο στο 69ο λεπτό και του Μπονί στο 86' «σφράγισαν» το «τρίποντο» που ήθελαν περισσότερο για ψυχολογικούς λόγους, πέραν από τους βαθμολογικούς, μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα στο Champions League από τους Βέλγουςτους. Τα κατάφεραν κι άσχετα με το τι θα κάνουν οι «λατσιάλι» στο Τορίνο, η «αυλαία» της 7ης ημέρας θα τους βρει στην κορυφή.
Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις έως τώρα στη Serie A έγινε νωρίτερα στο «Πιερλουίτζι Πέντζο», όπου η Βενέτσια με γκολ του Άνταμς στο ξεκίνημα του β' ημιχρόνου επικράτησε με 1-0 της Νάπολι.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 7ης αγωνιστικής στη Serie A και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Φροζινόνε-Σασουόλο 4-2 (9' Κάλο, 26', 30', 57' Ραϊμόντο - 15' Μπεράρντι, 37' Τόρστβεντ)
Βενέτσια-Νάπολι 1-0 (49' Άνταμς)
Μπολόνια-Ίντερ 1-3 (10' Πομπέγκα - 44' Τιράμ, 69' Αουγκούστο, 84' Μπονί)
Ρόμα-Τζένοα 2-0 (50′ Κάστρο, 68′ Λούλι)
Ουντινέζε-Λέτσε 18/10
Φιορεντίνα-Κόμο 18/10
Μίλαν-Αταλάντα 18/10
Γιουβέντους-Λάτσιο 18/10
Μόντσα-Κάλιαρι 19/10
Πάρμα-Τορίνο 19/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Ίντερ 19 -7αγ.
Ρόμα 17 -7αγ.
Λάτσιο 16
Κάλιαρι 13
Φροζινόνε 13 -7αγ.
Μίλαν 12
Γιουβέντους 11
Κόμο 11
Νάπολι 10 -7αγ.
Αταλάντα 9
Σασουόλο 8 -7αγ.
Τορίνο 7
Λέτσε 6
Μπολόνια 5 -7αγ.
Ουντινέζε 4
Μόντσα 4
Τζένοα 4 -7αγ.
Πάρμα 4
Φιορεντίνα 4
Βενέτσια 3 -7αγ.
Μπολόνια-Ίντερ 1-3 (10' Πομπέγκα - 44' Τιράμ, 69' Αουγκούστο, 84' Μπονί)
Ρόμα-Τζένοα 2-0 (50′ Κάστρο, 68′ Λούλι)
Ουντινέζε-Λέτσε 18/10
Φιορεντίνα-Κόμο 18/10
Μίλαν-Αταλάντα 18/10
Γιουβέντους-Λάτσιο 18/10
Μόντσα-Κάλιαρι 19/10
Πάρμα-Τορίνο 19/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Ίντερ 19 -7αγ.
Ρόμα 17 -7αγ.
Λάτσιο 16
Κάλιαρι 13
Φροζινόνε 13 -7αγ.
Μίλαν 12
Γιουβέντους 11
Κόμο 11
Νάπολι 10 -7αγ.
Αταλάντα 9
Σασουόλο 8 -7αγ.
Τορίνο 7
Λέτσε 6
Μπολόνια 5 -7αγ.
Ουντινέζε 4
Μόντσα 4
Τζένοα 4 -7αγ.
Πάρμα 4
Φιορεντίνα 4
Βενέτσια 3 -7αγ.
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