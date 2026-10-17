Εξάσφαιρη η Μπάγερν με τη Λειψία, η Μπαρτσελόνα 5-2 τη Μπέτις, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε με 3-2 την Ίσπουιτς πριν την ΑΕΚ, ήττα για τη Χαλ του Τζολάκη με 1-0 από τη Φούλαμ, σπουδαίο διπλό της Ατλέτικο με 1-0 επί της Εσπανιόλ, «γκέλα» της Ντόρτμουντ με την Ουνιόν που έχασε και τον Καρέτσα