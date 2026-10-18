Γιατί φλέγεται το Παρίσι: Εννέα χρόνια στους δρόμους οι Γάλλοι, από τα «Κίτρινα Γιλέκα» του 2018 μέχρι το κοινό μέτωπο μαθητών και αγροτών του σήμερα

Από τα «Κίτρινα Γιλέκα» του 2018 και τη μάχη για το συνταξιοδοτικό μέχρι τις σημερινές διαδηλώσεις για την ακρίβεια και τη δημόσια εκπαίδευση, η Γαλλία βρίσκεται για ακόμη μία φορά αντιμέτωπη με μια εκτεταμένη κοινωνική κινητοποίηση