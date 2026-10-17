Τραγούδησε το «Μάλιστα κύριε»: Ο εγγονός του Γιώργου Ζαμπέτα στις blind auditions του The Voice, δείτε βίντεο

Όπως είπε ο ίδιος, παρότι μεγάλωσε με το λαϊκό τραγούδι και ασχολήθηκε με αυτό επί 23 χρόνια,αποφάσισε να αλλάξει μουσική κατεύθυνση και να ακολουθήσει τη μεγάλη του αγάπη, τη ραπ