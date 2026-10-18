WSJ: Ποιος είναι ο 28χρονος playboy Πάβελ Πριγκόζιν που κληρονόμησε τη Wagner και μια αυτοκρατορία 400 εκατ. δολαρίων

Ο γιος του σεφ του Πούτιν κατάφερε να κρατήσει την αυτοκρατορία του μακριά από το Κρεμλίνο – Από τα ιδιωτικά τζετ και τα πολυτελή γιοτ στα χρυσωρυχεία και το εμπόριο όπλων και ναρκωτικών στην Αφρική