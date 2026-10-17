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Άρης - Μαρούσι 74-57: Ξεκούραστη νίκη για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, βίντεο
Άρης - Μαρούσι 74-57: Ξεκούραστη νίκη για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, βίντεο
Ένα ξέσπασμα στο τέλος της 3ης περιόδου ήταν αρκετό για τον Άρη ο οποίος επιβλήθηκε του Αμαρουσίου (74-57) στο Nick Galis Hall με κορυφαίο τον Ματ Μόργκαν
Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, ο Άρης επικράτησε σήμερα, στο Αλεξάνδρειο, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, επί του Αμαρουσίου με 74-57.
Αποτέλεσμα το οποίο του έδωσε τη δεύτερη συνεχή νίκη του στο πρωτάθλημα - ύστερα από την επιβλητική, εντός έδρας, επικράτηση, το περασμένο Σάββατο (10/10) απέναντι στην ΑΕΚ- και την τέταρτη, συνολικά , σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Σκίασε τη χαρά του για την επιτυχία ο τραυματισμός που υπέστη, στα μισά της πρώτης περιόδου, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.
Ο διεθνής φόργουορντ διακομίστηκε στην κλινική, με την οποία συνεργάζεται η ΚΑΕ Άρης, για να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, με την πρώτη εκτίμηση για το πρόβλημά του να αφορά σε θλάση στη γάμπα.
Την... υπογραφή του στο ματς για τους «κιτρινόμαυρους» έβαλε ο Ματ Μόργκαν (22 πόντοι, με 4/9 τρίποντα).
Τρίτη ήττα για το Μαρούσι στη σεζόν (προηγήθηκαν τα αρνητικά αποτελέσματα από ΑΕΚ, Μύκονο, εκτός και εντός έδρας, αντίστοιχα), πρώτος σκόρερ για το οποίο ήταν ο Τζόρνταν Γουόκερ (18 πόντοι). Νταμπλ-νταμπλ είχε, επίσης, ο Σίλβιο Ντε Σόουζα (12 πόντοι, 11 ριμπάουντ).
Τα δεκάλεπτα: 15-13, 37-28, 60-43, 74-57
Με καλύτερα πατήματα στην έναρξη της αναμέτρησης ο Άρης, γεγονός που του έδωσε προβάδισμα στο 6’ με +4 (9-5). Συνεχείς πόντοι από τον Ντε Σόουζα, έφεραν το ματς στο 7’ σε ισορροπία (9-9), όταν οι «κιτρινόμαυροι»... πάτησαν γκάζι, έχοντας εκτελεστές τους Μόργκαν, Τολιόπουλο και με επιμέρους 13-4, απέκτησαν, στο 12’, «αέρα» 9 πόντων (22-13).
Πιέζοντας περισσότερο αμυντικά και με τους Κόνιαρη, Κασελάκη, Κουάνι να εκτελούν, οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν στο 15’ στο μισό καλάθι (24-23).
Διαδοχικά τρίποντα από τους Ρόμπινσον-Έρλ, Μόργκαν έστειλαν τον Άρη, δύο λεπτά αργότερα, στο +6 (17’ 30-24). Διαφορά η οποία, στην ολοκλήρωση του ημιχρόνου, πήγε στο +9 (37-28).
Αποτέλεσμα το οποίο του έδωσε τη δεύτερη συνεχή νίκη του στο πρωτάθλημα - ύστερα από την επιβλητική, εντός έδρας, επικράτηση, το περασμένο Σάββατο (10/10) απέναντι στην ΑΕΚ- και την τέταρτη, συνολικά , σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Σκίασε τη χαρά του για την επιτυχία ο τραυματισμός που υπέστη, στα μισά της πρώτης περιόδου, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.
Ο διεθνής φόργουορντ διακομίστηκε στην κλινική, με την οποία συνεργάζεται η ΚΑΕ Άρης, για να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, με την πρώτη εκτίμηση για το πρόβλημά του να αφορά σε θλάση στη γάμπα.
