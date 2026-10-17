Ο Λάκης Λαζόπουλος υπέρ Σαμαρά: «Είναι μια καλή επιλογή, ξέρει να κυβερνάει» - «Απέτυχε το rebranding Τσίπρα», δείτε βίντεο
Ο Λάκης Λαζόπουλος υπέρ Σαμαρά: «Είναι μια καλή επιλογή, ξέρει να κυβερνάει» - «Απέτυχε το rebranding Τσίπρα», δείτε βίντεο
Ο γνωστός κωμικός ηθοποιός και σκηνοθέτης, σε αντίθεση με όσα υποστήριζε στο παρελθόν για Σαμαρά και Τσίπρα, προκάλεσε αίσθηση σε συνέντευξή του στο Mega
Αίσθηση προκάλεσε ο Λάκης Λαζόπουλος ο οποίος σε τηλεοπτική του συνέντευξη όχι μόνο πήρε σαφείς αποστάσεις από την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα, αλλά ταυτόχρονα εμφανίστηκε θετικός στο (κυοφορούμενο) κόμμα Σαμαρά το οποίο χαρακτήρισε «καλή επιλογή».
Ο γνωστός κωμικός ηθοποιός και σκηνοθέτης, σε αντίθεση με όσα υποστήριζε στο παρελθόν για τον πρώην πρωθυπουργό σε συνέντευξή του στο Mega ρωτήθηκε αν πολιτικά υπάρχει επιλογή και απάντησε καταφατικά. «Ναι, υπάρχει άλλη επιλογή. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι μια επιλογή και είναι μια καλή επιλογή. Και είναι εντός Νέας Δημοκρατίας».
Στην παρατήρηση ότι δεν έχει ανακοινώσει κόμμα, αποκρίθηκε: «Δεν έχει σημασία, έχει να κάνει η προσωπικότητα του ανθρώπου. Είναι πρώην πρωθυπουργός, ξέρει να κυβερνάει, καταλαβαίνουμε ότι ξέρει από πολιτική και δεν υπάρχει κάποιος άλλος να περιμαζέψει αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία» για την οποία, μάλιστα, υποστήριξε ότι είναι ένα «ακροδεξιό κόμμα».
Ο Λάκης Λαζόπουλος μέχρι πέρσι δήλωνε ότι είναι θετικός σε ένα κόμμα Τσίπρα, ενώ και στο παρελθόν δηλώσει ότι δεν υπήρξε ποτέ ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στήριξε τον Αλέξη Τσίπρα, ρωτήθηκε αν πέτυχε το rebranding του πρώην πρωθυπουργού. «Δε νομίζω, γιατί είναι μουδιασμένος. Δε λέει ακριβώς τι θέλει να κάνει, δεν λέει ποιο είναι το καινούργιο που θα συμβεί. Δε λέει τι θα κάνει με τη διαφθορά που υπάρχει τώρα. Θα την αφήσει έτσι; Η δίκη των Τεμπών θα τελειώσει;» είπε.
Ο γνωστός κωμικός ηθοποιός και σκηνοθέτης, σε αντίθεση με όσα υποστήριζε στο παρελθόν για τον πρώην πρωθυπουργό σε συνέντευξή του στο Mega ρωτήθηκε αν πολιτικά υπάρχει επιλογή και απάντησε καταφατικά. «Ναι, υπάρχει άλλη επιλογή. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι μια επιλογή και είναι μια καλή επιλογή. Και είναι εντός Νέας Δημοκρατίας».
Στην παρατήρηση ότι δεν έχει ανακοινώσει κόμμα, αποκρίθηκε: «Δεν έχει σημασία, έχει να κάνει η προσωπικότητα του ανθρώπου. Είναι πρώην πρωθυπουργός, ξέρει να κυβερνάει, καταλαβαίνουμε ότι ξέρει από πολιτική και δεν υπάρχει κάποιος άλλος να περιμαζέψει αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία» για την οποία, μάλιστα, υποστήριξε ότι είναι ένα «ακροδεξιό κόμμα».
Ο Λάκης Λαζόπουλος μέχρι πέρσι δήλωνε ότι είναι θετικός σε ένα κόμμα Τσίπρα, ενώ και στο παρελθόν δηλώσει ότι δεν υπήρξε ποτέ ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στήριξε τον Αλέξη Τσίπρα, ρωτήθηκε αν πέτυχε το rebranding του πρώην πρωθυπουργού. «Δε νομίζω, γιατί είναι μουδιασμένος. Δε λέει ακριβώς τι θέλει να κάνει, δεν λέει ποιο είναι το καινούργιο που θα συμβεί. Δε λέει τι θα κάνει με τη διαφθορά που υπάρχει τώρα. Θα την αφήσει έτσι; Η δίκη των Τεμπών θα τελειώσει;» είπε.
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