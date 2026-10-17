Νέο πρόβλημα τραυματισμού για τον Καρέτσα: Μπήκε αλλαγή και αποχώρησε υποβασταζόμενος λίγα λεπτά μετά, βίντεο

Απίστευτα άτυχος ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, που πέρασε αλλαγή στο εκτός έδρας ματς με την Ουνιόν και αντικαταστάθηκε μέσα σε λίγα λεπτά λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο