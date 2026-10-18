Τι είπε ο Τασούλας σε Σταϊνμάιερ και Ματαρέλα: Οι γερμανικές αποζημιώσεις, ο εξτρεμισμός στην Ευρώπη και η ελληνική οικονομία
Τι είπε ο Τασούλας σε Σταϊνμάιερ και Ματαρέλα: Οι γερμανικές αποζημιώσεις, ο εξτρεμισμός στην Ευρώπη και η ελληνική οικονομία
Οι συνομιλίες στο περιθώριο της Συνόδου Arraiolos στη Σλοβενία – Η προειδοποίηση κατά του εξτρεμισμού και η αναφορά του Ιταλού Προέδρου στον ελληνικό πολιτισμό
Στο περιθώριο της κατ’ ιδίαν συνάντησης των μη εκτελεστικών Προέδρων της ΕΕ (Σύνοδος Arraiolos) στην Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας την περασμένη Παρασκευή ο Κωνσταντίνος Τασούλας συνομίλησε μεταξύ άλλων με τους Προέδρους της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάϊερ και της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλα.
Κατά την σύντομη συζήτηση μεταξύ του Κωνσταντίνου Τασούλα και του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάϊερ ο κ. Τασούλας είπε ότι υπάρχει ένα ανοιχτό θέμα, το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων και επανορθώσεων.
Ο κ. Σταϊνμάϊερ απάντησε στον Κωνσταντίνο Τασούλα ότι είναι ενημερωμένος και ότι γνωρίζει ήδη πως ο Έλληνας Πρόεδρος θέτει το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων και επανορθώσεων κατ’ επανάληψη τον τελευταίο ενάμισι χρόνο, κατά τις επισκέψεις του για τις επετείους μνήμης σε μαρτυρικά ελληνικά χωριά.
Ο κ. Τασούλας στη συνέχεια υπογράμμισε εκ νέου την ελληνική θέση, δηλαδή ότι οι αποζημιώσεις και επανορθώσεις είναι ενεργές και νομικά απαράγραπτες. Ωστόσο, η ευγενική απάντηση του κ. Σταϊνμάϊερ ήταν η επανάληψη της γνωστής γερμανικής θέσης, ότι για την Γερμανία, μετά την ενοποίηση, το θέμα δεν υφίσταται νομικά.
Οι δύο Πρόεδροι δεν έμειναν ασφαλώς μόνο σε αυτό το θέμα, όσο σημαντικό κι αν παραμένει. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε κάποια στιγμή είπε στον Σταϊνμάϊερ ότι εκτίμησε ιδιαίτερα την πρόσφατη ομιλία του στη Βρέμη. Πρόκειται για την ομιλία που ο Γερμανός Πρόεδρος έκανε στις 3 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του επίσημου εορτασμού της Ημέρας της Γερμανικής Ενότητας. Ήταν μια ομιλία που επισφραγίστηκε από μια αυστηρή προειδοποίηση του Γερμανού Προέδρου κατά του εξτρεμισμού.
Ο Σταϊνμάϊερ ευχαρίστησε τον κ. Τασούλα και στη συνέχεια συζήτησαν για λίγο και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σημερινή Ευρώπη, αλλά και για το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σταδιακή πρόοδο μετά το προ δεκαετίας και πλέον «ναδίρ» της οικονομικής κρίσης.
Λίγο αργότερα ο Κωνσταντίνος Τασούλας είπε στον Σέρτζιο Ματαρέλα ότι πρόσφατα εγκαινίασε αποκατεστημένα ρωμαϊκά μνημεία στην Νικόπολη της Πρέβεζας. Πρόκειται για μια πόλη που ίδρυσε ο Οκταβιανός (μετέπειτα Αύγουστος) έπειτα από τη νίκη στη Ναυμαχία του Ακτίου.
Ο κ. Τασούλας πρόσθεσε ότι η Νικόπολη είναι ένα μοναδικό δείγμα αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού επί ελληνικού εδάφους και ο Ιταλός Πρόεδρος σχολίασε ότι η Ρώμη κατέκτησε στρατιωτικά την Ελλάδα και την ίδια ώρα κατακτήθηκε από το ελληνικό πνεύμα και τον ελληνικό πολιτισμό.
Κατά την σύντομη συζήτηση μεταξύ του Κωνσταντίνου Τασούλα και του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάϊερ ο κ. Τασούλας είπε ότι υπάρχει ένα ανοιχτό θέμα, το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων και επανορθώσεων.
«Γερμανικές αποζημιώσεις» και «Όχι στον εξτρεμισμό»
Ο κ. Σταϊνμάϊερ απάντησε στον Κωνσταντίνο Τασούλα ότι είναι ενημερωμένος και ότι γνωρίζει ήδη πως ο Έλληνας Πρόεδρος θέτει το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων και επανορθώσεων κατ’ επανάληψη τον τελευταίο ενάμισι χρόνο, κατά τις επισκέψεις του για τις επετείους μνήμης σε μαρτυρικά ελληνικά χωριά.
Ο κ. Τασούλας στη συνέχεια υπογράμμισε εκ νέου την ελληνική θέση, δηλαδή ότι οι αποζημιώσεις και επανορθώσεις είναι ενεργές και νομικά απαράγραπτες. Ωστόσο, η ευγενική απάντηση του κ. Σταϊνμάϊερ ήταν η επανάληψη της γνωστής γερμανικής θέσης, ότι για την Γερμανία, μετά την ενοποίηση, το θέμα δεν υφίσταται νομικά.
Οι δύο Πρόεδροι δεν έμειναν ασφαλώς μόνο σε αυτό το θέμα, όσο σημαντικό κι αν παραμένει. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε κάποια στιγμή είπε στον Σταϊνμάϊερ ότι εκτίμησε ιδιαίτερα την πρόσφατη ομιλία του στη Βρέμη. Πρόκειται για την ομιλία που ο Γερμανός Πρόεδρος έκανε στις 3 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του επίσημου εορτασμού της Ημέρας της Γερμανικής Ενότητας. Ήταν μια ομιλία που επισφραγίστηκε από μια αυστηρή προειδοποίηση του Γερμανού Προέδρου κατά του εξτρεμισμού.
Ο Σταϊνμάϊερ ευχαρίστησε τον κ. Τασούλα και στη συνέχεια συζήτησαν για λίγο και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σημερινή Ευρώπη, αλλά και για το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σταδιακή πρόοδο μετά το προ δεκαετίας και πλέον «ναδίρ» της οικονομικής κρίσης.
Λίγο αργότερα ο Κωνσταντίνος Τασούλας είπε στον Σέρτζιο Ματαρέλα ότι πρόσφατα εγκαινίασε αποκατεστημένα ρωμαϊκά μνημεία στην Νικόπολη της Πρέβεζας. Πρόκειται για μια πόλη που ίδρυσε ο Οκταβιανός (μετέπειτα Αύγουστος) έπειτα από τη νίκη στη Ναυμαχία του Ακτίου.
Ο Οκταβιανός, η Νικόπολη Πρέβεζας και ο Σέρτζιο Ματαρέλα
Ο κ. Τασούλας πρόσθεσε ότι η Νικόπολη είναι ένα μοναδικό δείγμα αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού επί ελληνικού εδάφους και ο Ιταλός Πρόεδρος σχολίασε ότι η Ρώμη κατέκτησε στρατιωτικά την Ελλάδα και την ίδια ώρα κατακτήθηκε από το ελληνικό πνεύμα και τον ελληνικό πολιτισμό.
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