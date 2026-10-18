Ο Γιώργος Λιανός μπέρδεψε το «The Voice» με το «Survivor», δείτε τη χιουμοριστική αντίδραση του Χρήστου Μάστορα
Ο Γιώργος Λιανός μπέρδεψε το «The Voice» με το «Survivor», δείτε τη χιουμοριστική αντίδραση του Χρήστου Μάστορα
Οι τέσσερις coaches έχουν πάρει τη θέση τους, η μηχανή του «Survivor» έχει πάρει και πάλι φωτιά, είπε εκ παραδρομής ο παρουσιαστής από το πλατό του μουσικού προγράμματος
Ένα μπέρδεμα με τους τίτλους των δύο τηλεοπτικών προγραμμάτων «The Voice» και «Survivor» έκανε ο Γιώργος Λιανός, προκαλώντας τη χιουμοριστική αντίδραση του Χρήστου Μάστορα στο τηλεοπτικό σόου.
Στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, ο παρουσιαστής μπέρδεψε το μουσικό πρόγραμμα με το ριάλιτι επιβίωσης, με το οποίο έχει επίσης συνδεθεί αναλαμβάνοντας στο παρελθόν τον ρόλο της παρουσίασης.
Αφού υποδέχτηκε τους τέσσερις coaches στο πλατό, ο Γιώργος Λιανός επιχείρησε να προαναγγείλει με ενθουσιασμό την έναρξη του διαγωνιστικού μέρους, ωστόσο αναφέρθηκε κατά λάθος στο «Survivor». Όπως είπε: «Οι τέσσερις coaches έχουν πάρει τη θέση τους, η μηχανή του "Survivor" έχει πάρει και πάλι φωτιά και είναι έτοιμη να τερματίσει, να φτάσει μέχρι το τέρμα».
Δείτε το βίντεο
Τότε, ο Χρήστος Μάστορας αντέδρασε, υπενθυμίζοντάς του με χιούμορ ότι βρίσκονταν στο «The Voice»: «Γιώργο, είσαι στο "Voice", να σου θυμίσω. Είπες η μηχανή του "Survivor". Θες να τρέξουμε;». Ο Γιώργος Λιανός αντιμετώπισε το λάθος του γελώντας και συνέχισε το πείραγμα, απευθυνόμενος αυτή τη φορά στον Χρήστο Μάστορα: «Κυρίες και κύριοι, ο coach που αποχωρεί αυτή την εβδομάδα είναι ο Χρήστος Μάστορας». Οι υπόλοιποι coaches ξέσπασαν σε γέλια, όπως και το κοινό που βρισκόταν στο πλατό.
Στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, ο παρουσιαστής μπέρδεψε το μουσικό πρόγραμμα με το ριάλιτι επιβίωσης, με το οποίο έχει επίσης συνδεθεί αναλαμβάνοντας στο παρελθόν τον ρόλο της παρουσίασης.
Αφού υποδέχτηκε τους τέσσερις coaches στο πλατό, ο Γιώργος Λιανός επιχείρησε να προαναγγείλει με ενθουσιασμό την έναρξη του διαγωνιστικού μέρους, ωστόσο αναφέρθηκε κατά λάθος στο «Survivor». Όπως είπε: «Οι τέσσερις coaches έχουν πάρει τη θέση τους, η μηχανή του "Survivor" έχει πάρει και πάλι φωτιά και είναι έτοιμη να τερματίσει, να φτάσει μέχρι το τέρμα».
Δείτε το βίντεο
Τότε, ο Χρήστος Μάστορας αντέδρασε, υπενθυμίζοντάς του με χιούμορ ότι βρίσκονταν στο «The Voice»: «Γιώργο, είσαι στο "Voice", να σου θυμίσω. Είπες η μηχανή του "Survivor". Θες να τρέξουμε;». Ο Γιώργος Λιανός αντιμετώπισε το λάθος του γελώντας και συνέχισε το πείραγμα, απευθυνόμενος αυτή τη φορά στον Χρήστο Μάστορα: «Κυρίες και κύριοι, ο coach που αποχωρεί αυτή την εβδομάδα είναι ο Χρήστος Μάστορας». Οι υπόλοιποι coaches ξέσπασαν σε γέλια, όπως και το κοινό που βρισκόταν στο πλατό.
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