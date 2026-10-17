Ο Λάκης Λαζόπουλος υπέρ Σαμαρά: «Είναι μια καλή επιλογή, ξέρει να κυβερνάει» - «Απέτυχε το rebranding Τσίπρα», δείτε βίντεο

Ο γνωστός κωμικός ηθοποιός και σκηνοθέτης, σε αντίθεση με όσα υποστήριζε στο παρελθόν για Σαμαρά και Τσίπρα, προκάλεσε αίσθηση σε συνέντευξή του στο Mega