Εξάσφαιρη η Μπάγερν με τη Λειψία, η Μπαρτσελόνα 5-2 τη Μπέτις, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Εξάσφαιρη η Μπάγερν με τη Λειψία, η Μπαρτσελόνα 5-2 τη Μπέτις, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε με 3-2 την Ίσπουιτς πριν την ΑΕΚ, ήττα για τη Χαλ του Τζολάκη με 1-0 από τη Φούλαμ, σπουδαίο διπλό της Ατλέτικο με 1-0 επί της Εσπανιόλ, «γκέλα» της Ντόρτμουντ με την Ουνιόν που έχασε και τον Καρέτσα
Στην Premier League ξεχωρίζει η εκτός έδρας εύκολη νίκη της Τσέλσι επί της Έβερτον με 2-0, ενώ και η Λίβερπουλ έκανε σπουδαίο διπλό κόντρα στη Μπρέντφορντ. Ηττήθηκε η Χαλ του Τζολάκη με 1-0 από τη Φούλαμ, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι λίγες ημέρες πριν το ματς με την ΑΕΚ νίκησε με 3-2 την Ίπσουιτς.
Για τη La Liga σπουδαίο διπλό έκανε η Ατλέτικο Μαδρίτης στη Βαρκελώνη που επικράτησε με 1-0 της Εσπανιόλ, ενώ στη Σεβίλλη έγινε εντυπωσιακό παιχνίδι ανάμεσα σε Μπέτις και Μπαρτσελόνα με τους Καταλανούς να επικρατούν με σκορ 5-2 σε μία χορταστική αναμέτρηση.
Στην Bundesliga η Μπάγερν Μονάχου έκανε επίδειξη δύναμης διαλύοντας τη Λειψία με σκορ 6-1, ενώ η Ντόρτμουντ έμεινε στο 0-0 με την Ουνιόν και έχασε με τραυματισμό τον Καρέτσα. Γεμάτο παιχνίδι έγινε ανάμεσα στην Έλβερσμπεργκ και την Άουγκσμπουργκ με τους νεοφώτιστους να επικρατούν με σκορ 4-3.
Για το πρωτάθλημα της Serie A η Ίντερ έκανε τη δουλειά της εκτός έδρας κόντρα στη Μπολόνια την οποία νίκησε με σκορ 3-1, ενώ η Βενέτσια πέτυχε την πρώτη της νίκη και αυτό το έκανε κόντρα στη Νάπολι με σκορ 1-0.
Το προφίλ της 7ης αγωνιστικής της Premier League:
Σάββατο 17/10
Έβερτον-Τσέλσι 0-2 (46', 90' Νέτο)
Μάντσεστερ Σίτι-Ίπσουιτς 3-2 (19' Φόντεν, 34', 69' Χάαλαντ - 21' Μαέντα, 90' πεν. Φλέμινγκ)
Μπρέντφορντ-Λίβερπουλ 1-2 (44' Λιούις-Πότερ - 62' Μουνιόθ, 70' Ίσακ)
Φούλαμ-Χαλ 1-0 (33' Ιγουόμπι)
Νιούκαστλ-Άστον Βίλα 0-1 (36' Μανζαμπί)
Για τη La Liga σπουδαίο διπλό έκανε η Ατλέτικο Μαδρίτης στη Βαρκελώνη που επικράτησε με 1-0 της Εσπανιόλ, ενώ στη Σεβίλλη έγινε εντυπωσιακό παιχνίδι ανάμεσα σε Μπέτις και Μπαρτσελόνα με τους Καταλανούς να επικρατούν με σκορ 5-2 σε μία χορταστική αναμέτρηση.
Στην Bundesliga η Μπάγερν Μονάχου έκανε επίδειξη δύναμης διαλύοντας τη Λειψία με σκορ 6-1, ενώ η Ντόρτμουντ έμεινε στο 0-0 με την Ουνιόν και έχασε με τραυματισμό τον Καρέτσα. Γεμάτο παιχνίδι έγινε ανάμεσα στην Έλβερσμπεργκ και την Άουγκσμπουργκ με τους νεοφώτιστους να επικρατούν με σκορ 4-3.
Για το πρωτάθλημα της Serie A η Ίντερ έκανε τη δουλειά της εκτός έδρας κόντρα στη Μπολόνια την οποία νίκησε με σκορ 3-1, ενώ η Βενέτσια πέτυχε την πρώτη της νίκη και αυτό το έκανε κόντρα στη Νάπολι με σκορ 1-0.
