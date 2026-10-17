Δήμητρα Σιγάλα για Γιώργο Βαρδινογιάννη: Σε αυτό το τελευταίο ταξίδι που ξεκίνησες να πας, να έχεις γαλήνιες θάλασσες καπετάνιε μου
Δήμητρα Σιγάλα για Γιώργο Βαρδινογιάννη: Σε αυτό το τελευταίο ταξίδι που ξεκίνησες να πας, να έχεις γαλήνιες θάλασσες καπετάνιε μου
Ήσουν ο φύλακας άγγελός μου στη γη και τώρα θα με προσέχεις από ψηλά, έγραψε η ηθοποιός
Tο δικό της αποχαιρετιστήριο μήνυμα στον Γιώργο Βαρδινογιάννη έστειλε η Δήμητρα Σιγάλα, ευχόμενη στον «καπετάνιο» της, όπως χαρακτηριστικά έγραψε, να έχει γαλήνιες θάλασσες στο τελευταίο του ταξίδι.
Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης πέθανε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, σε ηλικία 90 ετών, μετά από μερικές ημέρες νοσηλείας. Μετά την είδηση του θανάτου του, η ηθοποιός προχώρησε σε μερικές αναρτήσεις στα social media μέσω των οποίων μοιράστηκε αναμνήσεις από τη γνωριμία τους, αποτίοντας φόρο τιμής στον άνθρωπο που, όπως σημείωσε, θεωρούσε φύλακα άγγελό της.
Εκτός από τα δύο μηνύματα που δημοσίευσε στα Instagram stories της, η Δήμητρα Σιγάλα έκανε και μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό, μέσα από την οποία αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του Γιώργου Βαρδινογιάννη, στις αρχές που τον χαρακτήριζαν, αλλά και στις στιγμές που έζησαν μαζί.
Περιγράφοντας τον άνθρωπο που γνώρισε και τον τρόπο με τον οποίο τον θυμάται, έγραψε: «Πώς να σε αποχαιρετήσω; Οι λέξεις λίγες για να περιγράψω τον Γιώργη που γνώρισα. Έναν πραγματικό Άρχοντα, έναν Μάγκα που ο λόγος του και η τιμή του μετρούσαν και αυτό ενέπνεε σεβασμό σε όλους, μια ατίθαση και δυνατή ψυχή με απίστευτες ευαισθησίες, ένα ελεύθερο πνεύμα με λατρεία για τον τόπο του την Κρήτη και για τον Παναθηναϊκό. Τόσες στιγμές που θα μείνουν ανεξίτηλες. Μαχητής μέχρι το τέλος, γιατί αγαπούσες τη ζωή και γιατί δεν το έβαζες ποτέ κάτω. Μέχρι που ο αγώνας έγινε τόσο άνισος και δεν άντεξες. Φεύγεις και μαζί σου τελειώνει μια ολόκληρη εποχή. Σε αυτό το τελευταίο ταξίδι που ξεκίνησες να πας, να έχεις γαλήνιες θάλασσες Καπετάνιε μου».
Δείτε την ανάρτησή της
Νωρίτερα, η Δήμητρα Σιγάλα εξέφρασε δημόσια τη θλίψη της για τον θάνατό του μέσα από δύο Instagram stories. Στο πρώτο μήνυμα τον αποχαιρέτησε και τον ευχαρίστησε για όσα είχε κάνει για εκείνη, γράφοντας: «Καλό σου ταξίδι Γιώργη, σ’ ευχαριστώ για όλα».
Στο δεύτερο μήνυμά της, η ηθοποιός περιέγραψε τον ρόλο που είχε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης στη ζωή της, εκφράζοντας την πεποίθησή της ότι θα συνεχίσει να την προσέχει: «Ήσουν ο φύλακας άγγελός μου στη γη και τώρα θα με προσέχεις από ψηλά».
Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης πέθανε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, σε ηλικία 90 ετών, μετά από μερικές ημέρες νοσηλείας. Μετά την είδηση του θανάτου του, η ηθοποιός προχώρησε σε μερικές αναρτήσεις στα social media μέσω των οποίων μοιράστηκε αναμνήσεις από τη γνωριμία τους, αποτίοντας φόρο τιμής στον άνθρωπο που, όπως σημείωσε, θεωρούσε φύλακα άγγελό της.
Εκτός από τα δύο μηνύματα που δημοσίευσε στα Instagram stories της, η Δήμητρα Σιγάλα έκανε και μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό, μέσα από την οποία αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του Γιώργου Βαρδινογιάννη, στις αρχές που τον χαρακτήριζαν, αλλά και στις στιγμές που έζησαν μαζί.
Περιγράφοντας τον άνθρωπο που γνώρισε και τον τρόπο με τον οποίο τον θυμάται, έγραψε: «Πώς να σε αποχαιρετήσω; Οι λέξεις λίγες για να περιγράψω τον Γιώργη που γνώρισα. Έναν πραγματικό Άρχοντα, έναν Μάγκα που ο λόγος του και η τιμή του μετρούσαν και αυτό ενέπνεε σεβασμό σε όλους, μια ατίθαση και δυνατή ψυχή με απίστευτες ευαισθησίες, ένα ελεύθερο πνεύμα με λατρεία για τον τόπο του την Κρήτη και για τον Παναθηναϊκό. Τόσες στιγμές που θα μείνουν ανεξίτηλες. Μαχητής μέχρι το τέλος, γιατί αγαπούσες τη ζωή και γιατί δεν το έβαζες ποτέ κάτω. Μέχρι που ο αγώνας έγινε τόσο άνισος και δεν άντεξες. Φεύγεις και μαζί σου τελειώνει μια ολόκληρη εποχή. Σε αυτό το τελευταίο ταξίδι που ξεκίνησες να πας, να έχεις γαλήνιες θάλασσες Καπετάνιε μου».
Δείτε την ανάρτησή της
Νωρίτερα, η Δήμητρα Σιγάλα εξέφρασε δημόσια τη θλίψη της για τον θάνατό του μέσα από δύο Instagram stories. Στο πρώτο μήνυμα τον αποχαιρέτησε και τον ευχαρίστησε για όσα είχε κάνει για εκείνη, γράφοντας: «Καλό σου ταξίδι Γιώργη, σ’ ευχαριστώ για όλα».
Στο δεύτερο μήνυμά της, η ηθοποιός περιέγραψε τον ρόλο που είχε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης στη ζωή της, εκφράζοντας την πεποίθησή της ότι θα συνεχίσει να την προσέχει: «Ήσουν ο φύλακας άγγελός μου στη γη και τώρα θα με προσέχεις από ψηλά».
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