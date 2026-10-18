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Η στιγμή που οδηγός στη Λαμία πέφτει με ταχύτητα πάνω σε τρία παρκαρισμένα αυτοκίνητα και εξαφανίζεται
Η στιγμή που οδηγός στη Λαμία πέφτει με ταχύτητα πάνω σε τρία παρκαρισμένα αυτοκίνητα και εξαφανίζεται
Ο οδηγός έκανε όπισθεν και εγκατέλειψε το σημείο μετά τις συγκρούσεις – Ο δυνατός θόρυβος ξύπνησε τους κατοίκους, ενώ κάμερες κατέγραψαν το περιστατικό
Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (18/10) στη Λαμία, όταν οδηγός BMW έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Αντί, όμως, να παραμείνει στο σημείο, έκανε όπισθεν και απομακρύνθηκε, με τις κινήσεις του να καταγράφονται από κάμερες ασφαλείας.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 6:17 το πρωί στην οδό Μύλων, στην περιοχή κάτω από τον Άγιο Λουκά, κοντά στην παλιά ταβέρνα «Διόνυσος».
Σύμφωνα με το LamiaReport, το σκουρόχρωμο BMW κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα όταν ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ακολούθησε δεύτερη πρόσκρουση σε άλλο όχημα, ενώ ζημιές υπέστη και τρίτο αυτοκίνητο που βρισκόταν παρκαρισμένο πίσω από τα δύο πρώτα.
Ο εκκωφαντικός θόρυβος από τις συγκρούσεις ξύπνησε τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι πετάχτηκαν από τα σπίτια τους για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.
Παρά τις ζημιές που είχαν προκληθεί, ο οδηγός δεν σταμάτησε για να ελέγξει την κατάσταση. Αντίθετα, έκανε όπισθεν και αποχώρησε από το σημείο.
Ωστόσο, σύμφωνα με το τοπικό μέσο, το περιστατικό έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, γεγονός που αναμένεται να διευκολύνει τις έρευνες για την ταυτοποίηση του οδηγού.
Πρόκειται για ένα σκουρόχρωμο BMW 116, μοντέλο του 2005, το οποίο μάλιστα υπέστη ζημιές από τις προσκρούσεις, με τον προφυλακτήρα του να αποκολλάται και να παραμένει στο σημείο.
Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Λαμίας αναζητούν τον οδηγό, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία από το τροχαίο και το οπτικό υλικό.
Δείτε το βίντεο:
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 6:17 το πρωί στην οδό Μύλων, στην περιοχή κάτω από τον Άγιο Λουκά, κοντά στην παλιά ταβέρνα «Διόνυσος».
Σύμφωνα με το LamiaReport, το σκουρόχρωμο BMW κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα όταν ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ακολούθησε δεύτερη πρόσκρουση σε άλλο όχημα, ενώ ζημιές υπέστη και τρίτο αυτοκίνητο που βρισκόταν παρκαρισμένο πίσω από τα δύο πρώτα.
Ο εκκωφαντικός θόρυβος από τις συγκρούσεις ξύπνησε τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι πετάχτηκαν από τα σπίτια τους για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.
Έβαλε όπισθεν και έφυγε, τον κατέγραψαν οι κάμερεςΣτο βίντεο διακρίνεται το αυτοκίνητο να προσκρούει αρχικά στο πρώτο σταθμευμένο όχημα, ενώ αμέσως μετά ακούγεται ο δυνατός θόρυβος από τη δεύτερη σύγκρουση.
Παρά τις ζημιές που είχαν προκληθεί, ο οδηγός δεν σταμάτησε για να ελέγξει την κατάσταση. Αντίθετα, έκανε όπισθεν και αποχώρησε από το σημείο.
Ωστόσο, σύμφωνα με το τοπικό μέσο, το περιστατικό έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, γεγονός που αναμένεται να διευκολύνει τις έρευνες για την ταυτοποίηση του οδηγού.
Πρόκειται για ένα σκουρόχρωμο BMW 116, μοντέλο του 2005, το οποίο μάλιστα υπέστη ζημιές από τις προσκρούσεις, με τον προφυλακτήρα του να αποκολλάται και να παραμένει στο σημείο.
Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Λαμίας αναζητούν τον οδηγό, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία από το τροχαίο και το οπτικό υλικό.
Δείτε το βίντεο:
@lamiareport.gr
Έπεσε τα ξημερώματα πάνω σε παρκαρισμένα στη Λαμία και την «κοπάνησε»… #lamia #lr #lamiareport #news♬ Breaking News - Dana Orbach
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