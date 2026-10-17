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Μπερτομέου για ΝΒΑ: Δεν είναι λογικό να πληρώνουν οι ομάδες για κάτι που έχουν χτίσει
Μπερτομέου για ΝΒΑ: Δεν είναι λογικό να πληρώνουν οι ομάδες για κάτι που έχουν χτίσει
Ο Τζόρντι Μπερτομέου ήταν επικριτικός στο σχέδιο του ΝΒΑ για την ευρωπαϊκή αγορά
Κριτική στο σχέδιο του ΝΒΑ για την Euroleague άσκησε ο Τζόρντι Μπερτομέου με δηλώσεις που έκανε στον ραδιοφωνικό σταθμό RAC1. Ο πρώην ισχυρός άνδρας της Euroleague τόνισε πως είναι δύσκολο να εντοπιστούν θετικά στοιχεία για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
Ανέφερε ακόμα ότι στο παρελθόν υπήρξαν επαφές με το ΝΒΑ, αλλά αυτό αφορούσε συνεργασία των δύο πλευρών καθώς διατηρούσαν καλές σχέσεις.
Αναλυτικά όλα όσα δήλωσε ο Τζόρντι Μπερτομέου:
«Οι συζητήσεις που είχα με το NBA, επειδή διατηρούσαμε καλές σχέσεις και είχαμε κάνει πολλά πράγματα μαζί, αφορούσαν τη συνεργασία. Με τους όρους με τους οποίους παρουσιάζεται τώρα το σχέδιο, είναι ανησυχητικό. Από όσα βλέπουμε, είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς κάτι θετικό για το ευρωπαϊκό μπάσκετ
Εδώ και 26 χρόνια, οι σύλλογοι αποφασίζουν για το μέλλον τους. Υπήρξαν επιτυχίες και λάθη, συμπεριλαμβανομένων και των δικών μας, όσων διοικούσαμε τη διοργάνωση, αλλά οι σύλλογοι ήταν οι ιδιοκτήτες και εκείνοι που αποφάσιζαν πώς θα λειτουργεί η διοργάνωσή τους.
Η πρόταση του NBA ξεκάθαρα βάζει τέλος σε αυτό και μας επιστρέφει στην αρχή, στο σημείο μηδέν. Τώρα λέγεται NBA, προηγουμένως λεγόταν FIBA. Αλλά τελικά οι σύλλογοι θα κάνουν ξανά ό,τι τους λέει κάποιος άλλος. Αυτό με ανησυχεί και πιστεύω ότι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα πίσω.
Το να πρέπει η Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός ή η Ρεάλ Μαδρίτης να πληρώσουν για να αγωνιστούν σε κάτι που οι ίδιοι έχουν χτίσει δεν μου φαίνεται ούτε λογικό ούτε εύλογο. Αυτό που θεωρώ απολύτως απαράδεκτο είναι ότι, για να επιτρέψουν να συμβεί κάτι τέτοιο, θα εισπράξουν ένα ποσό που αντιστοιχεί στο ένα δέκατο εκείνου που στη συνέχεια θα χρειαστεί να πληρώσουν».
Ανέφερε ακόμα ότι στο παρελθόν υπήρξαν επαφές με το ΝΒΑ, αλλά αυτό αφορούσε συνεργασία των δύο πλευρών καθώς διατηρούσαν καλές σχέσεις.
Αναλυτικά όλα όσα δήλωσε ο Τζόρντι Μπερτομέου:
«Οι συζητήσεις που είχα με το NBA, επειδή διατηρούσαμε καλές σχέσεις και είχαμε κάνει πολλά πράγματα μαζί, αφορούσαν τη συνεργασία. Με τους όρους με τους οποίους παρουσιάζεται τώρα το σχέδιο, είναι ανησυχητικό. Από όσα βλέπουμε, είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς κάτι θετικό για το ευρωπαϊκό μπάσκετ
Εδώ και 26 χρόνια, οι σύλλογοι αποφασίζουν για το μέλλον τους. Υπήρξαν επιτυχίες και λάθη, συμπεριλαμβανομένων και των δικών μας, όσων διοικούσαμε τη διοργάνωση, αλλά οι σύλλογοι ήταν οι ιδιοκτήτες και εκείνοι που αποφάσιζαν πώς θα λειτουργεί η διοργάνωσή τους.
Η πρόταση του NBA ξεκάθαρα βάζει τέλος σε αυτό και μας επιστρέφει στην αρχή, στο σημείο μηδέν. Τώρα λέγεται NBA, προηγουμένως λεγόταν FIBA. Αλλά τελικά οι σύλλογοι θα κάνουν ξανά ό,τι τους λέει κάποιος άλλος. Αυτό με ανησυχεί και πιστεύω ότι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα πίσω.
Το να πρέπει η Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός ή η Ρεάλ Μαδρίτης να πληρώσουν για να αγωνιστούν σε κάτι που οι ίδιοι έχουν χτίσει δεν μου φαίνεται ούτε λογικό ούτε εύλογο. Αυτό που θεωρώ απολύτως απαράδεκτο είναι ότι, για να επιτρέψουν να συμβεί κάτι τέτοιο, θα εισπράξουν ένα ποσό που αντιστοιχεί στο ένα δέκατο εκείνου που στη συνέχεια θα χρειαστεί να πληρώσουν».
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