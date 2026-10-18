Ο Γιώργος Λιανός μπέρδεψε το «The Voice» με το «Survivor», δείτε τη χιουμοριστική αντίδραση του Χρήστου Μάστορα

Τότε, ο Χρήστος Μάστορας αντέδρασε, υπενθυμίζοντάς του με χιούμορ ότι βρίσκονταν στο «The Voice»: «

;». Ο Γιώργος Λιανός αντιμετώπισε το λάθος του γελώντας και συνέχισε το πείραγμα, απευθυνόμενος αυτή τη φορά στον Χρήστο Μάστορα: «

». Οι υπόλοιποι

coaches ξέσπασαν σε γέλια, όπως και το κοινό που βρισκόταν στο πλατό.