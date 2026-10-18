Συγκίνηση στο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια: Με δάκρυα στα μάτια η οικογένειά του, κόσμος χόρευε έξω από την εκκλησία τραγούδια του
Συγκίνηση στο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια: Με δάκρυα στα μάτια η οικογένειά του, κόσμος χόρευε έξω από την εκκλησία τραγούδια του
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας και ακολούθησε τρισάγιο στο μνήμα του καλλιτέχνη - Ο Μητροπολίτης Νίκαιας και Καλλιθέας Αλέξιος εκφώνησε συγκινητικό λόγο
Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια το μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη, με την οικογένειά του να βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Κυριακής στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, ενώ έξω από την εκκλησία θαυμαστές χόρευαν και τραγουδούσαν κομμάτια του εκλιπόντος καλλιτέχνη.
Λίγο μετά τις 8 το πρωί έφτασε η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ συνοδευόμενη από την κόρη της, Μαρία, ενώ λίγο πιο πίσω βρισκόταν ο πατέρας του, Μανώλης. Μέσα στον χώρο του ναού ήταν και η μεγαλύτερη αδερφή του τραγουδιστή, Βάσω, ενώ στο μνημόσυνο έδωσε το «παρών» και ο σύντροφός της, Δημήτρης Μακρυνιώτης.
Ο Μητροπολίτης Νίκαιας και Καλλιθέας Αλέξιος εκφώνησε συγκινητικό λόγο κατά τη διάρκεια του μνημοσύνου, αναφέροντας μεταξύ άλλων για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Παιδί της Νίκαιας, της πόλης των αγωνιστών της ζωής, εμφύτευσε μέσα του από μικρός τα βάσανα των ανθρώπων και ανέπτυξε βαθμιαία μια μοναδική ενσυναίσθηση για εκείνους που είχαν δυσκολίες». Και συνέχισε: «Μέσα από τα τραγούδια του, κατάφερε να αγγίξει τις καρδιές. Συγκίνησε, προβλημάτισε, προκάλεσε σοβαρές αναθεωρήσεις, για καλύτερη ζωή, για ζωή αγάπης και προσφοράς. Ζωή με αξίες και οράματα, χωρίς υποδούλωση στην ύλη. Ενδεικτικό ο στίχος του για τα υλικά αγαθά: "Δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος σε αυτά. Σταγόνα ο χρόνος" (Η φιλοσοφία μου)».
Δείτε το βίντεο και φωτογραφίες
Λίγο μετά τις 8 το πρωί έφτασε η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ συνοδευόμενη από την κόρη της, Μαρία, ενώ λίγο πιο πίσω βρισκόταν ο πατέρας του, Μανώλης. Μέσα στον χώρο του ναού ήταν και η μεγαλύτερη αδερφή του τραγουδιστή, Βάσω, ενώ στο μνημόσυνο έδωσε το «παρών» και ο σύντροφός της, Δημήτρης Μακρυνιώτης.
Ο Μητροπολίτης Νίκαιας και Καλλιθέας Αλέξιος εκφώνησε συγκινητικό λόγο κατά τη διάρκεια του μνημοσύνου, αναφέροντας μεταξύ άλλων για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Παιδί της Νίκαιας, της πόλης των αγωνιστών της ζωής, εμφύτευσε μέσα του από μικρός τα βάσανα των ανθρώπων και ανέπτυξε βαθμιαία μια μοναδική ενσυναίσθηση για εκείνους που είχαν δυσκολίες». Και συνέχισε: «Μέσα από τα τραγούδια του, κατάφερε να αγγίξει τις καρδιές. Συγκίνησε, προβλημάτισε, προκάλεσε σοβαρές αναθεωρήσεις, για καλύτερη ζωή, για ζωή αγάπης και προσφοράς. Ζωή με αξίες και οράματα, χωρίς υποδούλωση στην ύλη. Ενδεικτικό ο στίχος του για τα υλικά αγαθά: "Δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος σε αυτά. Σταγόνα ο χρόνος" (Η φιλοσοφία μου)».
Δείτε το βίντεο και φωτογραφίες
Η τελετή είχε προγραμματιστεί για τις 09:30, μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε τρισάγιο στο μνήμα του καλλιτέχνη με πλήθος κόσμου να σπεύδει στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών.
Καλλιτέχνες που είχαν συνεργαστεί με τον τραγουδιστή, αλλά και πρόσωπα από τον πολιτικό χώρο έδωσαν το «παρών» στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας για να τιμήσουν τη μνήμη του. Ανάμεσά τους η Μελίνα Ασλανίδου, η Αμαρυλλίς και η Άντζελα Δημητρίου, καθώς και οι δικηγόροι Χαράλαμπος και Αλέξανδρος Λυκούδης.
Μιλώντας για τη σχέση της με τον Γιώργο Μαζωνάκη, η Άντζελα Δημητρίου δήλωσε: «Για εμένα ο Γιώργος ήταν ό,τι καλύτερο είχα στη ζωή μου και θα είναι πάντα, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Να τον θυμάστε όλοι, ήταν ο πιο αγαπητός, ο πιο χιουμορίστας και αυτός που έβγαλε μόδα».
Στην εκκλησία έφτασαν φίλοι και θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη, οι οποίοι άναψαν κεράκια και έγραψαν ευχές στη μνήμη του, ενώ χόρεψαν και τραγούδησαν κομμάτια του στον δρόμο. Σημειώνεται επίσης, ότι υπήρχαν αστυνομικά μέτρα και στο σημείο βρέθηκε η ομάδα Ο.Δ.Ο.Σ.
Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας είχαν τελεστεί η λαϊκή αγρυπνία και η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη. Η περιοχή αποτελούσε σημαντικό κομμάτι της ζωής του, καθώς με αυτήν διατηρούσε στενούς δεσμούς από τα παιδικά του χρόνια. Η ταφή του πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, έπειτα από πομπή που ξεκίνησε από τη Νίκαια, με τους πιο κοντινούς του ανθρώπους να τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, από ανακοπή. Την ίδια ημέρα είχε μεταβεί σε κλινική στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, για προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.
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