Την... υπογραφή του στο ματς για τους «κιτρινόμαυρους» έβαλε ο Ματ Μόργκαν (22 πόντοι, με 4/9 τρίποντα).
Τρίτη ήττα για το Μαρούσι στη σεζόν (προηγήθηκαν τα αρνητικά αποτελέσματα από ΑΕΚ, Μύκονο, εκτός και εντός έδρας, αντίστοιχα), πρώτος σκόρερ για το οποίο ήταν ο Τζόρνταν Γουόκερ (18 πόντοι). Νταμπλ-νταμπλ είχε, επίσης, ο Σίλβιο Ντε Σόουζα (12 πόντοι, 11 ριμπάουντ).
Τα δεκάλεπτα: 15-13, 37-28, 60-43, 74-57
Με καλύτερα πατήματα στην έναρξη της αναμέτρησης ο Άρης, γεγονός που του έδωσε προβάδισμα στο 6’ με +4 (9-5). Συνεχείς πόντοι από τον Ντε Σόουζα, έφεραν το ματς στο 7’ σε ισορροπία (9-9), όταν οι «κιτρινόμαυροι»... πάτησαν γκάζι, έχοντας εκτελεστές τους Μόργκαν, Τολιόπουλο και με επιμέρους 13-4, απέκτησαν, στο 12’, «αέρα» 9 πόντων (22-13).
Πιέζοντας περισσότερο αμυντικά και με τους Κόνιαρη, Κασελάκη, Κουάνι να εκτελούν, οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν στο 15’ στο μισό καλάθι (24-23).
Διαδοχικά τρίποντα από τους Ρόμπινσον-Έρλ, Μόργκαν έστειλαν τον Άρη, δύο λεπτά αργότερα, στο +6 (17’ 30-24). Διαφορά η οποία, στην ολοκλήρωση του ημιχρόνου, πήγε στο +9 (37-28).
Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου το Μαρούσι μείωσε στους 4 πόντους (38-34), ο Άρης, όμως, δε του άφησε πολλά... χαράς. Με επιμέρους 13-6 ξέφυγε στο 27’ με +11 (51-40). Απόσταση την οποία έστειλε στο 32’ στο +22 (65-43) και τελείωσε, ουσιαστικά, το ματς.
Διαιτητές: Συμεωνίδης, Μπακάλης, Μπον
Οι συνθέσεις:
ΑΡΗΣ (Βασίλης Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 2, Ρόμπινσον-Έρλ 6 (1), Ντιμιτρίεβιτς 14 (2), Χαραλαμπόπουλος, Μπιρτς 10, Τολιόπουλος 7 (1), Χατζηλάμπρου 3 (1), Μόργκαν 22 (4), Λίντελ 6, Κ. Αντετοκούνμπο, Θ. Αντετοκούνμπο 4, Μοκόκα.
ΜΑΡΟΥΣΙ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Γουόκερ 18 (1), Τζάκσον 5 (1), Κόνιαρης 5 (1), Σάλας 4, Τουλιάτος, Γουέρ, Βενετίδης, Κουάνι 3, Κασελάκης 7 (1), Λούντζης 3 (1), Ντε Σόουζα 12.
Διαιτητές: Συμεωνίδης, Μπακάλης, Μπον
Οι συνθέσεις:
ΑΡΗΣ (Βασίλης Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 2, Ρόμπινσον-Έρλ 6 (1), Ντιμιτρίεβιτς 14 (2), Χαραλαμπόπουλος, Μπιρτς 10, Τολιόπουλος 7 (1), Χατζηλάμπρου 3 (1), Μόργκαν 22 (4), Λίντελ 6, Κ. Αντετοκούνμπο, Θ. Αντετοκούνμπο 4, Μοκόκα.
ΜΑΡΟΥΣΙ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Γουόκερ 18 (1), Τζάκσον 5 (1), Κόνιαρης 5 (1), Σάλας 4, Τουλιάτος, Γουέρ, Βενετίδης, Κουάνι 3, Κασελάκης 7 (1), Λούντζης 3 (1), Ντε Σόουζα 12.
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