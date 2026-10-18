«Σταματήστε, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας!»: Αριστερή Γαλλίδα προσπαθεί να σταματήσει το πλιάτσικο, την αγνοούν και λεηλατούν σούπερ μάρκετ, βίντεο
«Σταματήστε, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας!»: Αριστερή Γαλλίδα προσπαθεί να σταματήσει το πλιάτσικο, την αγνοούν και λεηλατούν σούπερ μάρκετ, βίντεο
«Δεν πρόκειται να τους μεταπείσει κανείς» διαπίστωσαν πιο ψύχραιμοι, επιχειρώντας να απομακρύνουν την εμφανώς ταραγμένη γυναίκα που είναι βουρκωμένη, βλέποντας ότι οι βανδαλισμοί και οι λεηλασίες μεταστρέφουν το νόημα των διαδηλώσεων.
Οι εκτεταμένες λεηλασίες στη Γαλλία, κατά τη διάρκεια των βίαιων διαδηλώσεων που έγιναν χθες, Σάββατο, προκάλεσαν την αγανάκτηση ακόμη και διαδηλωτών. Μια αριστερή Γαλλίδα συμμετείχε στις φοιτητικές διαμαρτυρίες αλλά είδε με ενόχληση μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς να κάνουν πλιάτσικο σε καταστήματα.
«Δεν είναι αυτός ο σκοπός», άρχισε να φωνάζει σε διαδηλωτές που μπήκαν σε κατάστημα σούπερ μάρκετ. Μάλιστα η γυναίκα στάθηκε μπροστά στην πόρτα για να τους πείσει. Πλην όμως χωρίς αποτέλεσμα, όπως δείχνει βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η γυναίκα τους καλούσε να σταματήσουν. «Γιατί το κάνετε αυτό; Σε τι σας χρησιμεύει; Δεν είναι αυτός ο σκοπός» επαναλάμβανε. «Δεν είναι το μαγαζί του πατέρα σου» της απάντησε κάποιος. «Σώπα, κάνουμε επείγουσες αγορές» την ειρωνεύτηκε ένας άλλος.
«Δεν πρόκειται να τους μεταπείσει κανείς» διαπίστωσαν πιο ψύχραιμοι, επιχειρώντας να απομακρύνουν την εμφανώς ταραγμένη γυναίκα που είναι βουρκωμένη, βλέποντας ότι οι βανδαλισμοί και οι λεηλασίες μεταστρέφουν το νόημα των διαδηλώσεων.
Κάποιοι βάνδαλοι, όπως φαίνεται και στο βίντεο, άδειασαν τα ράφια του καταστήματος και έπαιρναν όσα προϊόντα έβρισκαν, ενώ προκάλεσαν και εκτεταμένες καταστροφές.
«Δεν είναι αυτός ο σκοπός», άρχισε να φωνάζει σε διαδηλωτές που μπήκαν σε κατάστημα σούπερ μάρκετ. Μάλιστα η γυναίκα στάθηκε μπροστά στην πόρτα για να τους πείσει. Πλην όμως χωρίς αποτέλεσμα, όπως δείχνει βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η γυναίκα τους καλούσε να σταματήσουν. «Γιατί το κάνετε αυτό; Σε τι σας χρησιμεύει; Δεν είναι αυτός ο σκοπός» επαναλάμβανε. «Δεν είναι το μαγαζί του πατέρα σου» της απάντησε κάποιος. «Σώπα, κάνουμε επείγουσες αγορές» την ειρωνεύτηκε ένας άλλος.
«Δεν πρόκειται να τους μεταπείσει κανείς» διαπίστωσαν πιο ψύχραιμοι, επιχειρώντας να απομακρύνουν την εμφανώς ταραγμένη γυναίκα που είναι βουρκωμένη, βλέποντας ότι οι βανδαλισμοί και οι λεηλασίες μεταστρέφουν το νόημα των διαδηλώσεων.
Κάποιοι βάνδαλοι, όπως φαίνεται και στο βίντεο, άδειασαν τα ράφια του καταστήματος και έπαιρναν όσα προϊόντα έβρισκαν, ενώ προκάλεσαν και εκτεταμένες καταστροφές.
⚡️Disgusting scenes— War Monitor (@WarMonltor) October 18, 2026
French looters rob a business owner pic.twitter.com/idDEKuqjux
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