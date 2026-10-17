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Νέο πρόβλημα τραυματισμού για τον Καρέτσα: Μπήκε αλλαγή και αποχώρησε υποβασταζόμενος λίγα λεπτά μετά, βίντεο
Νέο πρόβλημα τραυματισμού για τον Καρέτσα: Μπήκε αλλαγή και αποχώρησε υποβασταζόμενος λίγα λεπτά μετά, βίντεο
Απίστευτα άτυχος ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, που πέρασε αλλαγή στο εκτός έδρας ματς με την Ουνιόν και αντικαταστάθηκε μέσα σε λίγα λεπτά λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο
Δεν λέει να βρει ησυχία ο Κωνσταντίνος Καρέτσας... Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός μπήκε ως αλλαγή στο εκτός έδρας ματς της Ντόρτμουντ με την Ουνιόν Βερολίνου για την Bunesliga στο 62' αλλά μέσα σε οκτώ λεπτά αναγκάστηκε να αποχωρήσει, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα τραυματισμού!
Ο νεαρός ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε στον δεξιό αστράγαλο και βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο υποβασταζόμενος, βυθίζοντας ξανά στην ανησυχία στους Βεστφαλούς, καθώς μόλις την προηγούμενο μήνα είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα στο κυκλοφορικό σύστημα.
Δείτε ΕΔΩ το βίντεο με τον τραυματισμό
Ο νεαρός ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε στον δεξιό αστράγαλο και βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο υποβασταζόμενος, βυθίζοντας ξανά στην ανησυχία στους Βεστφαλούς, καθώς μόλις την προηγούμενο μήνα είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα στο κυκλοφορικό σύστημα.
Δείτε ΕΔΩ το βίντεο με τον τραυματισμό
70' | A forced substitution as Kos picks up an injury moments after entering the match. 😕 ➡️ Albert ⬅️ Karetsas #FCUBVB 0-0— Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 17, 2026
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