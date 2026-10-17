Εξάσφαιρη η Μπάγερν με τη Λειψία, η Μπαρτσελόνα 5-2 τη Μπέτις, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
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Εξάσφαιρη η Μπάγερν με τη Λειψία, η Μπαρτσελόνα 5-2 τη Μπέτις, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε με 3-2 την Ίσπουιτς πριν την ΑΕΚ, ήττα για τη Χαλ του Τζολάκη με 1-0 από τη Φούλαμ, σπουδαίο διπλό της Ατλέτικο με 1-0 επί της Εσπανιόλ, «γκέλα» της Ντόρτμουντ με την Ουνιόν που έχασε και τον Καρέτσα

Εξάσφαιρη η Μπάγερν με τη Λειψία, η Μπαρτσελόνα 5-2 τη Μπέτις, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Στην Premier League ξεχωρίζει η εκτός έδρας εύκολη νίκη της Τσέλσι επί της Έβερτον με 2-0, ενώ και η Λίβερπουλ έκανε σπουδαίο διπλό κόντρα στη Μπρέντφορντ. Ηττήθηκε η Χαλ του Τζολάκη με 1-0 από τη Φούλαμ, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι λίγες ημέρες πριν το ματς με την ΑΕΚ νίκησε με 3-2 την Ίπσουιτς.

Για τη La Liga σπουδαίο διπλό έκανε η Ατλέτικο Μαδρίτης στη Βαρκελώνη που επικράτησε με 1-0 της Εσπανιόλ, ενώ στη Σεβίλλη έγινε εντυπωσιακό παιχνίδι ανάμεσα σε Μπέτις και Μπαρτσελόνα με τους Καταλανούς να επικρατούν με σκορ 5-2 σε μία χορταστική αναμέτρηση.

Στην Bundesliga η Μπάγερν Μονάχου έκανε επίδειξη δύναμης διαλύοντας τη Λειψία με σκορ 6-1, ενώ η Ντόρτμουντ έμεινε στο 0-0 με την Ουνιόν και έχασε με τραυματισμό τον Καρέτσα. Γεμάτο παιχνίδι έγινε ανάμεσα στην Έλβερσμπεργκ και την Άουγκσμπουργκ με τους νεοφώτιστους να επικρατούν με σκορ 4-3.

Για το πρωτάθλημα της Serie A η Ίντερ έκανε τη δουλειά της εκτός έδρας κόντρα στη Μπολόνια την οποία νίκησε με σκορ 3-1, ενώ η Βενέτσια πέτυχε την πρώτη της νίκη και αυτό το έκανε κόντρα στη Νάπολι με σκορ 1-0.


Το προφίλ της 7ης αγωνιστικής της Premier League:

Σάββατο 17/10

Έβερτον-Τσέλσι 0-2 (46', 90' Νέτο)

Έβερτον - Τσέλσι: 0-2 (MD 7, 17/10/2026)


Μάντσεστερ Σίτι-Ίπσουιτς 3-2 (19' Φόντεν, 34', 69' Χάαλαντ - 21' Μαέντα, 90' πεν. Φλέμινγκ)

Μάντσεστερ Σίτι - Ίπσουιτς: 3-2 (MD 7, 17/10/2026)


Μπρέντφορντ-Λίβερπουλ 1-2 (44' Λιούις-Πότερ - 62' Μουνιόθ, 70' Ίσακ)

Κλείσιμο
Μπρέντφορντ - Λίβερπουλ: 1-2 (MD 7, 17/10/2026)


Φούλαμ-Χαλ 1-0 (33' Ιγουόμπι)

Φούλαμ - Χαλ: 1-0 (MD 7, 17/10/2026)


Νιούκαστλ-Άστον Βίλα 0-1 (36' Μανζαμπί)

Νιουκάστλ - Άστον Βίλα: 0-1 (MD 7, 17/10/2026)


Κυριακή 18/10

Λιντς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (16:00)
Μπόρνμουθ-Σάντερλαντ (16:00)
Μπράιτον-Κρίσταλ Πάλας (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 19/10

Τότεναμ-Κόβεντρι (22:00)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
Μάντσεστερ Σίτι 21
Άρσεναλ 15
Μπράιτον 13
Τσέλσι 13
Λίβερπουλ 12
Μπρέντφορντ 10
Έβερτον 10
Λιντς 9
Χαλ 9
Ίπσουιτς 9
Άστον Βίλα 8
Νιούκαστλ 8
Κρίσταλ Πάλας 7
Μάντσεστερ Γ. 6
Κόβεντρι 6
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Φούλαμ 5
Σάντερλαντ 4
Μπόρνμουθ 3
Τότεναμ 3


Το προφίλ της 9ης αγωνιστικής της La Liga:

Παρασκευή (16/10)
Ντεπορτίβο-Λεβάντε 1-1 (63' Ενσόνγκο - 82' Ρεκένα)

RC DEPORTIVO 1 - 1 LEVANTE UD | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Σάββατο (17/10)
Εσπανιόλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1 (89' Μπαένα)

RCD ESPANYOL 0 - 1 ATLÉTICO DE MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Βιγιαρεάλ-Έλτσε 0-0

VILLARREAL CF 0 - 0 ELCHE CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Μπέτις-Μπαρτσελόνα 2-5 (27’ Γκόμες, 54’ Εθαλθουλί - 10’ Γιαμάλ, 41’ Ρόδρι, 51’ Ζεσούς, 62’ Γλαρθία, 81’ Όλμο)Βαλένθια-Αθλέτικ

