Γεωργιάδης: Γελοίος ο Λαζόπουλος, τώρα στηρίζει Σαμαρά, τότε υποστήριζε το αντιμνημόνιο και έβγαζε τα χρήματά του στο εξωτερικό

«Μας βάραγε πάντα, μας βαράει και τώρα, ο κόσμος του γύρισε την πλάτη τότε, θα το κάνει πάλι τώρα» γράφει ο υπουργός Υγείας