Το προφίλ της 7ης αγωνιστικής της Premier League:
Σάββατο 17/10
Έβερτον-Τσέλσι 0-2 (46', 90' Νέτο)
Μάντσεστερ Σίτι-Ίπσουιτς 3-2 (19' Φόντεν, 34', 69' Χάαλαντ - 21' Μαέντα, 90' πεν. Φλέμινγκ)
Μπρέντφορντ-Λίβερπουλ 1-2 (44' Λιούις-Πότερ - 62' Μουνιόθ, 70' Ίσακ)
Φούλαμ-Χαλ 1-0 (33' Ιγουόμπι)
Νιούκαστλ-Άστον Βίλα 0-1 (36' Μανζαμπί)
Κυριακή 18/10
Λιντς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (16:00)
Μπόρνμουθ-Σάντερλαντ (16:00)
Μπράιτον-Κρίσταλ Πάλας (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Άρσεναλ (18:30)
Δευτέρα 19/10
Τότεναμ-Κόβεντρι (22:00)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
Μάντσεστερ Σίτι 21
Άρσεναλ 15
Μπράιτον 13
Τσέλσι 13
Λίβερπουλ 12
Μπρέντφορντ 10
Έβερτον 10
Λιντς 9
Χαλ 9
Ίπσουιτς 9
Άστον Βίλα 8
Νιούκαστλ 8
Κρίσταλ Πάλας 7
Μάντσεστερ Γ. 6
Κόβεντρι 6
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Φούλαμ 5
Σάντερλαντ 4
Μπόρνμουθ 3
Τότεναμ 3
Το προφίλ της 9ης αγωνιστικής της La Liga:
Παρασκευή (16/10)
Ντεπορτίβο-Λεβάντε 1-1 (63' Ενσόνγκο - 82' Ρεκένα)
Σάββατο (17/10)
Εσπανιόλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1 (89' Μπαένα)
Βιγιαρεάλ-Έλτσε 0-0
Μπέτις-Μπαρτσελόνα 2-5 (27’ Γκόμες, 54’ Εθαλθουλί - 10’ Γιαμάλ, 41’ Ρόδρι, 51’ Ζεσούς, 62’ Γλαρθία, 81’ Όλμο)Βαλένθια-Αθλέτικ
Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0
Κυριακή (18/10)
Οσασούνα-Ράσινγκ (15:00)
Θέλτα-Αλαβές (17:15)
Μάλαγα-Ρεάλ Σοσιεδάδ (19:30)
Ρεάλ Μαδρίτης-Σεβίλλη (22:00)
Δευτέρα (19/10)
Χετάφε-Ράγιο Βαγεκάνο (22:00)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 27 -9αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 22 -9αγ.
Μπέτις 19 -9αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 18
Σεβίλλη 14
Σοσιεδάδ 13
Αλαβές 11
Λα Κορούνια 11 -9αγ.
Βιγιαρεάλ 9 -9αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 9 -7αγ.
Θέλτα 8
Εσπανιόλ 8 -9αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 8 -7αγ.
Χετάφε 8
Σανταντέρ 8
Οσασούνα 8
Λεβάντε 7
Έλτσε 7 -9αγ.
Βαλένθια 6 -9αγ.
Μάλαγα 4
Αναλυτικά τα αποτελέσματα κι οι σκόρερ της 6ης αγωνιστικής στην Bundesliga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Άϊντραχτ Φρανκφούρτης-Κολωνία 1-0 (77' Εμπνουταλίμπ)
Ουνιόν Βερολίνου-Ντόρτμουντ 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Αμβούργο-Στουτγκάρδη 1-0 (88’ Μούχαϊμ) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Βέρντερ Βρέμης-Πάντερμπορν 2-2 (59’, 65’πέν. Φίλκρουγκ - 18’ Μαρίνο, 30’ Τίγκες) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Σάλκε-Μάιντς 0-1 (24’ Τίετζ) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Έλφερσμπεργκ-Άουγκσμπουργκ 4-3 (4' Πετκόφ, 7' Γκίντερ, 28' Ρορ, 89' Σμαλ - 45'+9'πέν. Ρίντερ, 76'πέν. Γκρέγκοριτς, 90' Κιομούρ)
Μπάγερν-Λειψεία 6-1 (12’, 47’, 69’ Ντίας, 26’ Πάβλοβιτς, 34’ Ολίσε, 53’ Κέιν – 90’+1’ Μαξίμοβιτς)
Λεβερκούζεν-Φράιμπουργκ 18/10
Γκλάντμπαχ-Χοφενχάιμ 18/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 14
Ντόρτμουντ 14
Φράιμπουργκ 13 -5αγ.
Λεβερκούζεν 10 -5αγ.
Μάιντς 10
Έλφερσμπεργκ 10
Λειψία 9
Αμβούργο 9
Άουγκσμπουργκ 8
Βέρντερ Βρέμης 8
Άϊντραχτ Φρανκ. 8
Κολωνία 7
Στουτγκάρδη 6
Σάλκε 5
Ουνιόν Βερολίνου 5
Πάντερμπορν 4
Χοφενχάιμ 3 -5αγ.
Γκλάντμπαχ 0 -5αγ.
Το προφίλ της 7ης αγωνιστικής της Serie A:
Παρασκευή 16/10
Φροζινόνε-Σασουόλο 4-2 (9’ Κάλο, 26’, 30’, 57’ Ραϊμόντο – 15’ Μπεράρντι, 37’ Θόρστβεντ)
Σάββατο 17/10
Βενέτσια-Νάπολι 1-0 (49' Άνταμς)
Μπολόνια-Ίντερ 1-3 (10’ Ποπέγκα – 44’ Τουράμ, 69’ Αουγκούστο, 83’ Μπόνι)
Ρόμα-Τζένοα 2-0 (50′ Κάστρο, 68′ Λούλι)
Κυριακή 18/10
Ουντινέζε-Λέτσε (13:30)
Φιορεντίνα-Κόμο (16:00)
Μίλαν-Αταλάντα (19:00)
Γιουβέντους-Λάστσιο (21:45)
Δευτέρα 19/10
Μόντσα-Κάλιαρι (19:30)
Πάρμα-Τορίνο (21:45)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Ίντερ 19 -7αγ.
Ρόμα 17 -7αγ.
Λάτσιο 16
Κάλιαρι 13
Φροζινόνε 13 -7αγ.
Μίλαν 12
Γιουβέντους 11
Κόμο 11
Νάπολι 10 -7αγ.
Αταλάντα 9
Σασουόλο 8 -7αγ.
Τορίνο 7
Λέτσε 6
Μπολόνια 5 -7αγ.
Ουντινέζε 4
Μόντσα 4
Τζένοα 4 -7αγ.
Πάρμα 4
Φιορεντίνα 4
Βενέτσια 3 -7αγ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα