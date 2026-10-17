Χωρίς Πέλκα ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της πόλης με τον Ηρακλή: Αναλυτικά οι παίκτες που επέλεξε ο Λίσι για την αποστολή
SPORTS
Ηρακλής ΠΑΟΚ Δημήτρης Πέλκας

Χωρίς Πέλκα ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της πόλης με τον Ηρακλή: Αναλυτικά οι παίκτες που επέλεξε ο Λίσι για την αποστολή

Ο Έλληνας μέσος δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στο γόνατο και έμεινε εκτός από την αποστολή που ανακοίνωσε ο Αλέσιο Λίσι για το αυριανό τοπικό ντέρμπι στην Τούμπα

Χωρίς Πέλκα ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της πόλης με τον Ηρακλή: Αναλυτικά οι παίκτες που επέλεξε ο Λίσι για την αποστολή
2 ΣΧΟΛΙΑ
Με ένα πολύ σημαντικό πλήγμα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Ηρακλή.

Ο Δημήτρης Πέλκας δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στο γόνατο, έμεινε εκτός από την τελευταία προπόνηση και τίθεται οριστικά εκτός μάχης, δημιουργώντας μεγάλο κενό στο "δέκα" για τον Αλέσιο Λίσι.

Από εκεί και πέρα, η απουσία του Κίριλ Ντεσπόντοφ, που συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα, ήταν απόλυτα αναμενόμενη.

Στις επιλογές του Ιταλού τεχνικού ξεχωρίζει η απόφαση να συμπεριλάβει τον Νικολακούλη στην τριάδα των τερματοφυλάκων πλαισιώνοντας με τον νεαρό τους Μοναστηρλή και Μπελερή, λόγω της απουσίας του τραυματία Παβλένκα και του τιμωρημένου Τσιφτσή.

Κανονικά στην αποστολή βρίσκεται ο Γιάννης Μιχαηλίδης, αλλά και ο Τομ Λουσέ που είχε μείνει εκτός από τον αγώνα με την Καλαμάτα

Αναλυτικά η 24άδα του ΠΑΟΚ:

Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Μπελερής, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Γιαννούλης, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Λουσέ, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Τάισον, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα, Μύθου.

2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η EON γίνεται Nova TV

Η ΕΟΝ γίνεται Nova TV και φέρνει όλα όσα αγαπάς σε ένα ολοκαίνουργιο περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης