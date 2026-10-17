Θοδωρής Αθερίδης για τις αντιδράσεις που προκάλεσε με τα όσα είπε για τη Γάκα: Κάθε δήλωση που κάνω αφορά στους ανθρώπους που την καταλαβαίνουν
Θοδωρής Αθερίδης για τις αντιδράσεις που προκάλεσε με τα όσα είπε για τη Γάκα: Κάθε δήλωση που κάνω αφορά στους ανθρώπους που την καταλαβαίνουν
«Δεν μπορούμε να διανοηθούμε πόσο σκληρό είναι το ότι μπήκε σε κελί» είπε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός για την κατηγορούμενη γιατρό σε πρόσφατη συνέντευξή του
Στις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για τη Ιωάννα Γάκα που συνδέεται με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέρθηκε ο Θοδωρής Αθερίδης, τονίζοντας πως όσα λέει απευθύνονται σε εκείνους που μπορούν να τα κατανοήσουν.
Ο ηθοποιός και η Εβελίνα Παπούλια έδωσαν κοινή συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται», που προβλήθηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο ηθοποιός ρωτήθηκε για τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του σχετικά με τη γιατρό, που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή.
Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν ήθελε να επεκταθεί στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς η συνέντευξη αφορούσε και στους δύο καλεσμένους, ωστόσο απάντησε σε όσους σχολίασαν επικριτικά τις τοποθετήσεις του.
Εξηγώντας τη στάση του, είπε: «Κοίταξε σε αυτή την ερώτηση θα σου απαντήσω, απλά επειδή είναι κάτι που αφορά μονάχα εμένα και εδώ έχουμε βρεθεί για κάτι που αφορά εμάς τους δύο, δεν θα ήθελα να εμπλακούμε σε κάτι. Θα σου πω μονάχα ότι κάθε δήλωση που κάνω αφορά στους ανθρώπους που την καταλαβαίνουν. Με δική τους ευθύνη, αυτοί που δεν την καταλαβαίνουν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Εμένα δεν με αφορά αυτό όμως».
Δείτε το βίντεο
Νωρίτερα, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον αυθορμητισμό του, τονίζοντας ότι αποτελεί σταθερό χαρακτηριστικό του από την παιδική του ηλικία. Όπως δήλωσε, αισθάνεται πλέον ελεύθερος να εκφράζει όσα σκέφτεται: «Εγώ ήμουν έτσι αυθόρμητος από μικρός. Τώρα μεγαλώνοντας που έχω και το προνόμιο του να μην είμαι πολιτικός, του να είμαι ένας μεγάλος που δεν έχω ανάγκη κάποιον, θα το πω αυτό που σκέφτομαι με όλη μου τη χαρά. Είμαι ένας μποέμ καλλιτέχνης».
«Δεν μπορούμε να διανοηθούμε πόσο σκληρό είναι το ότι αυτή μπήκε σε κελί»
O Θοδωρής Αθερίδης, κατά την παρουσία του στην εκπομπή «Στούντιο στις 3» την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, μίλησε μεταξύ άλλων για την κατηγορούμενη γιατρό και όσα φέρεται να είπε κατά τη μεταφορά της στη φυλακή, περιγράφοντας πώς προσπάθησε να κατανοήσει τη μετάβαση από έναν τρόπο ζωής με διαφορετικές συνθήκες στην εμπειρία του εγκλεισμού.
Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη δυσκολία προσαρμογής στις συνθήκες κράτησης: «Όλο αυτό που έγινε με τον Γιώργο Μαζωνάκη και με τους γιατρούς… Όταν άκουσα ότι αυτή η γυναίκα είπε "να περάσω λίγο από το σπίτι μου, μυρίζουν οι μασχάλες μου, να κάνω ένα μπάνιο", ενώ την πήγαιναν φυλακή, αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η γυναίκα, με όλα αυτά τα λεφτά που έχουν βγάλει, που έμαθαν να τα βγάζουν τόσο εύκολα, είχε μάθει σε έναν τέτοιο τρόπο ζωής, σε ένα άλλο σύμπαν. Το πόσο σκληρό είναι, το ότι αυτή μπήκε σε ένα κελί, δεν μπορούμε να το διανοηθούμε».
Στη συνέχεια, μοιράστηκε την προσπάθειά του να μπει στη θέση της κατηγορούμενης, διευκρινίζοντας ότι η διαδικασία αυτή συνδέεται με τον τρόπο που προσεγγίζει τους ανθρώπους ως ηθοποιός: «Το έχει πει πάλι ο Ευριπίδης στον Μενέλαο στην Ελένη που λέει "ο καλομαθημένος δεν μπορεί, υποφέρει πάρα πολύ". Λέει αλήθεια, δεν λέει ψέματα. Ένας άνθρωπος που μπαινοβγαίνει στις φυλακές, δεν του λέει κάτι να μπει μία ακόμα φορά. Μία κυρία του Κολωνακίου, η οποία δεν πρέπει να είχε και συνείδηση, του πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνει, αφού το έκανε και στην κόρη της. Νόμιζε ότι είναι παιχνίδι. Αν σου πω ότι μπαίνω στη διαδικασία να ταυτιστώ μαζί της; Αυτό το πράγμα δεν είναι συμπόνια, είναι αυτοματισμός, πες ότι μπαίνω στη διαδικασία από κεκτημένη ταχύτητα, σαν ηθοποιός; Κάθομαι και σκέφτομαι, μπαίνω στη θέση κάποιου και λέω "πώς αντιμετωπίζεται αυτό;". Κάνεις προβολή τον εαυτό σου σε μία δύσκολη κατάσταση».
