Κολοσσός-ΠΑΟΚ 84-88: Συνεχίζει αήττητος στην Stoiximan Basket League με διαστημικό Όσμαν, δείτε βίντεο

Με τον Τσέντι Όσμαν να έχει 37 πόντους, με 7/10 τρίποντα και δύο κρίσιμες βολές στο τέλος, ο ΠΑΟΚ πέρασε με 84-88 από την έδρα του Κολοσσού, που έδωσε μεγάλη μάχη