REAL BETIS 2 - 5 FC BARCELONA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο    0-0

VALENCIA CF 0 - 0 ATHLETIC CLUB | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Κυριακή (18/10)
Οσασούνα-Ράσινγκ (15:00)
Θέλτα-Αλαβές (17:15)
Μάλαγα-Ρεάλ Σοσιεδάδ (19:30)
Ρεάλ Μαδρίτης-Σεβίλλη (22:00)

Δευτέρα (19/10)
Χετάφε-Ράγιο Βαγεκάνο (22:00)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 27 -9αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 22 -9αγ.
Μπέτις 19 -9αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 18
Σεβίλλη 14
Σοσιεδάδ 13
Αλαβές 11
Λα Κορούνια 11 -9αγ.
Βιγιαρεάλ 9 -9αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 9 -7αγ.
Θέλτα 8
Εσπανιόλ 8 -9αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 8 -7αγ.
Χετάφε 8
Σανταντέρ 8
Οσασούνα 8
Λεβάντε 7
Έλτσε 7 -9αγ.
Βαλένθια 6 -9αγ.
Μάλαγα 4

Αναλυτικά τα αποτελέσματα κι οι σκόρερ της 6ης αγωνιστικής στην Bundesliga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Άϊντραχτ Φρανκφούρτης-Κολωνία 1-0 (77' Εμπνουταλίμπ)

Frankfurt Bounce Back! | EINTRACHT FRANKFURT - 1. FC KÖLN | Highlights | Matchday 6 – Bundesliga


Ουνιόν Βερολίνου-Ντόρτμουντ 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα

Αμβούργο-Στουτγκάρδη 1-0 (88’ Μούχαϊμ) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ

Βέρντερ Βρέμης-Πάντερμπορν 2-2 (59’, 65’πέν. Φίλκρουγκ - 18’ Μαρίνο, 30’ Τίγκες) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ

Σάλκε-Μάιντς 0-1 (24’ Τίετζ) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ

Έλφερσμπεργκ-Άουγκσμπουργκ 4-3 (4' Πετκόφ, 7' Γκίντερ, 28' Ρορ, 89' Σμαλ - 45'+9'πέν. Ρίντερ, 76'πέν. Γκρέγκοριτς, 90' Κιομούρ)

Seven-Goal THRILLER! | SV ELVERSBERG - FC AUGSBURG | Highlights | Matchday 6 – Bundesliga 2026/27


Μπάγερν-Λειψεία 6-1 (12’, 47’, 69’ Ντίας, 26’ Πάβλοβιτς, 34’ Ολίσε, 53’ Κέιν – 90’+1’ Μαξίμοβιτς)

Díaz And Co Crush Leipzig! | FC BAYERN - RB LEIPZIG | Highlights | Matchday 6 – Bundesliga 2026/27


Λεβερκούζεν-Φράιμπουργκ 18/10

Γκλάντμπαχ-Χοφενχάιμ 18/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 14
Ντόρτμουντ 14
Φράιμπουργκ 13 -5αγ.
Λεβερκούζεν 10 -5αγ.
Μάιντς 10
Έλφερσμπεργκ 10
Λειψία 9
Αμβούργο 9
Άουγκσμπουργκ 8
Βέρντερ Βρέμης 8
Άϊντραχτ Φρανκ. 8
Κολωνία 7
Στουτγκάρδη 6
Σάλκε 5
Ουνιόν Βερολίνου 5
Πάντερμπορν 4
Χοφενχάιμ 3 -5αγ.
Γκλάντμπαχ 0 -5αγ.

Το προφίλ της 7ης αγωνιστικής της Serie A:
Παρασκευή 16/10
Φροζινόνε-Σασουόλο 4-2 (9’ Κάλο, 26’, 30’, 57’ Ραϊμόντο – 15’ Μπεράρντι, 37’ Θόρστβεντ)

Raimondo Hits THREE! | FROSINONE-SASSUOLO | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Σάββατο 17/10
Βενέτσια-Νάπολι 1-0 (49' Άνταμς)

Adams Delivers HUGE Upset! | VENEZIA-NAPOLI | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Μπολόνια-Ίντερ 1-3 (10’ Ποπέγκα – 44’ Τουράμ, 69’ Αουγκούστο, 83’ Μπόνι)

Comeback Kings Do It Again | BOLOGNA-INTER | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Ρόμα-Τζένοα           2-0 (50′ Κάστρο, 68′ Λούλι)    

No Malen, No Problem | ROMA-GENOA | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Κυριακή 18/10
Ουντινέζε-Λέτσε (13:30)
Φιορεντίνα-Κόμο (16:00)
Μίλαν-Αταλάντα (19:00)
Γιουβέντους-Λάστσιο (21:45)

Δευτέρα 19/10

Μόντσα-Κάλιαρι (19:30)
Πάρμα-Τορίνο (21:45)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Ίντερ 19 -7αγ.
Ρόμα 17 -7αγ.
Λάτσιο 16
Κάλιαρι 13
Φροζινόνε 13 -7αγ.
Μίλαν 12
Γιουβέντους 11
Κόμο 11
Νάπολι 10 -7αγ.
Αταλάντα 9
Σασουόλο 8 -7αγ.
Τορίνο 7
Λέτσε 6
Μπολόνια 5 -7αγ.
Ουντινέζε 4
Μόντσα 4
Τζένοα 4 -7αγ.
Πάρμα 4
Φιορεντίνα 4
Βενέτσια 3 -7αγ.



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