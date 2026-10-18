Ο Τάιλερ Πέρι αγόρασε έπαυλη 30 εκατ. δολαρίων στο Πουέρτο Ρίκο
Ο Τάιλερ Πέρι αγόρασε έπαυλη 30 εκατ. δολαρίων στο Πουέρτο Ρίκο
Το σπίτι κατασκευάστηκε το 2021 και διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια και δέκα μπάνια
Μια πολυτελή έπαυλη στο Πουέρτο Ρίκο, αξίας 30 εκατομμυρίων δολαρίων, αγόρασε ο Τάιλερ Πέρι, έναν μήνα αφότου αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να μετακομίσει στο νησί, προκειμένου να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του.
Σύμφωνα με το People, ο 57χρονος δημιουργός και παραγωγός ολοκλήρωσε πρόσφατα την αγορά του ακινήτου, με το TMZ να μεταδίδει πρώτο την είδηση. Η κατοικία έχει έκταση περίπου 1.345 τετραγωνικά μέτρα και βρίσκεται σε οικόπεδο σχεδόν 1,4 στρεμμάτων.
Το σπίτι κατασκευάστηκε το 2021 και διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια και δέκα μπάνια. Βρίσκεται σε περιφραγμένη συγκρότημα και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ιδιωτικό κινηματογράφο, πισίνα και γυμναστήριο.
Παρά τη μετακόμισή του, ο Πέρι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την επαγγελματική του δραστηριότητα. Όπως αναφέρει το TMZ, σχεδιάζει να συνεχίσει να εργάζεται από το Πουέρτο Ρίκο, δημιουργώντας γραφείο παραγωγής και πραγματοποιώντας γυρίσματα στο νησί.
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Today with Jenna & Sheinelle» τον Σεπτέμβριο, ο Τάιλερ Πέρι είχε αποκαλύψει ότι σκοπεύει να μετακομίσει στις αρχές του 2027, ώστε να περνά περισσότερο χρόνο με τον 11χρονο γιο του, Άμαν. Πρόκειται για το παιδί που έχει αποκτήσει με την πρώην σύντροφό του, Γκελίλα Μπεκέλε, με την οποία διατηρούσε σχέση από το 2009 έως το 2020.
Τον ίδιο μήνα, ο παραγωγός έβγαλε προς πώληση την έπαυλή του στο Μπέβερλι Χιλς, προς 57 εκατομμύρια δολάρια. Η κατοικία, έκτασης περίπου 2.284 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει εννέα υπνοδωμάτια και 15 μπάνια.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με το People, ο 57χρονος δημιουργός και παραγωγός ολοκλήρωσε πρόσφατα την αγορά του ακινήτου, με το TMZ να μεταδίδει πρώτο την είδηση. Η κατοικία έχει έκταση περίπου 1.345 τετραγωνικά μέτρα και βρίσκεται σε οικόπεδο σχεδόν 1,4 στρεμμάτων.
Το σπίτι κατασκευάστηκε το 2021 και διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια και δέκα μπάνια. Βρίσκεται σε περιφραγμένη συγκρότημα και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ιδιωτικό κινηματογράφο, πισίνα και γυμναστήριο.
Tyler Perry Buys $30 Million Mansion in Puerto Rico Shortly After Sharing Plans to Step Back ‘a Whole Lot’ from Work https://t.co/JHeRg2JWQb— People (@people) October 18, 2026
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Today with Jenna & Sheinelle» τον Σεπτέμβριο, ο Τάιλερ Πέρι είχε αποκαλύψει ότι σκοπεύει να μετακομίσει στις αρχές του 2027, ώστε να περνά περισσότερο χρόνο με τον 11χρονο γιο του, Άμαν. Πρόκειται για το παιδί που έχει αποκτήσει με την πρώην σύντροφό του, Γκελίλα Μπεκέλε, με την οποία διατηρούσε σχέση από το 2009 έως το 2020.
Τον ίδιο μήνα, ο παραγωγός έβγαλε προς πώληση την έπαυλή του στο Μπέβερλι Χιλς, προς 57 εκατομμύρια δολάρια. Η κατοικία, έκτασης περίπου 2.284 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει εννέα υπνοδωμάτια και 15 μπάνια.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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