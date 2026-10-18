«Σταματήστε, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας!»: Αριστερή Γαλλίδα προσπαθεί να σταματήσει το πλιάτσικο, την αγνοούν και λεηλατούν σούπερ μάρκετ, βίντεο

«Δεν πρόκειται να τους μεταπείσει κανείς» διαπίστωσαν πιο ψύχραιμοι, επιχειρώντας να απομακρύνουν την εμφανώς ταραγμένη γυναίκα που είναι βουρκωμένη, βλέποντας ότι οι βανδαλισμοί και οι λεηλασίες μεταστρέφουν το νόημα των διαδηλώσεων.