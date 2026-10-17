Ο Λεβαδειακός έκανε αρνητικό ρεκόρ όλων των εποχών, επτά ματς χωρίς γκολ
Ο Λεβαδειακός έκανε αρνητικό ρεκόρ όλων των εποχών, επτά ματς χωρίς γκολ
Ο Λεβαδειακός έκανε αρνητικό ρεκόρ όλων των εποχών, αφού έμεινε χωρίς γκολ για έβδομο διαδοχικό παιχνίδι
Την περσινή σεζόν ο Λεβαδειακός είχε κάνει θραύση με τα αποτελέσματα του και την παραγωγικότητα του. Η ομάδα της Βοιωτίας ήταν εξαιρετική σκοράροντας κατά βούληση και για ένα μεγάλο διάστημα είχε την καλύτερη επίθεση στη Super League.
Εντελώς διαφορετική είναι η πραγματικότητα τη φετινή σεζόν με τον Λεβαδεικό να μην νικάει τον Βόλο με τον οποίο μάλιστα έμεινε στο 0-0. Οι Βοιωτοί μετά από επτά αγωνιστικές στη Super League ακόμα δεν έχουν βρει το δρόμο προς τα δίχτυα.
Με τον Βόλο σημείωσαν ένα γκολ, αλλά ακυρώθηκε, όμως αυτό που μένει είναι ότι το ματς ολοκληρώθηκε χωρίς να έχουν σκοράρει. Τα επτά ματς χωρίς γκολ είναι αρνητικό σερί όλων των εποχών για το ελληνικό πρωτάθλημα.
Μέχρι τώρα το αρνητικό ρεκόρ το κατείχε η Παναχαϊκή τη σεζόν 2002-2003 όταν είχε μείνει χωρίς γκολ στα έξι πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Τότε η ομάδα της Πάτρας μετρούσε έξι συνεχόμενες ήττες, ενώ ο Λεβαδειακός σε αυτά τα επτά ματς έχει πάρει και δύο βαθμούς.
Εντελώς διαφορετική είναι η πραγματικότητα τη φετινή σεζόν με τον Λεβαδεικό να μην νικάει τον Βόλο με τον οποίο μάλιστα έμεινε στο 0-0. Οι Βοιωτοί μετά από επτά αγωνιστικές στη Super League ακόμα δεν έχουν βρει το δρόμο προς τα δίχτυα.
Με τον Βόλο σημείωσαν ένα γκολ, αλλά ακυρώθηκε, όμως αυτό που μένει είναι ότι το ματς ολοκληρώθηκε χωρίς να έχουν σκοράρει. Τα επτά ματς χωρίς γκολ είναι αρνητικό σερί όλων των εποχών για το ελληνικό πρωτάθλημα.
Μέχρι τώρα το αρνητικό ρεκόρ το κατείχε η Παναχαϊκή τη σεζόν 2002-2003 όταν είχε μείνει χωρίς γκολ στα έξι πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Τότε η ομάδα της Πάτρας μετρούσε έξι συνεχόμενες ήττες, ενώ ο Λεβαδειακός σε αυτά τα επτά ματς έχει πάρει και δύο βαθμούς.
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