Άρης - Μαρούσι 74-57: Ξεκούραστη νίκη για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, βίντεο

Ένα ξέσπασμα στο τέλος της 3ης περιόδου ήταν αρκετό για τον Άρη ο οποίος επιβλήθηκε του Αμαρουσίου (74-57) στο Nick Galis Hall με κορυφαίο τον Ματ Μόργκαν