Ο ηθοποιός και η Εβελίνα Παπούλια έδωσαν κοινή συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται», που προβλήθηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο ηθοποιός ρωτήθηκε για τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του σχετικά με τη γιατρό, που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή.
Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν ήθελε να επεκταθεί στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς η συνέντευξη αφορούσε και στους δύο καλεσμένους, ωστόσο απάντησε σε όσους σχολίασαν επικριτικά τις τοποθετήσεις του.
Εξηγώντας τη στάση του, είπε: «Κοίταξε σε αυτή την ερώτηση θα σου απαντήσω, απλά επειδή είναι κάτι που αφορά μονάχα εμένα και εδώ έχουμε βρεθεί για κάτι που αφορά εμάς τους δύο, δεν θα ήθελα να εμπλακούμε σε κάτι. Θα σου πω μονάχα ότι κάθε δήλωση που κάνω αφορά στους ανθρώπους που την καταλαβαίνουν. Με δική τους ευθύνη, αυτοί που δεν την καταλαβαίνουν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Εμένα δεν με αφορά αυτό όμως».
Δείτε το βίντεο
Νωρίτερα, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον αυθορμητισμό του, τονίζοντας ότι αποτελεί σταθερό χαρακτηριστικό του από την παιδική του ηλικία. Όπως δήλωσε, αισθάνεται πλέον ελεύθερος να εκφράζει όσα σκέφτεται: «Εγώ ήμουν έτσι αυθόρμητος από μικρός. Τώρα μεγαλώνοντας που έχω και το προνόμιο του να μην είμαι πολιτικός, του να είμαι ένας μεγάλος που δεν έχω ανάγκη κάποιον, θα το πω αυτό που σκέφτομαι με όλη μου τη χαρά. Είμαι ένας μποέμ καλλιτέχνης».
«Δεν μπορούμε να διανοηθούμε πόσο σκληρό είναι το ότι αυτή μπήκε σε κελί»
O Θοδωρής Αθερίδης, κατά την παρουσία του στην εκπομπή «Στούντιο στις 3» την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, μίλησε μεταξύ άλλων για την κατηγορούμενη γιατρό και όσα φέρεται να είπε κατά τη μεταφορά της στη φυλακή, περιγράφοντας πώς προσπάθησε να κατανοήσει τη μετάβαση από έναν τρόπο ζωής με διαφορετικές συνθήκες στην εμπειρία του εγκλεισμού.
Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη δυσκολία προσαρμογής στις συνθήκες κράτησης: «Όλο αυτό που έγινε με τον Γιώργο Μαζωνάκη και με τους γιατρούς… Όταν άκουσα ότι αυτή η γυναίκα είπε "να περάσω λίγο από το σπίτι μου, μυρίζουν οι μασχάλες μου, να κάνω ένα μπάνιο", ενώ την πήγαιναν φυλακή, αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η γυναίκα, με όλα αυτά τα λεφτά που έχουν βγάλει, που έμαθαν να τα βγάζουν τόσο εύκολα, είχε μάθει σε έναν τέτοιο τρόπο ζωής, σε ένα άλλο σύμπαν. Το πόσο σκληρό είναι, το ότι αυτή μπήκε σε ένα κελί, δεν μπορούμε να το διανοηθούμε».
Στη συνέχεια, μοιράστηκε την προσπάθειά του να μπει στη θέση της κατηγορούμενης, διευκρινίζοντας ότι η διαδικασία αυτή συνδέεται με τον τρόπο που προσεγγίζει τους ανθρώπους ως ηθοποιός: «Το έχει πει πάλι ο Ευριπίδης στον Μενέλαο στην Ελένη που λέει "ο καλομαθημένος δεν μπορεί, υποφέρει πάρα πολύ". Λέει αλήθεια, δεν λέει ψέματα. Ένας άνθρωπος που μπαινοβγαίνει στις φυλακές, δεν του λέει κάτι να μπει μία ακόμα φορά. Μία κυρία του Κολωνακίου, η οποία δεν πρέπει να είχε και συνείδηση, του πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνει, αφού το έκανε και στην κόρη της. Νόμιζε ότι είναι παιχνίδι. Αν σου πω ότι μπαίνω στη διαδικασία να ταυτιστώ μαζί της; Αυτό το πράγμα δεν είναι συμπόνια, είναι αυτοματισμός, πες ότι μπαίνω στη διαδικασία από κεκτημένη ταχύτητα, σαν ηθοποιός; Κάθομαι και σκέφτομαι, μπαίνω στη θέση κάποιου και λέω "πώς αντιμετωπίζεται αυτό;". Κάνεις προβολή τον εαυτό σου σε μία δύσκολη κατάσταση».
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